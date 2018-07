AO VIVO: Acompanhe o trânsito na capital e o tráfego nas estradas nesta quarta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

20h43 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 7,4 km de congestionamento, sentido Interlagos, pista expressa, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Eusébio Matoso.

20h40 – Há quatro quilômetros de lentidão na pista sentido Curitiba da rodovia Régis Bittencourt, do km 333 ao km 337, na região de Juquitiba, devido ao tráfego intenso. Na pista sentido São Paulo, o tráfego flui sem problemas na noite de hoje.

20h20 – O Corredor Norte-Sul registra 7 km de engarrafamento, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto Indianópolis.

19h20 – A cidade de São Paulo registrou um novo recorde de trânsito às 19 horas desta quarta-feira, 11. A forte chuva que atingiu a capital contribuiu para o índice de 225 km de congestionamento, o correspondente a 25,5% dos 868 km de vias monitoradas pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A marca supera o recorde anterior registrado às 19 horas do último dia 5, na saída do feriado de Páscoa. Na ocasião foram 222 km de lentidão.

No momento, o motorista encontra 18 km de engarrafamento na pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Transamérica, e 12,4 km de tráfego intenso na pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, da Ponte Casa Verde até a Ponte Imigrante Nordestino.

19h05 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 12,4 km de congestionamento, sentido Ayrton Senna, pista expressa, da Ponte Casa Verde até a Ponte Imigrante Nordestino.

18h56 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 18 km de engarrafamento, sentido Interlagos, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Transamérica.

18h46 – A Avenida Brasil tem 2,6 km de morosidade, sentido Ibirapuera, da Avenida Henrique Schaumann até a Avenida Pedro Álvares Cabral.

18h40 – A Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento do km 21 ao 19, no sentido São Paulo, e do km 11 ao 20, em direção ao Interior. Ainda nesse sentido, o tráfego é lento no acesso da rodovia para Itaquaquecetuba, no km 35. Nesses trechos, o excesso de veículos e a chuva dificultam o trânsito. Na rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, há o motorista reduz a velocidade devido ao excesso de veículos. Já na Carvalho Pinto, o movimento é tranquilo. Chove em alguns trechos da Ayrton Senna e a Ecopistas recomenda cautela aos motoristas.

18h35 – A Avenida Paulista tem 2,7 km de lentidão, sentido Paraíso, do acesso para a Rebouças/dr Arnaldo até a Praça Oswaldo Cruz.

18h30 – Há dois quilômetros de lentidão na pista sentido Curitiba da rodovia Régis Bittencourt, do km 335 ao km 337, na região de Juquitiba, devido ao tráfego intenso. O tempo é chuvoso em diversos pontos da rodovia. A Concessionária orienta aos usuários para que redobrem a atenção e reduzam a velocidade, devido às pistas molhadas.

18h15 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 4,5 km de congestionamento, sentido Castelo Branco, da Rua Massinet Sorcinelli até a Ponte Júlio de Mesquita Neto.

17h51 – O Elevado Costa e Silva tem 2,3 km de lentidão, sentido Lapa, da Rua da Consolação até a Rua Conselheiro Brotero.

17h45 – A Avenida Ibirapuera registra 2,9 km de engarrafamento, sentido bairro, da Rua Douro até a Avenida dos Bandeirantes.

17h35 – A Avenida Santo Amaro tem 2,5 km de morosidade, sentido bairro, da Rua Guararapes até a Rua Sebastião.

17h23 – A pista central da Marginal do Tietê tem 2,5 km de congestionamento, sentido Castelo Branco, da Ponte da Casa Verde até a Ponte Júlio de Mesquita Neto.

17h18 – A Radial Leste tem 3,5 km de lentidão, sentido bairro, do Viaduto Pires do Rio até o Viaduto Alberto Badra.

17h16 – A Avenida Faria Lima registra 2,4 km de morosidade, sentido Itaim, da Rua Diogo Moreira até a Avenida Juscelino Kubitschek.

17h12 – A Ligação Leste-Oeste tem 2,9 km de morosidade, sentido Lapa, da Avenida Alcântara Machado até a Praça Franklin Roosevelt.

16h59 – A chegada a São Paulo pela Via Anchieta tem tráfego lento do km 13 ao km 10, reflexo de lentidão fora da área de concessão da Ecovias, na altura do Sacomã. Chove forte na maior parte do trecho de planalto, o que exige atenção e cautela dos motoristas. O SAI opera em esquema normal (5×5), com subida da serra pelas pistas norte das rodovias Anchieta e Imigrantes e descida pelas pistas sul das duas rodovias.

16h57 – A Rodovia Castelo Branco tem tráfego complicado, sentido capital, do km 18 ao km 13, nas pistas marginal e expressa, no trecho entre Osasco e Barueri.

16h53 – A Avenida João Dias tem 2,4 km de lentidão, sentido bairro, da Avenida Alves Pontual até o Centro Africana.

16h45 – A Rua da Consolação tem 1,5 km de fluxo moroso, sentido bairro, da Avenida Ipiranga até a Rua Maceió.

16h40 – A Avenida Aricanduva registra 1,7 km de trânsito intenso, sentido Marginal, da Rua Benedita de Paula Coelho até a Radial Leste-Oest.e

16h35 – A Avenida Vereador José Diniz tem 1,7 km de morosidade, sentido centro, da Rua Joaquim Nabuco até a Avenida dos Bandeirantes.

16h31 – A pista expressa da Marginal do Tietê registra 2,5 km de morosidade, sentido Ayrton Senna, da Ponte Rio Tamanduateí até a Rua Azurita.

16h27 – O Corredor Norte-Sul tem 3,8 km de lentidão, sentido Aeroporto, do Viaduto Pedroso até o Viaduto João Jorge Saad.

16h25 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 7,8 km de engarrafamento, sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte Transamérica.

16h20 – As zonas norte e leste da capital paulista entraram em estado de atenção em função da chuva que atinge essas regiões na tarde desta quarta-feira, 11. Às 15h55, o decreto foi ampliado para a zona sul e a Marginal do Pinheiros.

15h59 – Pista expressa da Marginal do Pinheiros com cerca de 8 km de tráfego intenso entre a ponte Transamérica e Ary Torres, sentido Interlagos. São Paulo com 46 km de congestionamento.

15h53 – Tráfego e visibilidade permanecem em boas condições em todo o Sistema Anchieta-Imigrantes.

15h43 – Túnel Maria Maluf, sentido Anchieta/Imigrantes, com lentidão entre as vias Aliomar Baleeiro e Boqueirão. São Paulo com 41 km de filas e zona sul com 17 km de congestionamento.

15h25 – Pista expressa da Marginal do Pinheiros, atinge 7 km de filas no sentido Interlagos. Segundo a CET o congestinamento está entre a ponte Transamérica e o viaduto Ary Torres. São Paulo com 36 km de filas.

15h03 – Corredor Norte/Sul, sentido Aeroporto, com congestionamento de 2 km entre a Rua Ribeiro de Lima até a Praça da Bandeira.

14h50 – Avenida Ibirapuera, sentido centro, tem tráfego intenso em função do excesso de veículos entre avenida dos Bandeirantes e via ipê. São Paulo com 27 km de filas.

14h41 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros apresenta 6 km de lentidão no sentido Interlagos. O congestionamento localiza-se entre as vias Transamérica e viaduto Ary Torres.

13h51 – Rua da Consolação, sentido Bairro, tem lentidão entre a rua Maceió e a Ipiranga. São Paulo com 19 km de filas.

13h20 – O sentido Aeroporto do Corredor Norte-sul tem lentidão entre a Rua Onze de Junho e Viaduto Santa Generosa.

13h04 – Radial Leste, sentido Centro, com lentidão entre a Rua Wandenkolk e Viaduto Guadalajara.

12h43 – Ligação Leste-Oeste, sentido Lapa, tem tráfego intenso entre as vias Pérola Byington e Alcantara Machado.

12h18 – Avenida do Estado, sentido Santana, tem tráfego intenso em função do excesso de veículos entre a rua Mercúrio e a Trinta e Um de Marco.

12h04 – Há lentidão na pista sentido São Paulo da rodovia Régis Bittencourt, do km 440 ao km 437, na região de Registro, reflexo de uma colisão entre uma carreta e um ônibus no km 435. A pista está liberada e os veículos já foram removidos.

11h48 – Avenida Professor Salim Farah Maluf, sentido Vila Prudente, com tráfego lento na pista expressa entre a avenida Luiz Ignacio Anhaia Mello e rua Adelino. São Paulo com 45 km de filas.

11h24 – A pista sentido São Paulo da rodovia Régis Bittencourt está totalmente liberada no km 439, na região de Registro. A pista estava com o tráfego restrito devido a uma colisão entre uma carreta e um ônibus no km 435. Há lentidão do km 458 ao km 446, reflexo do acidente. No sentido Curitiba, o tráfego segue sem lentidão.

11h22 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, registra 4,6 km de filas entre a alameda de Nhambiquaras e a rua Brasópolis.

11h11 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal do Pinheiros, com tráfego intenso, entre rua Brasópolis e a Alameda dos Nhambiquaras.

11h07 – A pista local da Radial Leste, sentido centro, apresenta 4,8 km de filas entre a via Pires do Rio e a avenida Melchert. Já a pista expressa da Radial, registra 3,7 km de congestionamento entre a avenida Wandenkolk até Pires do Rio.

10h45 – Tráfego lento na chegada a São Paulo do km 13 ao km 10, pela pista marginal da Anchieta, por excesso de veículos. Na Cônego Domênico Rangoni, altura do km 262, sentido Cubatão há lentidão por excesso de veículos comerciais.

10h37 – A pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, no km 435, em Registro, é liberada após acidente entre carreta e ônibus.

10h25 – Motorista encontra boas condições de tráfego no corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto.

10h11 – Avenida Washington Luis, com 4,2 km de congestionamento, sentido centro, entre a avenida João Julião da Costa Aguiar e o início da Takeo Yoshimura.

9h50 – Avenida Vereador José Diniz, sentido Centro, tem lentidão entre a Rodovia dos Bandeirantes e a avenida Américo Brasiliense. São Paulo com 64 km de filas.

9h27 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão entre as Pontes Cidade Universitária e Castelo Branco. São Paulo com 82 km de filas. Zona sul com 37 km de lentidão.

8h55 – A pista sentido São Paulo da rodovia Régis Bittencourt está com o tráfego restrito no km 439, na região de Registro, devido a uma colisão entre uma carreta e um ônibus no km 435. O tráfego está parado do km 447 ao km 439. Equipes da Concessionária estão no local e trabalham no atendimento à ocorrência, remoção dos veículos e liberação total da via. No sentido Curitiba, há lentidão entre o km 434 e o km 435, reflexo do mesmo acidente.

8h47 – A pista local da Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, tem congestionamento entre as Pontes da Casa Verde e Julio de Mesquita Neto. São Paulo com 92 km de lentidão. Zona sul com 43 km de filas.

8h33 – Motorista encontra nesta manhã o tráfego lento na chegada a São Paulo do km 13 ao km 10 da Anchieta, por excesso de veículos.

8h23 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, com lentidão entre as Pontes Cidade Universitária e Castelo Branco. São Paulo com 83 km de trânsito lento. Zona sul com 26 km de filas.

8h08 – O sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt está totalmente interditado no km 435, em Registro, por conta de uma colisão entre dois caminhões. Um dos veículos pegou fogo. O congestionamento está até o km 439.

7h56 – Ligação Leste-Oeste, sentido Lapa, congestionada entre a Praça Franklin Roosevelt e Avenida Alcantara Machado. São Paulo com 68 km de filas. Zona sul com 30 km de lentidão.

7h46 – A Avenida Professor Abraão de Morais, sentido São Paulo, tem lentidão entre as Avenidas Elisa Silveira e Matheus Torloni. São Paulo com 54 km de lentidão. Zona sul com 24 km de filas.

7h37 – O sentido Aeroporto do Corredor norte-sul congestionado entre as Praças da Bandeira e Campo de Bagatelle. São Paulo com 50 km de lentidão. Zona sul com 22 km de filas.

7h16 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, congestionada entre as Pontes Transamérica e Nova do Morumbi. São Paulo com 39 km de filas. Zona sul com 16 km de retenção.

7h09 – Radial Leste, sentido Centro, com lentidão entre a Rua Wandenkolk e Viaduto Pires do Rio. São Paulo com 35 km de lentidão. Zona sul com 16 km de filas.

7h00 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto, com lentidão de 2 km entre a Rua Ribeiro de Lima e Praça da Bandeira

6h56 – Radial Leste, sentido centro, com lentidão de 5 km a partir do Viaduto Pires do Rio.

6h53 – Pistas local e expressa da Marginal do Tietê com acúmulo de 6 km de trechos de lentidão entre as pontes Cruzeiro do Sul e Attilio Fontana.

6h50 – Avenida Professor Abraão de Morais, sentido Ipiranga, com 2,5 km de congestionamento a partir da Rua Matheus Torloni.

6h48 – Avenida Brás Leme, sentido centro, com 2,2 km de trânsito ruim, entre a Rua Senhora Angélica e a Ponte da Casa Verde

6h45 – Radial Leste, sentido centro, com lentidão de 4 km a partir do Viaduto Pires do Rio.

06h25 – Lentidão nas pistas central e lateral na Via Anchieta na chegada à capital paulista.

06h03 – Pista lateral da Via Dutra, sentido São Paulo, apresenta congestionamento entre os quilômetros 221 e 225, região de Guarulhos.

06h00 – Rodovia Ayrton Senna com tráfego lento no sentido capital entre os quilômetros 22 e 20, região de Guarulhos.

5h58 – Lentidão na pista sentido capital da Rodovia Raposo Tavares entre os quilômetros 21 (Cotia) e 19 (São Paulo).

1h02 – Lentidão de nove mil metros, entre os quilômetros 340 e 349, da pista sentido PR da Rodovia Régis Bittencourt, região da Serra do Cafezal, em Miracatu, Vale do Ribeira. Motivos: carretas pesadas que atravancam o tráfego e o afunilamento de faixas em razão da pista não ser duplicada.