AO VIVO: Acompanhe o trânsito na capital e o tráfego nas estradas nesta quinta-feira

20h23 – A pista local da Marginal do Pinheiros tem 1,1 km de morosidade, sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte Nova do Morumbi.

20h05 – O Corredor Rebouças/ Eusébio Matoso registra 2,7 km de lentidão, sentido centro, do Túnel Maria Carolina até a Alameda Jaú.

19h53 – A Avenida Nove de Julho registra 1,2 km de lentidão, sentido centro, da Rua Urimonduba ate a Rua Estados Unidos.

19h35 – O Corredor Norte-Sul tem 6,1 km de engarrafamento, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto Pedro de Toledo.

19h20 – A Avenida João Dias tem 2,3 km de lentidão, sentido bairro, da Avenida João Carlos da Silva Borges até a Avenida Alberto Augusto Alves.

19h05 – A pista central da Marginal do Tietê registra 2,8 km de lentidão, sentido Castelo Branco, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte do Piqueri.

18h40 – A Avenida Santo Amaro tem 2,1 km de trânsito intenso, sentido bairro, da Rua Gastão Liberal Pinto até a Rua Gomes de Carvalho.

18h32 – A Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento do km 21 ao 19, no sentido São Paulo, devido ao excesso de veículos. Na rodovia Hélio Smidt, o motorista também reduz a velocidade em direção ao Aeroporto Internacionald e Guarulhos. Na rodovia Carvalho Pinto, o tráfego flui normalmente.

18h12 – O Túnel Ayrton Senna II tem 1,8 km de morosidade da Avenida Pedro Álvares Cabral até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

18h – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 4,6 km de congestionamento, sentido Rodovia Ayrton Senna, da Ponte da Casa Verde até a Ponte da Vila Guilherme.

17h37 – A capital registra 89 km de vias congestionadas no momento, segundo dados da CET.

17h22 – A Radial Leste tem 1,6 km de fluxo moroso, sentido bairro, da Rua Wandenkolk até a Avenida Brasil.

17h10 – A Avenida Vereador José Diniz tem 1,8 km de morosidade, sentido centro, da Joaquim Nabuco até a Avenida dos Bandeirantes.

16h59 -A Avenida Ibirapuera registra 3,2 km de congestionamento, sentido centro, da Avenida dos Bandeirantes até a Rua Ascendino Reis.

16h53 – A Avenida Washington Luís tem 2,4 km de tráfego intenso, sentido centro, do Viaduto Luis E. Magalhães até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

16h45 – A Avenida dos Bandeirantes tem 3 km de morosidade, sentido Imigrantes, da Marginal do Pinheiros até a Rua Antonio de Macedo Soares.

16h30 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 4,6 km de engarrafamento, sentido Interlagos, da Ponte do Jaguaré até a Ponte Eusébio Matoso.

16h – A Avenida do Estado tem 1,5 km de tráfego intenso, sentido Santana, do Viaduto Vinte e Cinco de Marco até a Rua São Caetano.

15h42 – A Avenida Paulista tem 1,8 km de trânsito intenso, sentido Consolação, da Praça Oswaldo Cruz até a Rua Peixoto Gomide.

15h36 – A pista central da Marginal do Tietê registra 4,1 km de congestionamento, sentido Castelo Branco, da Ponte do Limão até a Ponte do Piqueri.

14h54 – O Corredor Norte-Sul tem 1,6 km de morosidade, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto Pedroso.

14h35 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, congestionada entre a Alameda dos Tupiniquins e Avenida Miruna.

14h15 – A Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello, sentido Bairro, congestionada entre a Avenida Salim Farah Maluf e Viaduto Grande São Paulo.

13h42 – A Avenida do Estado, sentido Santana, congestionada entre as Ruas João Teodoro e Vinte e Cinco de Março.

13h19 – A Avenida Ibirapuera, sentido Bairro, tem 2 km de lentidão entre as Avenidas Bandeirantes e República do Líbano.

12h50 – A Avenida Washington Luís, sentido Centro, tem lentidão entre o viaduto João Julião da Costa Aguiar e Rua Viaza.

12h40 – A Avenida Rebouças, sentido Centro, tem lentidão entre as Avenidas Paulista e Faria Lima.

12h29 – Congestionamento na Cônego D. Rangoni do Km 252 ao Km 248, sentido Guarujá e do Km 1 ao km 5 da SP 248, rodovia que dá acesso ao Guarujá e é uma continuação da Cônego, devido a obras fora do trecho de concessão.

Trecho de serra da Imigrantes sentido São Paulo tem fluxo intenso. Demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes segue com boas condições de tráfego e visibilidade.

12h28 – O tráfego está lento com pontos de parada na pista sentido São Paulo da rodovia Régis Bittencourt, do km 388 ao km 380, na região de Miracatu, reflexo de um acidente com derramamento de carga de peças automotivas no km 359. Na pista sentido Curitiba, o tráfego segue com lentidão entre o km 344 e o km 351, reflexo do mesmo acidente. A carga já foi removida e não há mais restrição na pista.

11h20 – Há retenção na pista Norte (sentido Belo Horizonte) da rodovia Fernão Dias, do km 42 ao km 41, na região de Atibaia, devido a obras de fresagem. A faixa 2 e o acostamento estão bloqueados e o tráfego segue pela faixa 1.

11h13 – Radial Leste, sentido Centro, congestionada entre a Rua Wandenkolk e Viaduto Pires do Rio.

10h54 – Chegada a são Paulo pela Anchieta tem lentidão do Km 13 ao km 10, por excesso de veículos. Segue o tráfego lento na SP 248, rodovia que dá acesso ao Guarujá, entre o km 1 e o Km 6, no acesso a uma empresa local, por excesso de veículos comerciais. Trecho de serra da Imigrantes sentido São Paulo tem fluxo intenso. Demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes segue com boas condições de tráfego e visibilidade.

10h25 – A Avenida Dr. Arnaldo com 1,5 km de lentidão no sentido Consolação, entre o viaduto Dr. Arnaldo até a Rebouças, por excesso de veículos.

10h21 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, tem 7 km de filas entre as Pontes Cidade Jardim e Jaguaré. São Paulo com 52 km de lentidão. Zona sul com 23 km de trânsito lento.

9h57 – A pista expressa da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, tem 7 km de lentidão entre a Rodovia Castelo Branco e Ponte da Freguesia do Ó.

9h46 – A rodovia SP-248, rodovia que dá acesso ao Guarujá, tem lentidão entre o km 3 e o Km 5, no acesso ao uma empresa local, por excesso de veículos comerciais. Trecho de serra da Imigrantes sentido São Paulo tem o tráfego intenso. Demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes segue com boas condições de tráfego e visibilidade.

9h39 – A Avenida Aricanduva, sentido Marginal, congestionada entre a Radial Leste-oeste e Rua Dalila. São Paulo com 74 km de filas. Zona sul com 28 km de trânsito lento.

9h30 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, tem 6 km de lentidão, entre as Pontes Eusébio Matoso e Castelo Branco. São Paulo com 76 km de filas. Zona sul com 26 km de retenção.

8h54 – O sentido Aeroporto do Corredor Norte-sul registra lentidão entre o Viaduto Santa Generosa e Praça da Bandeira. São Paulo com 73 km de filas. Zona sul com 23 km de lentidão.

8H27 – Lentidão na Anchieta do km 13 ao km 10, na chegada a São Paulo e do Km 64 ao km 65, na chegada a Santos, por excesso de veículos. Demais trechos seguem com boas condições de tráfego e visibilidade. O SAI opera em esquema 5×3. A descida é feita pela pista norte da via Anchieta e sul da rodovia dos Imigrantes. Para a subida o motorista utiliza apena a pista norte da Imigrantes.

8H27 – Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto apresentam movimento tranquilo.

Na rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Guarulhos, o motorista encontra tráfego normal.

8h22 – Radial Leste, sentido Centro, com 5 km de congestionamento entre a Rua Wandenkolk e Viaduto Pires do Rio. São Paulo com 69 km de lentidão. Zona oeste com 26 km de filas.

8h09 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, congestionada entre os Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro. São Paulo com 69 km de retenção. Zona oeste com 25 kms de filas.

7h51 – A faixa da direita da pista sentido Curitiba da rodovia Régis Bittencourt está com o tráfego restrito no km 340, na região de Miracatu, devido a uma colisão entre dois caminhões. Houve derramamento de carga de pregos na pista. O tráfego segue com lentidão do km 339 ao km 340 pela faixa da esquerda. Equipes da Concessionária estão no local e trabalham na remoção dos veículos, limpeza e liberação da via.

7h50 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, com 6 km de retenção entre as Pontes Eusébio Matoso e Castelo Branco. São Paulo com 62 km de filas. Zona sul com 25 km de lentidão.

7h46 – A pista expressa da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, com 7 km de lentidão entre a Rodovia Castelo Branco e Freguesia do Ó. São Paulo com 60 km de retenção. Zona sul com 24 km de filas.

7h00 – Pistas local e expressa da Marginal do Tietê, sentido Castello, acumulam 4,5 km de trechos de lentidão a partir da ponte Cruzeiro do Sul.

6h57 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, com 3 km de tráfego ruim a partir da ponte do Jaguaré.

6h53 – Avenida Professor Abraão de Moraes, sentido Ipiranga, com 2 km de morosidade a partir da Rua Matheus Torloni.

6h52 – Corredor da 23 de Maio com 1,3 km de tráfego lento a partir do Viaduto Indianópolis.

6h51 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, com 5,5 km de lentidão entre os viadutos Aliomar Baleeiro e Santo Amaro.

6h50 – Radial Leste, sentido centro, com 4 km de trechos de lentidão a partir do viaduto Pires do Rio.

06h35 – Pista local da Marginal do Tietê, sentido Castello, com 1,2 km de lentidão a partir da ponte Cruzeiro do Sul

06h32 – Corredor Aricanduva, sentido Marginal, com 2 km de lentidão a partir da Rua Benedita de Paula Coelho

06h05 – Na Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, lentidão na região de Guarulhos, entre os quilômetros 209 e 210 entre os quilômetros 224 e 225.

06h02 – Chegada à capital pela Rodovia Anchieta com lentidão nas pistas central e marginal entre os quilômetros 13 e 10.

06h00 – Pista sentido capital da Rodovia Raposo Tavares com lentidão entre os quilômetros 23 e 20 e entre os quilômetros 12 e 11.

0h55 – Tráfego bom em todas as principais estradas estaduais e federais dentro do Estado de São Paulo.