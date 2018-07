AO VIVO: Acompanhe o trânsito na capital e o tráfego nas estradas nesta quinta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

20h05 – São Paulo tem 27 km de vias congestionadas, de acordo com a CET. A situação é pior na Marginal do Pinheiros, com 3,5 km de lentidão. A zona sul tem a maior concentração de lentidão.

19h50 – A Marginal do Pinheiros está com lentidão por 3,5 km no sentido Interlagos, entre as pontes Ary Torres e João Dias, na pista expressa.

19h35 – O Corredor Norte-Sul ainda tem 4,2 km de lentidão no sentido Santana, entre os viadutos Indianópolis e Santa Generosa.

19h25 – A Marginal do Tietê está congestionada por 4,2 km no sentido Ayrton Senna, entre as pontes Jânio Quadros e Aricanduva, na pista expressa.

19h12 – O Elevado Costa e Silva apresenta trânsito engarrafado no sentido Lapa, entre a Rua da Consolação e a Avenida Francisco Matarazzo, por 2,7 km.

18h50 – A Radial Leste está com 4,7 km de engarrafamento no sentido bairro, entre a Rua Wandenkolk e o fim do Viaduto Pires do Rio, no Tatuapé.

18h40 – O sentido aeroporto do Corredor Norte-Sul está congestionado por 4,5 km, entre o Viaduto Pedroso e a Rua Pedro de Toledo.

18h25 – A Avenida Washington Luís apresenta trânsito ruim no sentido centro, por 3,3 km, entre a Rua Doria e o Viaduto João Julião da Costa Aguiar, por 3,3 km.

18h15 – A Marginal do Pinheiros está engarrafada no sentido Interlagos, por 3,6 km da pista expressa, entre as pontes Ary Torres e João Dias.

18h01 – São Paulo está com 77 km de lentidão, segundo a CET, com maior concentração na região central e na zona sul.

17h45 – A Avenida Ibirapuera, apresenta trânsito ruim no sentido bairro, entre a Rua Mondego e a Avenida dos Bandeirantes, por 2,6 km.

17h30 – O Corredor Norte-Sul está congestionado no sentido Santana, entre o Viaduto Indianópolis e a Avenida do Estado, por 10,1 km.

17h15 – O trânsito piorou na Marginal do Tietê, que apresenta 5,4 km de congestionamento no sentido Castelo Branco, entre a Brazelisa Alves de Carvalho e a Ponte do Piqueri, pela pista expressa.

16h47 – A Avenida 9 de Julho tem lentidão no sentido centro, entre a Urimonduba e a José Maria Lisboa, por 1,8 km.

16h22 – O Corredor Norte-Sul está com lentidão no sentido Santana, entre a Praça da Bandeira e a Avenida do Estado, por 2,9 km.

15h06 – A Avenida Rebouças está com lentidão no sentido centro, entre a saída do Túnel Maria Carolina e a Avenida Paulista, por 3,1 km.

14h26 – A Marginal do Tietê tem 3,8 km de lentidão no sentido Castelo Branco, entre a Rua da Coroa e a Ponte da Casa Verde, na pista local.

13h50 – A Avenida Cruzeiro do Sul, sentido Santana, com lentidão entre a Ponte Cruzeiro do Sul e Avenida do Estado.

13h16 – Colisão entre duas carretas interdita faixa da direita no km 51 da Anchieta sentido litoral, altura de Cubatão. Acidente ocorreu por volta das 12h15. As duas carretas carregam contêineres, que não chegaram a tombar ou espalhar carga na pista. Um motorista de um dos veículos está preso às ferragens, consciente, sendo removido pela equipe da concessionária, com ferimentos de média gravidade em uma das pernas.

Como reflexo do acidente, há congestionamento do km 46 até o km 51. A opção para os veículos de passeio que seguem ao litoral é a Imigrantes, com tráfego tranquilo na descida da serra.

12h53 – A Avenida Rebouças, sentido Centro, congestionada entre a Avenida Paulista e Rua Maria Carolina.

12h38 – A pista local da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, congestionada entre a Rua Massinet Sorcinelli e Ponte Jânio Quadros.

12h04 – A Avenida Salim Farah Maluf, sentido Vila Prudente, congestionada entre a Avenida Luiz Ignacio Anhaia Mello e Rua Demétrio Ribeiro.

11h33 – Trânsito continua intenso na subida da serra pela rodovia dos Imigrantes, devido excesso de veículos. Demais rodovias que integram o Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) têm trânsito normal. O SAI opera em esquema normal 5×3. A descida é feita pela pista norte da via Anchieta e sul da rodovia dos Imigrantes. Para a subida o motorista utiliza a pista norte da Imigrantes.

10h38 – O sentido Santana do corredor Norte-sul tem lentidão entre os Viadutos Santa Generosa e João Julião da Costa Aguiar.

10h27 – A Avenida Bandeirantes, sentido Marginal, congestionada entre a Alameda Tupiniquins e Aliomar Baleeiro.

10h18 – Radial Leste, sentido Centro, tem lentidão entre o Viaduto Alberto Badra e Praça Divinolândia.

9h35 – Movimento de veículos é intenso na subida da serra pela rodovia dos Imigrantes, devido excesso de veículos. Demais rodovias que integram o Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) têm trânsito normal. O SAI opera em esquema normal 5×3. A descida é feita pela pista norte da via Anchieta e sul da rodovia dos Imigrantes. Para a subida o motorista utiliza a pista norte da Imigrantes.

9h06 – O sentido Aeroporto do Corredor norte-sul registra lentidão entre o Viaduto Euclides Figueiredo e Praça da Bandeira. São Paulo com 86 km de filas. Zona sul com 26 km de lentidão.

9h05 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão entre as Pontes Cidade Jardim e Jaguaré.

8h44 – Há lentidão na pista sentido São Paulo da rodovia Régis Bittencourt, do km 277,5 ao km 273, entre as regiões de Taboão da Serra e Embu das Artes, devido ao tráfego intenso no local.

8h31 – Manifestantes interditam parte da pista local da Marginal do Pinheiros, em frente à Ceagesp.

8h30 – A Avenida Aricanduva, sentido Marginal, com lentidão entre a as Avenidas Aricanduva e Itaquera.

8h21 – Tráfego lento na via Anchieta, sentido São Paulo, entre o km 13 e km 10, devido excesso de veículos. Demais rodovias que integram o Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) têm trânsito normal. O SAI opera em esquema normal 5×3. A descida é feita pela pista norte da via Anchieta e sul da rodovia dos Imigrantes. Para a subida o motorista utiliza a pista norte da Imigrantes.

8h17 – A Radial Leste, sentido Centro, tem 13 km de lentidão entre a Rua Wandenkolk e Praça Divinolândia. São Paulo com 68 km de filas. Zona sul com 21 km de congestionamento.

8h15 – Motoristas devem evitar circular pela região da Avenida Gastão Vidigal, devido a manifestação de comerciantes.

7h49 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, com lentidão entre as Pontes Cidade Universitária e Castelo Branco. São Paulo com 72 km de lentidão. Zona leste com 20 km de filas.

7h11 – A pista expressa da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, tem 5,5 km de lentidão entre a Rodovia Castelo Branco e Ponte da Freguesia do Ó e a local entre as Pontes dos Remédios e Bandeirantes. São Paulo com 44 km de filas. Zona leste com 15 km de retenção.

7h00 – Corredor do Complexo Viário Maria Maluf, sentido Imigrantes, com 2 quilômetros de tráfego lento a partir da Rua do Boqueirão.

6h57 – Avenida Corifeu de Azevedo Marques, sentido Marginal do Pinheiros, com quase 700 metros de lentidão, entre as ruas Etelvina Pedroso de Gouvea e a Bom Retiro, em razão de bloqueio na altura do nº 2.270, onde ocorreu um acidente nesta madrugada.

6h55 – Pistas local e expressa da Marginal do Tietê, sentido Castello, com acúmulo de 11 quilômetros de trechos de lentidão, entre o Hospital da Vila Maria e o Cebolão.

6h53 – Radial Leste, sentido centro, com 13 quilômetros de acúmulo de trechos de lentidão entre a Praça Divinolândia e a chegada á Ligação Leste-Oeste.

5h57 – Rodovia Raposo Tavares, sentido capital, com lentidão nas proximidades do Rodoanel e entre os quilômetros 12 e 10.

5h40 – Pista sentido Marginal do Pinheiros da Avenida Corifeu de Azevedo Marques bloqueada na altura do nº 2.270, após a Avenida Engenheiro Heitor Antonio Eiras Garcia, no Butantã, em razão de um acidente envolvendo um veículo roubado, que atingiu um poste. Uma faixa reversível foi aberta na pista sentido Osasco.

5h35 – Lentidão entre os quilômetros 371 e 370 da pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, em Miracatu, na região da praça de pedágio, que chegou a ficar fechada em razão do tombamento de uma carreta no km 363.

0h40 – Tráfego bom nas principais estradas estaduais e federais no Estado de São Paulo.