AO VIVO: Acompanhe o trânsito na capital e o tráfego nas estradas nesta quinta-feira

20h37 – A pista expressa da Marginal Pinheiros tem 2,7 km de lentidão, sentido Castelo, da Ponte Cidade Universitária até a Ponte do Jaguaré.

20h30 – A cidade tem 45 km de morosidade.

20h25 – Há lentidão na pista sentido Curitiba da rodovia Régis Bittencourt, entre o km 340 e o km 343, na região de Miracatu, devido ao tráfego intenso. Na pista sentido São Paulo, não há lentidão.

20h18 – A Avenida Brasil tem 1 km de lentidão, sentido Pinheiros, da Rua Guatemala até a Avenida Henrique Schaumann.

20h12 – A Rua da Consolação tem 1,3 km de morosidade, sentido centro, da Avenida Paulista até a Rua Piauí.

20h05 – A Avenida Paulista tem 2,3 km de trânsito carregado, sentido Consolação, da Praça Oswaldo Cruz até a Rua Haddock Lobo.

20h – O motorista encontra tráfego lento na Rodovia Ayrton Senna em direção ao interior do km 11 ao 25, em São Paulo, e do km 22 ao 11, entre Guarulhos e São Paulo, no sentido São Paulo. Já na Hélio Smidt, o motorista também reduz a velocidade no sentido ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos.

19h56 – As pistas expressa e local da Marginal do Pinheiros registra 5,5 km de engarrafamento, sentido Castelo, da Ponte do Morumbi até a Ponte Eusébio Matoso.

19h53 – A Avenida dos Bandeirantes tem 3,1 km de trânsito carregado, sentido Imigrantes, da Marginal do Pinheiros até a Rua Antonio de Macedo Soares.

19h49 – A cidade tem 98 km de morosidade nesta noite, segundo balanço divulgado pela CET.

19h46 – A Rodovia Presidente Dutra tem fluxo intenso do km 219 ao km 221, em Guarulhos, sentido São Paulo, na pista marginal. Em direção ao Rio de Janeiro, a via tem lentidão do km 225 ao km 217, na pista expressa, em Guarulhos, e do km 229 ao 223, na pista marginal, em São Paulo.

19h38 – A Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello tem 1,5 km de morosidade, sentido bairro, do Viaduto Grande São Paulo até a Rua Roberto Feijó.

19h32 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 3 km de congestionamento, sentido Interlagos, da Ponte Nova do Morumbi até a Ponte Transamérica.

19h29 – O Corredor Norte-Sul tem 4,8 km de engarrafamento, sentido Aeroporto, do Viaduto Pedroso até o Viaduto Onze de Junho.

19h24 – A cidade tem 137 km de lentidão no momento, segundo dados da CET.

19h18 – O Túnel Ayrton Senna II tem 1,8 km de lentidão da Avenida Pedro Álvares Cabral até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

19h11 – A Avenida João Dias tem 2,3 km de lentidão, sentido bairro, da Rua João Carlos da Silva Borges até a Rua Alberto Augusto Alves.

19h03 – A Avenida Nove de Julho tem 1,8 km de morosidade, sentido centro, da Rua Professor Picarolo até a Praça da Bandeira.

19h – A cidade tem 160 km de vais congestionadas e 10 pontos de alagaeemnto.

18h57 – A pista local da Marginal do Pinheiros tem 7 km de morosidade, sentido Castelo, da Rua Américo Brasiliense até a Ponte Eusébio Matoso.

18h42 – A Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento do km 11 ao 25, sentido Interior, na região de São Paulo, e do km 22 ao 19, em direção a São Paulo, em Guarulhos, por excesso de veículos.

18h40 – A pista central da Marginal do Tietê tem 2 km de congestionamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte das Bandeiras até a Ponte da Vila Guilherme.

18h36 – O Elevado Costa e Silva tem 1,7 km de lentidão, sentido Lapa, da Rua Ana Cintra até a Avenida Francisco Matarazzo.

18h34 – A cidade tem 178 km de congestionamento.

18h30 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros registra 1,7 km de trânsito carregado, sentido Interlagos, da Ponte Nova do Morumbi até a Ponte Transamérica.

18h22 – A Rua da Consolação tem 1,8 km de morosidade, sentido centro, da Avenida Paulista até o acesso à Ligação Leste-Oeste.

18h17 – A chuva perdeu intensidade, mas a capital ainda tem 14 pontos de alagamento. A Avenida 23 de Maio tem dois alagamentos na altura do Viaduto Euclides Figueiredo, nos dois sentidos.

18h11 – A cidade tem 161 km de filas. Apenas a pista expressa da Marginal do Tietê tem 12,4 km de congestionamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte da Casa Verde até a Ponte Imigrante Nordestino.

18h05 – A Ligação Leste-Oeste tem 2,8 km de tráfego intenso, sentido Penha, da Praça Franklin Roosevelt até a Avenida Alcântara Machado.

18h – Foi finalizada operação comboio pela Anchieta e Imigrantes. A visibilidade está estabilizada no topo de serra. Pela Anchieta, há lentidão do km 20 ao km 18 sentido São Paulo e do km 18 ao km 23 sentido litoral, reflexo do excesso de veículos no acesso aos bairros de São Bernardo do Campo. Pela pista central da Anchieta sentido litoral, há interdição do km 10 ao km 14, por medida de segurança contra a subida do nível do Ribeirão dos Couros, na altura de São Bernardo. O tráfego flui normalmente pela pista lateral no trecho. Pela Cônego Domênico Rangoni, há tráfego lento do km 268 ao m 270 sentido Cubatão, reflexo do excesso de veículos no acesso do trevo de Cubatão.

17h56 – A Avenida Ibirapuera tem 2,9 km de lentidão, sentido bairro, da Rua Douro até a Avenida dos Bandeirantes.

17h54 – A cidade deixou o estado de atenção às 17h40 após as chuvas diminuírem. Ainda chove de forma fraca com alguns pontos moderados entre as zonas norte, oeste, centro e zona leste. Nas zonas sul e sudeste não há mais incidência de precipitação.

Na Grande São Paulo, uma área de chuva forte atinge a região de Pirapora do Bom Jesus, Cajamar, Santana de Parnaíba, Itapevi e Barueri. Nos demais municípios, observa-se apenas precipitação leve.

17h51 – A capital tem 153 km de engarrafamento. Desse total, 44 km está concentrado na zona oeste, 36 na zona sul, 32 no centro, 21 na zona leste de 20 na zona norte.

17h50 – O Corredor Norte-Sul tem 7,2 km de congestionamento, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto República Árabe Síria.

17h45 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 9,3 km de engarrafamento, sentido Castelo, da Avenida Roberto Marinho até a Ponte Jaguaré.

17h40 – A Avenida Marquês de São Vicente tem 2,4 km de lentidão, sentido Barra Funda, da Rua Pedro Corazza até a Praça Luiz Carlos Mesquita.

17h35 – O Corredor Rebouças/Eusébio Matoso tem 4,3 km de lentidão, sentido bairro, da Avenida Doutor Arnaldo até a Ponte Eusébio Matoso.

17h30 – A Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento do km 11 ao 17, sentido interior, região de São Paulo, por excesso de veículos. No sentido inverso e na Rodovia Carvalho Pinto, flui tranquilo. Na rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, há trânsito tranquilo em ambas as direções. A Ecopistas recomenda cautela aos usuários, por conta de garoa em alguns trechos.

17h25 – A capital tem 117 km de vias congestionadas no momento e 22 pontos de alagamento.

17h20 – A pista local da Marginal do Tietê tem 1,9 km de congestionamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte Aricanduva até a Ponte Imigrante Nordestino.

17h15 – Segue em vigor a operação comboio pela rodovias Anchieta e Imigrantes, em razão da visibilidade inferior a 100 metros no topo de serra, provocada pela neblina. O tráfego está sendo represado a partir das praças de pedágio, localizadas no km 31 e km 32, na altura de São Bernardo do Campo, sentido litoral. A cada meia hora, grupos de 500 veículos são escoltados por viaturas da Ecovias e da Polícia Militar Rodoviária até um ponto onde a visibilidade é melhor.

A interligação entre Anchieta e Imigrantes no planalto está bloqueada, também devido neblina. Caminhões e carretas devem utilizar obrigatoriamente a Anchieta no trecho de subida da serra.

Pela Cônego Domênico Rangoni, há tráfego lento do km 267 ao m 270 sentido Cubatão, reflexo do excesso de veículos no acesso do trevo de Cubatão.

17h12 – A Avenida Brasil tem 2 km de morosidade, sentido Ibirapuera, da Rua Venezuela até a Avenida Pedro Álvares Cabral.

17h08 – A Avenida Paulista registra 1,9 km de fluxo moroso, sentido Consolação, da Praça Oswaldo Cruz até a Alameda Ministro Rocha Azevedo.

17h05 – A CET recomenda que o motorista evite a Avenida 23 de Maio, devido a fortes chuvas

17h – A Radial Leste tem 3,9 km de trânsito congestionado, sentido bairro, da Rua Wandenkolk até a Avenida Álvaro Ramos.

16h50 – A Avenida Vereador José Diniz tem 1,6 km de lentidão, sentido centro, da Avenida Ana Catharina Randi até a Rua Vieira de Morais.

16h46 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros registra 6,5 km de tráfego intenso, sentido Castelo Branco, da Ponte Cidade Jardim até a Ponte do Jaguaré.

16h44 – A Avenida dos Bandeirantes registra 1,6 km de lentidão, sentido Imigrantes, da Rua Ribeiro do Vale até a Rua Antonio de Macedo Soares.

16h42 – A Avenida do Estado registra 2 km de morosidade, sentido Santana, do Viaduto Trinta e Um de Marco até a Rua João Teodoro.

16h39 – A pista local da Marginal do Tietê registra 5 km de engarrafamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte Velha Fepasa até a Rua José Gomes Falcão.

16h37 – A cidade tem 10 pontos de alagamento no momento, sendo cinco intransitáveis. Os pontos críticos estão na Avenida Sumaré, com a Praça Marrey Júnior, Marginal do Pinheiros, junto da Ponte Ary Torres, sentido Castelo Branco, Rua Jaime de Oliveira Souza, próximo da Avenida das Nações uNidas, sentido centro, Avenida Santo Amaro, com a Avenida Roque Petroni, sentido centro, Avenida 23 de Maio, junto do Viaduto Euclides Figueiredo, sentido Santana.

16h33 – As zonas sudeste e leste da capital paulista estão em estado de atenção, na tarde desta quinta-feira, 12, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura (CGE). O órgão afirma que já chove forte nos bairros da Mooca, Vila Prudente, São Mateus, Aricanduva, Vila Formosa, Itaquera e Guaianazes. Na zona sudeste, segundo CGE, acontece chuva moderada entre o Ipiranga e Vila Mariana. Já na Zona Sul, há forte precipitação entre M´Boi Mirim e Parelheiros.

16h28 – O Corredor Norte-Sul tem 5,4 km de congestionamento, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto João Jorge Saad.

16h20 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, com tráfego intenso em função da chuva e do excesso de veículos entre o viaduto Santo Amaro e viaduto Dante Delmanto. Capital registra 53 km de filas.

15h15 – Pista expressa da Marginal do Pinheiros, tem lentidão no sentido Interlagos entre a ponte Cidade Jardim e Jaguaré. Capital regista 44 km de congestionamentos.

14h55 – Rodovia Anchieta está com Operação Comboio em função da neblina. O tráfego está represado na praça de pedágio do km 31 da via.

14h48 – Radial Leste, sentido Centro, com 3 km de excesso de veículos entre o Viaduto Guadalajara e a Rua Wandenkolk.

14h41 – Rua da Consolação, sentido Centro, congestionada entre alameda Ouro Preto e Avenida Paulista. São Paulo com 32 km de filas.

14h23 – Avenida dos Bandeirantes com 3 km de congestionamento, sentido Marginal do Pinheiros, entre o viaduto Santo Amaro e a rua Miruna.

14h05 – Avenida do Estado, sentido Santana, com lentidão entre a avenida João Teodoro e avenida Trinta e Um de Marco.

13h49 – A Avenida do Estado, sentido Santana, congestionada entre as Ruas João Teodoro e Trinta e Um de Março.

13h34 – Avenida Vereador José Diniz, sentido Centro, congestionada entre a rua Vieira de Morais e Ana Catharina Randi.

13h22- A Avenida Washington Luis, sentido Centro, com lentidão entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e Rua Viaza.

13h10 – Ligação Leste-Oeste , sentido Lapa, com tráfego intenso entre a praça Franklin Roosevelt e avenida Alcantara Machado.

12h57 – Ligação Leste-Oeste, sentido Lapa, com 3 km de lentidão entre a Praça Franklin Roosevelt e Avenida Alcantara Machado.

12h40 – Tráfego flui bem em todo o sistema Anchieta/Imigrantes.

12h36 – Rua das Juntas Provisórias, com excesso de veículos entre o viaduto Grande São Paulo e avenida Almira, na proximidade da Escola de Engenharia Mackenzie.

12h34 – A pista expressa da avenida Professor Salim Farah Maluf, sentido Vila Prudente, tem lentidão entre as vias Jaboticabal e Adelino. São Paulo com 44 km de filas.

12h18 – Radial Leste, sentido Centro, tem lentidão entre a Rua Wandenkolk e Metrô Belém.

11h06 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, com lentidão entre os Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro.

11h – Pista expressa da Marginal do Tietê com 8 km de tráfego intenso, sentido Castelo Branco, entre a avenida Júlio de Mesquita Neto até a rodovia Castelo Branco.

10h42 – Motorista encontra lentidão na chegada a São Paulo pela Anchieta do Km 13 ao km 10, por excesso de veículos.

10h37 – Avenida Washington Luis, sentido Centro, com 3 km de congestionamento entre a avenida João Julião da Costa Aguiar e Doria.

10h11 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem tráfego intenso entre o viaduto Santo Amaro e o término da Aliomar Baleeiro. São Paulo com 52 km de filas.

9h50 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, congestionada entre as Pontes Cidade Jardim e Jaguaré. São Paulo com 59 km de filas. Zona sul com 27 km de lentidão.

9h43 – Colisão entre carro e moto, no km 11 da rodovia Ayrton Senna, sentido Capital, ocupou a faixa da esquerda, das 8h50 às 9h20. Em razão disso, o trânsito nesse sentido está prejudicado desde o km 23 (saída para a Av. Jacú Pêssego). O acidente deixou duas vítimas leves, uma transferida pelo Samu e a outra levada para o Hospital do Tatuapé.

9h03 – Radial Leste, sentido Centro, com lentidão entre a Rua Wandenkolk e Viaduto Guadalajara. São Paulo com 66 km de filas. Zona sul com 29 km de lentidão.

8h43 – A Avenida Washington Luís, sentido Centro, com 3,3 km de lentidão entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e Rua Doria. São Paulo com 64 km de filas. Zona sul com 30 km de retenção.

8h33 – Anchieta tem lentidão na chegada a São Paulo do km 13 ao km 10 e na chegada a Santos do km 64 ao km 65, por excesso de veículos.

8h20 – Os dois sentidos do Corredor norte-sul registram lentidão. Na direção do Aeroporto, lentidão entre as Praças da Bandeira e Campo de Bagatelle. Do outro lado, entre as Avenidas João Jorge e Aratãs.

8h01 – Os dois sentidos da Marginal Pinheiros congestionados. Na direção de Interlagos, a pista expressa tem lentidão entre as Pontes Cidade Universitária e Alexandre Mackenzie e do outro lado, a pista local tem morosidade entre as Pontes Américo Brasiliense e Transamérica. São Paulo com 62 km de lentidão. Zona sul com 27 km de filas.

7h44 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem 5 km de lentidão entre os Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro. São Paulo com 54 km de filas. Zona sul com 27 km de lentidão.

7h35 – A pista local da Marginal Pinheiros, sentido Castelo, congestionada entre as Pontes Américo Brasiliense e Transamérica. São Paulo com 53 km de filas. Zona sul com 34 km de lentidão.

7h34 – Ao menos 29 semáforos apresentam problemas nesta manhã por conta da chuva de ontem. Alguns deles estão nas Avenidas Morumbi, Giovanni Gronchi, Ibirapuera, Braz Leme, do Cursino e Raimundo Pereira de Magalhães.

7h15 – O tráfego segue sem lentidão em ambos os sentidos da rodovia Régis Bittencourt (São Paulo e Curitiba).

7h14 – Três faixas da pista sentido Ipiranga da Avenida do Estado estão bloqueadas na altura do nº 7.400, junto à Rua Hipólito Soares, no Ipiranga, por conta de um buraco que surgiu após a chuva que caiu sobre a capital durante a tarde de ontem. Desvio pela Rua Agostinho Gomes e Rua Paulo Barbosa.

7h13 – O tráfego segue sem retenção em ambos os sentidos da rodovia Fernão Dias (Belo Horizonte e São Paulo).

7h11 – Radial Leste, sentido Centro, com 4 km de lentidão entre a Rua Wandenkolk e Metrô Belém. São Paulo com 38 km de filas. Zona sul com 15 km de trânsito lento.

6h51 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, com lentidão de 5,2 quilômetros entre os viadutos Aliomar Baleeiro e Santo Amaro.

6h46 – Corredor da Avenida 23 de Maio com 2 quilômetros de lentidão no sentido Santana a partir do Viaduto Indianópolis.

6h45 – Lentidão entre os quilômetros 13 e 10 na pistas central e lateral da Via Anchieta na chegada à capital paulista.

6h44 – Radial Leste, sentido centro, com 4 quilômetros de congestionamento a partir do metrô Belém.

6h40 – Radial Leste, sentido centro, com 2,5 quilômetros de congestionamento a partir do metrô Belém.

6h35 – Pista local da Marginal do Tietê, sentido Castello, com lentidão de 1,1 quilômetro a partir da Ponte Cruzeiro do Sul

6h33 – Toda a pista sentido Marginal do Pinheiros da Avenida Doutor Vital Brasil está congestionada. São 1,2 quilômetro.

6h30 – Lentidão de 2 quilômetros no corredor Aricanduva, sentido Marginal, a partir da Rua Benedita de Paula Coelho

6h27 – Congestionamento na pista sentido capital da Rodovia Ayrton Senna entre os quilômetros 23 e 20, em Guarulhos.

6h20 – Lentidão entre os quilômetros 21 e 19 e entre os quilômetros 13 e 10 na pista sentido capital da Rodovia Raposo Tavares.

6h13 – Pista sentido Juntas Provisórias da Avenida do Estado totalmente bloqueada na altura do nº 7.500, junto à Rua Hipólito Soares, no Ipiranga, em razão de buraco aberto na via em razão de deslocamento de tubulação de esgoto da Sabesp. Desvio é feito pelas ruas Agostinho Gomes e Paulo Barbosa.