AO VIVO: Acompanhe o trânsito na capital e o tráfego nas estradas neste sábado

17h38 – Tráfego lento pela Imigrantes sentido São Paulo do km 54 ao km 48, trecho de serra, por excesso de veículos e neblina intensa.

16h36 – Última partida de comboio pela Imigrantes ocorreu às 15h57. A próxima está prevista para 16h40.

15h06 – Sem complicações no tráfego pela Rodovia Fernão Dias.

14h49 – O tráfego segue sem lentidão em ambos os sentidos da rodovia Régis Bittencourt.

14h44 – Operação comboio pela Rodovia Anchieta e Rodovia dos Imigrantes, em função da baixa visibilidade das vias. Tráfego represado nas praças de pedágio.

13h55 – Implantada operação normal 5×5. Subida e descida da serra pela Anchieta e Imigrantes.

13h04 – Finalizada operação descida pelo Sistema Anchieta Imigrantes. A pista norte da Rodovia Anchieta está bloqueada para inversão de sentido. A pista deve permanecer fechada por uma hora. O tráfego está livre nas rodovias do sistema.

12h28 – Faixa liberada no km 19 da Imigrantes sentido litoral. Tráfego normal no local.

11h29 – Rodovia Fernão Dias segue com tráfego livre nos dois sentidos, Belo Horizonte e São Paulo.

11h19 – Rodovia dos Imigrantes tem duas faixas da esquerda interditadas no km 19 devido atendimento fora da área de concessão. Lentidão desde o km 18 da via.

11h09 – O tráfego segue sem lentidão em ambos os sentidos da rodovia Régis Bittencourt.

10h57 – Sistema Anchieta/Imigrantes segue em operação descida 7×3, com tráfego bom em ambas as rodovias.

10h56 – Faixa liberada no km 51 da pista sul da Anchieta, sentido litoral, local do acidente. Lento por reflexo do km 50 ao km 51.

10h36 – Pista sul da rodovia Anchieta com tráfego intenso do km 49 ao km 51, devido acidente.

06h39 – Rodovia Fernão Dias apresenta tráfego normal em ambos os sentidos.

05h37 – Rodovia Raposo Tavares entre as cidades de São Paulo e Cotia apresenta tráfego normal em ambos os sentidos.

05h28 – Rodovia dos Tamoios apresenta tráfego normal em ambos os sentidos. Tempo encoberto e visibilidade reduzida devido a presença de neblina em trecho de Serra.

05h11 – Tráfego é bom tanto no sentido São Paulo quanto no sentido Interior em todo o sistema Ayrton Senna e Carvalho Pinto. É bom também nas alças de acesso ao Aeroporto de Cumbica.

05h04 – Trecho São Paulo da Rodovia Presidente Dutra apresenta tráfego normal em ambos os sentidos.