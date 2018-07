AO VIVO: Acompanhe o trânsito na capital e o tráfego nas estradas nesta sexta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

21h00 – Marginal do Pinheiros tem o pior índice de lentidão, com 10,1 km de congestionamento pela pista expressa, entre as pontes Nova do Morumbi e Jaguaré, no sentido Castelo.

20h40 – A Ayrton Senna tem lentidão por 14 km na saída de São Paulo, desde o fim da Marginal do Tietê até a região de Guarulhos, no km 25.

20h25 A Avenida do Estado está parada no sentido Ipiranga desde a 31 de Março até o Viaduto Grande São Paulo.

20h15 A Avenida Tancredo Neves está engarrafada por 2,3 km no sentido Anchieta, da Saúde até a Monte Azul Paulista.

19h50 – A Rua das Juntas Provisórias tem lentidão de 1,9 km no sentido Vila Prudente, desde a Avenida Almira até o Viaduto Grande São Paulo.

19h30 – A Avenida do Estado está engarrafada desde a 31 de Março até o Viaduto Grande São Paulo, no sentido Ipiranga, por 4,9 km.

19h15 A Marginal do Tietê tem o pior índice de engarrafamento, entre as pontes do Piqueri e do Tatuapé, pro 12,9 km no sentido Ayrton Senna.

19h05 – O Corredor norte-sul está congestionado por 8,7 km no sentido Santana, entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e a Praça da Bandeira. No sentido inverso, são 7,1 km de lentidão a partir do Viaduto Pedroso.

18h55 – O congestionamento na Marginal do Pinheiros era de 4,7 km na pista expressa, entre a Avenida Jornalista Roberto Marinho e a Ponte Eusébio Matoso, no sentido Castelo Branco.

18h40 – Após a chuva, 32 semáforos apresentaram problemas e afetam o trânsito em diversos pontos da cidade.

18h30 – São Paulo tem 163 km de congestionamento neste fim de tarde. A zona sul paulistana tem a maior concentração de trânsito parado, segundo a CET, com 53 km.

18h15 – A Avenida Vereador José Diniz está com lentidão por 4,1 km no sentido centro, desde a Deodoro até a Avenida dos Bandeirantes.

18h00 – O Centro de Gerenciamento de Emergências informa que já não há mais alagamentos na cidade. Com a chuva, mais cedo, foram registrados 10 locais alagados, dois quais dois foram intransitáveis.

17h45 – O trânsito piorou no sentido Ayrton Senna da Marginal do Tietê. Na pista expressa há 17,6 km de congestionamento, entre as pontes dos Remédios e do Tatuapé; na local, o engarrafamento vai da Ponte Nova Fepada até a Rua Azurita, por 12,5 km.

17h35 – A Rodovia Presidente Dutra está engarrafada em vários trechos na pista sentido São Paulo. São 4 km em Guarulhos, nas pistas expressa e local, entre os km 224 e 220; e 1 km em Jacareí, no km 144.

17h20 – A Ligação Leste-Oeste está parada por 2,8 km no sentido Penha, desde a Praça Franklin Roosevelt até o início da Radial Leste.

17h05 – A Rodovia Castelo Branco apresenta engarrafamento de 12 km na região de Barueri, na pista sentido capital, entre os km 25 e 37.

16h55 – O Corredor norte-sul está com 3,8 km de lentidão em ambos os sentidos, entre o Viaduto Pedroso e a região do Parque do Ibirapuera.

16h45 – A Marginal do Tietê tem o pior ponto de lentidão de São Paulo. São 15,8 km de congestionamento no sentido Ayrton Senna, entre as pontes do Piqueri e Aricanduva, pela pista expressa.

16h25 – A chuva diminuiu e toda a cidade voltou para o estado de observação. A cidade ainda tem um ponto de alagamento na Radial Leste, perto da Rua Pinhalzinho.

16h10 – A Rodovia Ayrton Senna está congestionada entre os km 11 e 21, no sentido capital, devido ao excesso de veículos na região do Parque Ecológico do Tietê e Guarulhos.

15h50 – A Avenida dos Bandeirantes tem 3 km de congestionamento entre a Brasópolis e a Tupiniquins, sentido Marginal do Pinheiros.

15h30 – Dois pontos de alagamento são registrados na cidadade: na Avenida Prof. Luís Inácio de Anhaia Mello, perto da Salim farah Maluf e na Praça Ciro Pontes, na região da Rua Bresser, ambos na zona leste.

15h10 – Com a precipitação, o trânsito piorou na Marginal do Tietê. A pista expressa sentido Ayrton Senna tem congestionamento de 5,8 km, entre as pontes da Vila Guilherme e Aricanduva.

15h00 – Chuva põe zonas leste e sudeste, além da Marginal do Tietê, em estado de atenção. Não há pontos de alagamento.

14h29 – O Túnel Ayrton Senna tem lentidão por 1,7 km, desde a Avenida 23 de Maio até a Antônio João de Moura.

12h35 – O Corredor Bernardino de Campo/Jabaquara, sentido Centro, tem lentidão entre a Avenida Paulista e Rua Guatas.

11h44 – Radial Leste, sentido Centro, com lentidão entre a Rua Wandenkolk e Viaduto Pires do Rio.

11h31 – Faixa da direita na altura do km 46 da Anchieta, sentido litoral, já está liberada. A interdição aconteceu devido a uma colisão entre duas carretas na altura de Cubatão por volta das 8h30 e deixou três vítimas com ferimentos e não correm o risco de morte, encaminhadas ao PS de Cubatão.

Tráfego é lento do km 39 ao km 40 na Anchieta sentido litoral e intenso em todo o trecho de descida da serra entre o km 40 e o Km 55, por excesso de veículos.

11h13 – A CET recomenda aos motoristas que evitem a Avenida Paulista, devido a um acidente que interdita duas faixas da direita, no sentido Consolação. A CET está acompanhando a interdição e orientando os motoristas e usuários da via.

11h12 – A Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, está congestionada na pista expressa, da Ponte do Jaguaré até a Ponte Cidade Jardim.

10h38 – Um ciclista morreu atropelado por um ônibus, na Avenida Paulista, próximo à Rua Pamplona, na manhã desta sexta-feira, 2. Uma equipe do helicóptero Águia chegou a ser acionada, mas o ciclista morreu no local. Por conta do acidente, duas faixas da pista sentido Consolação estão interditadas, provocando congestionamento de dois quilômetros.

10h34 – A Avenida Brás Leme, sentido Centro, tem lentidão entre a Ponte da Casa Verde e Rua Maria Curupaiti.

10h23 – A Avenida Ibirapuera, sentido Bairro, congestionada entre as Avenidas dos Bandeirantes e Pedro Alvares Cabral.

10h01 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, congestionada entre os Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro.

9h51 – A pista expressa da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, congestionada entre a Rodovia Castelo Branco e Ponte Julio de Mesquita Neto. São Paulo com 95 kms de lentidão. Zona sul com 37 kms de filas.

9h33 – A faixa 1 do km 31 da pista Sul (sentido São Paulo) da rodovia Fernão Dias (Belo Horizonte e São Paulo) está bloqueada, na região de Atibaia, devido a obras de fresagem. O tráfego segue com retenção do km 30 ao km 31 pela faixa 2.

9h31 – Colisão entre duas carretas no Km 46 da Anchieta, sentido litoral, altura de Cubatão interdita a faixa da direita e causa lentidão do km 44 ao km 46. Acidente aconteceu por volta das 8h30 e deixou três vítimas com ferimentos moderados e não correm o risco de morte. As equipes ainda estão no local prestando atendimento e trabalhando na retirada dos veículos.

8h57 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, registra lentidão entre as Pontes Cidade Jardim e Castelo Branco. São Paulo com 96 kms de lentidão. Zona oeste com 32 kms de filas.

8h28 – Motorista encontra tráfego normal nos dois sentidos do corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto.

8h27 – A Rodovia Anchieta tem lentidão no sentido São Paulo do km 19 ao km 18 e do km 13 ao Km 10. Já no sentido litoral, o tráfego está lento na chegada a Santos entre o Km 64 ao km 65. Motivo é o excesso de veículos na rodovia. Demais trechos do SAI seguem com boas condições de tráfego e visibilidade.

O Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), opera em esquema normal 5×5. A descida é feita pela pista sul da via Anchieta e da rodovia dos Imigrantes. Para a subida o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.

8h20 – A pista expressa da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, com lentidão entre a Rodovia Castelo Branco e Ponte do Piqueri. São Paulo com 76 kms de trânsito lento. Zona sul com 25 kms de filas.

8h11 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal Pinheiros, tem lentidão do Viaduto Aliomar Baleeiro até o Viaduto Santo Amaro. São Paulo com 75 kms de lentidão. Zona sul com 23 kms de filas.

7h24 – O sentido Aeroporto do Corredor Norte-sul registra lentidão entre a Praça da Bandeira e Rua Ribeiro de Lima. São Paulo com 30 kms de congestionamento. Zonas sul e leste com 7 kms de filas cada.

7h18 – O tráfego segue sem lentidão em ambos os sentidos da rodovia Régis Bittencourt (São Paulo e Curitiba).

7h08 – Radial Leste, sentido Centro, congestionada do Viaduto Guadalajara até a Rua Wandenkolk. São Paulo com 17 kms de lentidão. Zona leste com 7 kms de filas.

6h55 – Rodovia Anchieta, sentido capital, com lentidão entre os quilômetros 13 e 10 nas pistas central e marginal.

6h52 – Radial Leste, sentido centro, com 5 quilômetros de trechos de lentidão entre o metrô Belém e o acesso à Ligação Leste-Oeste.

6h47 – Via Dutra, sentido SP, com lentidão entre os quilômetros 208 e 210; 224 entre os quilômetros 22o e 224, em Guarulhos, e entre os quilômetros 227 e 228, já em São Paulo

06h45 – Pista sentido capital da Rodovia Raposo Tavares com lentidão em 3 trechos: entre os quilômetros 30 e 26; entre os quilômetros 22 e 19 e entre os quilômetros 13 e 10

03h50 – Congestionamento de 6 quilômetros na pista sentido SP da Rodovia Régis Bittencourt entre os quilômetros 569, Barra do Turvo (SP), e 5, em Campina Grande do Sul (PR), em razão de uma colisão, ocorrida às 22 horas, entre duas carretas. Uma delas tombou. Há apenas uma faixa liberada no quilômetro 569.

01h17 – Congestionamento de 10 quilômetros na pista sentido SP da Rodovia Régis Bittencourt entre os quilômetros 569, Barra do Turvo (SP), e 9, em Campina Grande do Sul (PR), em razão de uma acidente, ocorrido às 22 horas, entre duas carretas. Uma delas tombou. Há apenas uma faixa liberada no quilômetro 569. No trecho de serra da Régis, sentido PR, lentidão entre os quilômetros 344 e 348, em Miracatu (SP).

01h15 – Grave acidente, envolvendo dois veículos de passeio, bloqueia a Estrada Velha de Campinas (SP-332) no quilômetro 30, em Caeiras, desde a 0h30.