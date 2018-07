AO VIVO: Acompanhe o trânsito na capital e o tráfego nas estradas nesta sexta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

20h20 – A Marginal do Pinheiros está congestionada no sentido Castelo Branco, por 4,7 km, entre a Avenida Jornalista Roberto Marinho e a Ponte Cidade Universitária, nas pistas expressa e local.

20h10 – O trânsito segue muito parado no Corredor Norte-Sul, sentido Santana, que tem 11,6 km de lentidão, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Avenida do Estado.

20h00 – São Paulo tem 95 km de congestionamento, sendo a zona sul a região com a pior situação, de acordo com a CET.

19h45 – A Marginal do Tietê ainda tem 14,9 km de engarrafamento no sentido Ayrton Senna, entre a Ponte Júlio de Mesquita Neto e o Viaduto Imigrante Nordestino, pela pista expressa.

19h35 – A Rodovia Castelo Branco tem congestionamento por 5 km no sentido interior, devido ao excesso de veículos na região de Osasco, do km 19 ao 24.

19h25 – A Radial Leste está congestionada por 8,3 km no sentido bairro, desde a Rua Wandenkolk, no centro, até a região da Avenida Aricanduva.

19h10 – A Rodovia Anhanguera tem 8 km de lentidão no sentido interior, por causa do excesso de veículos na região de Jundiaí, entre os km 64 e 56.

19h00 – A Avenida dos Bandeirantes tem 3,1 km de lentidão, entre a Marginal do Pinheiros e a João Álvares Soares, no sentido Imigrantes.

18h45 – O engarrafamento também piorou no sentido aeroporto do Corredor Norte-Sul, que tem 10,3 km de lentidão entre a Rua Mauá e o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

18h35 – A Rodovia Ayrton Senna tem engarrafamento no sentido interior que se liga ao da Marginal do Tietê. São 6 km de lentidão, até o km 17, e outros 6 km a partir do km 19.

18h25 – O trânsito piorou na Marginal do Tietê, que concentra 17,7 km de congestionamento no sentido Ayrton Senna, entre a Ponte do Piqueri e o Viaduto Imigrante Nordestino.

18h15 – A Marginal Pinheirostem lentidão no sentido Interlagos, por 5,1 km da pista expressa, entre as ponrtes Ary Torres e João Dias, na pista expressa.

18h00 – São Paulo já tem 125 km de congestionamento, segundo a CET. A maior concentração do trânsito parado está na zona sul da cidade.

17h50 – A Radial Leste apresenta lentidão por 3,9 km, entre as ruas Wandenkolk e Álvaro Ramos, no sentido bairro.

17h40 – A Avenida Rebouças tem trânsito pesado no sentido centro, desde a saída do Túnel Maria Carolina até a Avenida Paulista, por 3,1 km.

17h25 – O Corredor Norte-Sul está engarrafado no sentido aeroporto por 8,5 km, entre a Rua Washington Luís e o Viaduto Indianópolis.

17h15 – A Marginal do Tietê está congestionada por 15 km no sentido Ayrton Senna, entre as pontes do Piqueri e Aricanduva, na pista expressa.

16h30 – A Avenida do Estado tem lentidão por 2,9 km no sentido Santana, entre a Rua 25 de Março e a Avenida Tiradentes.

15h49 – Avenida Rebouças, sentido Centro, tem lentidão entre a Avenida Paulista e Túnel Maria Carolina. São Paulo com 53 km de filas. Zona norte com 20 km de tráfego intenso.

15h46 – A pista local da Marginal do Tietê apresenta tráfego intenso, nos dois sentidos, entre as vias Júlio de Mesquita Neto até o Viaduto Cruzeiro do Sul. Já a pista expressa, segue congestionada entre a Rodovia dos Bandeirantes até Júlio de Mesquita Neto.

14h37 – Faixa da direita da Avenida São João está interditada em função de um acidente. A via opera com lentidão mas o tráfego flui. São Paulo com 23 km de congestionamento.

14h35 – A pista local da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, flui com lentidão entre o vidatudo da Casa Verde até Cruzeiro do Sul.

13h53 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros segue com 2,7 km de congestionamento, sentido Interlagos, entre a avenida Ary Torres e Eusébio Matoso.

13h23 – Congestionamento pela Cônego Domênico Rangoni, do km 256 ao km 248, e pela SP 248, do km 1 ao km 6, sentido Guarujá, permanece. A fila é provocada por obras na rua do Adubo, na região do bairro de Vicente de Carvalho, no Guarujá, trecho fora da área de concessão da Ecovias. Demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes segue com boas condições de tráfego e visibilidade.

12h55 – Avenida Washington Luis, sentido Centro, apresenta cerca de 5 km de filas entre a rua João Julião da Costa Aguiar e Pedro Chaves.

12h20 – Vinte e cinco semáforos ainda apresentam problemas depois da forte chuva de ontem.

11h51 – O sentido Santana do Corredor norte-sul registra lentidão entre os Viadutos João Jorge Saad e João Julião da Costa Aguiar.

11h29 – O sentido Lapa da Marginal Tietê tem lentidão na pista expressa, entre as Pontes do Piqueri e Limão e na central entre as Pontes Velha Fepasa e Freguesia do Ó.

10h55 – A Avenida Paulista, sentido Paraíso, congestionada entre a Praça Oswaldo Cruz e Rua Haddock Lobo.

10h23 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, congestionada entre as Pontes Cidade Universitária e Jaguaré.

10h06 – Ponte e Avenida Cruzeiro do Sul, sentido Ipiranga, apresenta lentidão entre as vias Cruzeiro do Sul Início e Gabriel Piza.

9h43 – A Avenida Ibirapuera, sentido Centro, tem lentidão entre a Rua Borges Lagoa e Avenida dos Bandeirantes. São Paulo com 61 km de filas. Zona sul com 29 km de trânsito lento.

9h15 – Tráfego na rodovia Ayrton Senna segue lento em direção a Capital, do km 24 ao 14, região entre Guarulhos e São Paulo, por excesso de veículos. No sentido contrário, flui normal.

9h11 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem lentidão entre os Viadutos Bandeirantes e Aliomar Baleeiro. São Paulo com 78 km de filas. Zona sul com 38 km de lentidão.

8h51 – A Avenida Washington Luis, sentido Centro, tem lentidão entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e Rua Chaves. São Paulo com 79 km de filas. Zona sul com 38 km de lentidão.

8h36 – Motorista que segue pela rodovia Ayrton Senna enfrenta trânsito lento em ambos os sentidos: SP – do km 28 ao 24 e do km 20 ao 11; Interior – do km 23 ao 25. Ambos por excesso de veículos e, no sentido SP, reflexo de acidente que ocorreu mais cedo.

8h24 – Tráfego lento na rodovia Cônego Domênico Rangoni sentido Guarujá do km 253 ao km 248, fila que avança pela SP 248 do km 1 até o km 5, na entrada do município. A lentidão é provocada por obras na rua do Adubo, na região do bairro de Vicente de Carvalho, em Guarujá, trecho fora da área de concessão da Ecovias.

Movimento de veículos é lento na chegada a São Paulo pela Anchieta, entre o km 13 e km 10, devido excesso de veículos. Demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes segue com boas condições de tráfego e visibilidade.

7h30 – A Marginal do Tietê tem lentidão em diversos trechos dos dois sentidos. Na direção da Lapa, a pista expressa está congestionada entre a Rodovia Castelo Branco e Ponte Atílio Fontana. As pistas local e expressa têm trânsito lento entre Ponte Jânio Quadros e Hospital Vila Maria. Do outro lado, lentidão na pista local entre as Pontes da Casa Verde e Julio de Mesquita Neto. São Paulo com 48 km defilas. Zona leste com 18 km de retenção.

7h29 – A Avenida Paes de Barros está totalmente fechada no cruzamento com a Avenida Pacheco e Chaves devido a uma colisão entre um ônibus e um carro, deixando um ferido. O ônibus está atravessado na pista sentido Bairro. Os motoristas estão sendo desviados pela Rua Pacheco Chaves, seguem pela Rua Taiacupeba e retornam para a Paes de Barros.

7h21 – O tráfego segue sem retenção em ambos os sentidos da rodovia Fernão Dias (Belo Horizonte e São Paulo).

7h14 – Radial Leste, sentido Centro, com 8,5 km de lentidão, entre a Rua Wandenkolk e Viaduto Alberto Badra. São Paulo com 38 km de filas. Zona leste com 18 km de lentidão.

7h08 – Pistas local, central e expressa da Marginal do Tietê, sentido Castello, acumulam 9 km de trechos de morosidade entre as pontes Ponte do Tatuapé e Cruzeiro do Sul.

6h49 – Pistas local, central e expressa da Marginal do Tietê, sentido Castello, acumulam 6,5 km de trechos de morosidade a partir da Ponte do Tatuapé.

6h47 – Lentidão entre os quilômetros 223 e 225, Guarulhos, da pista lateral da Via Dutra em direção à capital paulista

6h46 – Lentidão nas pistas central e lateral da Rodovia Anchieta entre os quilômetros 13 e 10, na chegada à capital.

6h45 – Rodovia Piaçaguera-Guarujá, sentido Guarujá, com lentidão entre os quilômetros 1 e 5, no Guarujá.

6h40 – Radial Leste, sentido centro, com 7,5 km de trechos de lentidão a partir do Viaduto Aricanduva.

6h39 – Tráfego com vários pontos de lentidão na pista sentido capital da Rodovia Raposo Tavares entre os quilômetros 24, em Cotia, e 9,7, na chegada.

6h38 – Pista sentido capital da Rodovia Ayrton Senna apresenta lentidão entre os quilômetros 24 e 20, Guarulhos, em razão do excesso de veículos.

6h37 – Pistas local e central da Marginal do Tietê, sentido Castello, acumulam 5,5 km de trechos de morosidade a partir da Ponte da Vila Guilherme.

6h35 – Radial Leste, sentido centro, com 4,5 km de trechos de lentidão a partir do Viaduto Aricanduva

2h50 – Congestionamento de 5 mil metros, entre os quilômetros 340 e 345, pela pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt, na Serra do Cafezal. Motivos: tráfego de carretas pesadas e estreitamento de faixa.