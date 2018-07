AO VIVO: Acompanhe o trânsito na capital e o tráfego nas estradas nesta sexta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

19h13 – Quem segue para o litoral encontra pistas livres no momento. O Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) tem tráfego bom. O SAI operar no esquema 5×5, com três pistas da Imigrantes e duas da Anchieta em direção à capital paulista e o restante em direção do litoral. As rodovias Padre Manoel da Nóbrega e Cônego Domenico Rangoni também não apresentam problemas, assim como a Tamoios, Oswaldo Cruz, Rio-Santos e Mogi-Bertioga.

19h10 – As rodovias Ayrton Senna, Fernão Dias, Dutra, Castelo Branco, Bandeirantes, Raposo Tavares, Anhanguera e Carvalho Pinto registram trânsito bom.

19h05- Uma carreta tombou na altura do km 416 da Rodovia Régis Bittencourt, em Juquiá, no interior de São Paulo, por volta das 16 horas desta sexta-feira, 6, no sentido Curitiba. O motorista do veículo ficou preso nas ferragens. Ele foi resgatado e encaminhado para um hospital da região. Houve queda de peças automotivas na rodovia. Uma faixa continua bloqueada e o motorista enfrenta lentidão por aproximação.

18h12 – O tráfego permanece fluindo bem em todo o Sistema Anchieta-Imigrantes.

17h – A Rodovia dos Bandeirantes tem congestionamento do km 23 ao km 48, sentido capital, na pista expressa, região de Jundiaí.

16h15 – O SAI voltou a operar em esquema normal 5×5. Subida e descida da serra por Anchieta e Imigrantes. O sistema tem tráfego bom nos dois sentidos.

15h25 – Pista norte da Anchieta bloqueada para inversão de sentido. Será implantada operação normal 5×5 na próxima hora.

15h22 – Rodovia Régis Bittencourt sem grandes lentidões, segundo a Autopista. A via mantém o congestionamento entre os quilômetros 363 e 357, dentro da serra, no sentido norte. Já no sentido Curitiba, o tráfego segue intenso, porém sem paradas.

14h52 – Sistema Anchieta/Imigrantes opera com tráfego livre no sentido litoral.

14h13 – Rodovia Mogi Bertioga, sentido Bertioga, apresenta pontos de lentidão em função da baixa visibilidade causada por neblinas.

14h12 – Rodovia dos Tamoios mantém tráfego intenso, porém sem paradas, sentido Caraguatatuba.

13h34 – Fluxo de veículos melhora na rodovia Fernão Dias. De acordo com a concessionária responsável pela via, a Autopista, o único trecho com paradas é próximo a região de Mairiporã, entre o km 57 e km 57,5, sentido Belo Horizonte. Já no sentido sul, o tráfego está intenso, mas sem retenções.

13h15 – A Rodovia Presidente Castello Branco com tráfego intenso no sentido interior.

13h14 – Tráfego continua livre na descida para o litoral nas rodovias Anchieta e Imigrantes. Mais de 217 mil veículos já desceram a serra neste feriado de Páscoa.

12h46 – Tráfego permanece em boas condições em todo o Sistema Anchieta-Imigrantes. Operação ainda é a descida 7×3.

12h21 – Rodovia dos Tamoios mantém trêfego intenso de veículos, entre São José dos Campos e Caraguatatuba.

12h18 – Rodovia Ayrton Senna, em direção ao interior, em função de um capotamento. Não há vítimas.

12h02 – Rodovia Padre Manoel da Nóbrega tem fluxo livre de veículos, sentido Praia Grande, na altura do km 284.

11h48 – Tráfego normalizado na descida da serra pela Imigrantes. Tráfego com boa fluidez em todo o Sistema Anchieta-Imigrantes.

11h40 – A Rodovia Cônego D. Rangoni com tráfego normal na região de Cubatão. O trecho de serra da Rodovia dos Imigrantes sem congestionamentos na subida da serra.

11h22 – No sentido interior, a Rodovia Castello Branco juntamente com a Rodovia dos Bandeirantes apresentam lentidão por excesso de veículos.

11h20 – Tráfego na Rodovia dos Imigrantes começa fluir melhor no sentido litoral no trecho dos túneis. Já não há paradas do km 42 ao km 55. Mas a melhor opção para descer a serra continua sendo a Rodovia Anchieta.

10h47 – Rodovia Cônego Domenico Rangoni com tráfego livre em ambos os sentidos. Também com tráfego livre tanto no sentido litoral, quanto no sentido serra, está a Rodovia Padre Manoel da Nóbrega.

10h41 – Capital paulista segue com tráfego tranquilo em suas ruas e avenidas.

10h30 – A descida para o litoral na Rodovia dos Imigrantes segue com lentidão no trecho de túneis, do km 42 ao km 55.

10h29 – Rodovia Cônego Domenico Rangoni com congestionamento no sentido litoral.

10h11 – Descida da serra permanece com tráfego lento do km 42 ao km 55 da Imigrantes. Demais trechos do Sistema Anchieta/Imigrantes fluem bem.

9h57 – Rodovia dos Imigrantes com tráfego lento no trecho de serra, sentido litoral. Cônego Domênico Rangoni flui bem nos dois sentidos.

9h49 – Rodovia Padre Manoel da Nóbrega com intenso fluxo de veículos no sentido Itanhaem, Monsgagua e Praia Grande.

9h47 – Rodovia Ayrton Senna e Rodovia Carvalho Pinto com tráfego intenso no sentido interior.

9h40 – Faixa liberada no km 32 da Rodovia Anchieta, sentido litoral, local onde havia ocorrido um capotamento. Não houve feridos e o tráfego segue tranquilo no trecho do acidente.

9h17 – Trecho inicial da Rodovia dos Imigrantes mantém tráfego intenso de veículos desde o km 47 até o km 53.

9h – A melhor opção para a descida sentido litoral continua sendo a Rodovia Anchieta.

8h59 – Rodovia Regis Bittencourt congestionada no sentido Cutitiba em função de obras na região. São 8 km de filas.

8h58 – Rodovia dos Tamoios registra 6 km tráfego intenso de veículos no sentido Caraguá.

8h47 – Rodovia Anchieta com lentidão na região do km 32, sentido litoral, em função de um capotamento. A faixa da esquerda está bloqueada. Ainda não há informações sobre vítimas do acidente.

8h25 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Guarujá, tem trânsito normalizado e fluxo de veículos está livre.

8h20 – Tráfego lento pela Rodovia dos Imigrantes, sentido litoral no trecho de serra, do km 42 ao km 55. Anchieta segue livre e é melhor opção para a descida.

07h57 – Rodovia dos Imigrantes registra tráfego lento, sentido litoral, na região do km 52, em função de colisão entre 2 carros. Faixa da esquerda está bloqueada.

07h45 – Rodovia dos Tamoios mantém tráfego intenso no sentido litoral.

07h42 – Faixas do km 20 da Imigrantes, sentido litoral, local do capotamento, liberadas. Acidente não teve feridos. Tráfego segue livre ao longo da rodovia.

07h21 – Complexo Viário Paulista será interditado hoje (5) em ambos os sentidos, das 23h30 às 04h30, para manutenção.

07h10 – Capotamento no km 20 da Imigrantes sentido litoral, altura de Diadema, não há vítimas. Duas faixas da esquerda interditadas. Lentidão apenas na região do acidente.

06h58 – Sistema Anchieta-Imigrantes em operação descida 7×3. Duas pistas da Anchieta e sul da Imigrantes fazem a descida. Subida, apenas pela pela Imigrantes.

06h16 – Devido ao feriado de Páscoa, o rodízio de veículos está suspenso nesta sexta-feira, 6, para os carros com placas finais 9 e 0.

06h02 – Rodovia Mogi-Bertioga apresenta tráfego intenso no sentido Bertioga. Tempo encoberto e boa visibilidade.

05h25 – Sistema Anchieta-Imigrantes apresenta tráfego normal em todas as rodovias. Tempo encoberto e boa visibilidade.

03h09 – Rodovia dos Tamoios SP-99 apresenta trafego intenso no sentido Caraguatatuba, tempo encoberto e visibilidade reduzida em trechos isolados.

03h05 – Rodovia Raposo Tavares SP-270 entre São Paulo e Cotia apresenta tráfego intenso nos dois sentidos, com pontos de lentidão no sentido Cotia. Tempo encoberto e boa visibilidade.

02h45 – Trecho São Paulo da Rodovia Fernão Dias está com tráfego normal, nos dois sentidos.

01h53 – Trecho São Paulo da Rodovia Presidente Dutra está com tráfego normal, nos dois sentidos.

01h29 – Rodovia Castello Branco, entre Itapevi e São Paulo, apresenta tráfego normal tanto no sentido capital quanto no sentido interior.

00h34 – Sistema Anchieta-Imigrantes apresenta tráfego normal em todas as rodovias. A descida é feita pela pista sul e norte da via Anchieta e sul da rodovia dos Imigrantes. Para a subida o motorista utiliza apenas a norte da Imigrantes.

00h04 – A Rodovia Régis Bittencourt tem neste momento três pequenos pontos de congestionamento sentido Curitiba, entre os km 281 e 347, sentido Curitiba.