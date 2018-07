AO VIVO: Acompanhe o trânsito na capital e o tráfego nas estradas nesta sexta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

20h10 – A Marginal do Pinheiros segue congestionada por 5,7 km no sentido Castelo, entre as pontes Nova do Morumbi e Eusébio Matoso, na pista expressa.

20h00 – São Paulo continua com o trânsito acima da média, com 129 km de lentidão. Segundo a CET, a situação é pior na zona sul da capital.

19h50 – A Rodovia Ayrton Senna tem trânsito engarrafado no sentido interior, por cerca de 14 km, entre os km 11 e 25.

19h40 – O trânsito piorou na Marginal do Tietê, que está com 11,7 km de lentidão no sentido Ayrton Senna, entre as pontes do Limão e Aricanduva na pista expressa.

19h30 – Radial Leste está congestionada no sentido bairro, por 8,3 km, entre a Rua Wandenkolk e a região da Avenida Aricanduva.

19h15 – O engarrafamento no sentido Interlagos da Marginal do Pinheiros também é grande: são 7,4 km na pista expressa, entre as pontes do Jaguaré e Ary Torres.

19h05 – São Paulo tem 181 km de congestionamento, segundo a CET, com maior concentração de vias com trânsito ruim na zona sul.

18h55 – O trânsito continua travado no sentido Castelo da Marginal do Pinheiros. São 10,7 km nas pistas expressa e local, entre as pontes Transamérica e Eusébio Matoso.

18h45 – A Rodovia Castelo Branco tem lentidão na pista local por 3 km, no sentido capital, a partir do km 18. Há excesso de veículos na via na região de Osasco.

18h35 – O Corredor Norte-Sul também está com trânsito travado no sentido Santana, por cerca de 10 km, entre o Viaduto Indianópolis e a Rodrigo de Barros.

18h20 – O trânsito na Rodovia dos Bandeirantes está complicado no sentido interior, por 3 km, na região de Jundiaí, a partir do km 58.

18h10 – A Avenida Washington Luís tem lentidão no sentido centro, entre o fim do viaduto de mesmo nome e o João Julião da Costa Aguiar, por 3,3 km.

18h00 – A Radial Leste apresenta trânsito parado no sentido bairro, entre o Viaduto Pires do Rio e a região da Avenida Aricanduva, por 3,5 km.

17h45 – A Avenida dos Bandeirantes têm tráfego congestionado entre a Alameda Miruna e a Marginal do Pinheiros, por 4,9 km.

17h30 – A Marginal do Tietê está com 5,9 km de lentidão no sentido Ayrton Senna, tanto na pista expressa como na local, entre as pontes do Limão e da Vila Guilherme.

17h20 – O Corredor Norte-Sul tem mais de 11 km de engarrafamento no sentido aeroporto, entre a Rua Bandeirantes e o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

17h10 – A Marginal do Pinheiros está com trânsito travado no sentido Castelo Branco, entre a Rubens Gomes Bueno e a Alexandre Mackenzie, por 13,8 km da pista expressa.

17h00 – São Paulo tem trânsito complicado: já são mais de 127 km de congestionamento, com maior concentração na zona sul.

16h15 – Liberada a faixa da direita da Marginal do Tietê, no sentido Castelo Branco, após acidente entre carro e caminhão, na altura da ponte Nova Fepasa. Não há vítimas e o trânsito já está sendo normalizado.

15h50 – O sistema Anchieta-Imigrantes está em operação comboio desde às 12h30, no sentido litoral, devido à baixa visibilidade provocada por neblina. A ação começa na praça do pedágio.

15h34 – O Corredor Norte-Sul está congestionado no sentido aeroporto, por 5,7 km, entre os viadutos Santa Generosa e João Julião da Costa Aguiar.

14h53 – Avenida Rebouças, sentido centro, apresenta fluxo intenso de veículos entre a Avenida Brasil e a Faria Lima. São Paulo com 57 km de trânsito e zona oeste com 32 km de filas.

14h34 – A via expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, apresenta lentidão entre a Avenida Eusébio Matoso e Jornalista Roberto Marinho. Já a pista local da Marginal, tem lentidão, no mesmo sentido, por mais 1 km depois da Avenida Jornalista Roberto Marinho.

14h03 – A via expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, tem lentidão entre a Rodovia Castelo Branco e Atílio Fontana.

13h27 – A Ligação Leste-Oeste, sentido Lapa, apresenta fluxo intenso entre as vias Pérola Byington e Alcantara Machado.

13h25 – Operação comboio no sistema Anchieta-Imigrantes em função da difícil visibilidade das vias. Apesar disso, são boas as condições de trafico nas vias. São Paulo com 41 km de lentidão e zona oeste com 15 km de filas.

13h22 – Avenida Paulista, sentido Consolação, apresenta pontos de parada entre o acesso para a Avenida Doutor Arnaldo e a Alameda Oswaldo Cruz.

12h51 – Implantada Operação Comboio também na Imigrantes, sentido litoral às 12h30 devido a queda de visibilidade. No momento, a operação está em vigor tanto na Imigrantes como na Anchieta. Tráfego está sendo represado nas praças de pedágio, no km 31 e no Km 32. Nessa operação, a cada meia hora, grupos de 500 veículos são escoltados por viaturas da Ecovias e da Polícia Militar Rodoviária até um ponto onde a visibilidade é melhor.

Demais rodovias permanecem com boas condições de tráfego. O SAI opera em esquema normal 5×5. A descida é feita pelas pistas sul da via Anchieta e da rodovia dos Imigrantes. Para a subida o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.

12h37 – O sentido Aeroporto do Corredor norte-sul tem 3 km de lentidão entre os Viadutos Santa Generosa e Praça da Bandeira.

12h13 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes tem lentidão entre a via Tupiniquins e o Viaduto Jabaquara. São Paulo com 33 km de filas. Zona Sul com 13 km de fluxo intenso.

12h02 – Implantada Operação Comboio às 11h30 na Anchieta, sentido litoral devido a queda de visibilidade causada pela forte neblina. Tráfego está sendo represado na praça de pedágio, no km 31. Nessa operação, a cada meia hora, grupos de 500 veículos são escoltados por viaturas da Ecovias e da Polícia Militar Rodoviária até um ponto onde a visibilidade é melhor. Demais rodovias permanecem com boas condições de tráfego. O SAI opera em esquema normal 5×5. A descida é feita pelas pistas sul da via Anchieta e da rodovia dos Imigrantes. Para a subida o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.

11h46 – Há lentidão do km 24 ao km 26 da pista sentido Curitiba da rodovia Régis Bittencourt, na região de Campina Grande do Sul, devido a obras de recuperação do pavimento no km 24, que restringe a faixa da direita e o acostamento. O tráfego segue pela faixa da esquerda. Na pista sentido São Paulo, os usuários não encontram lentidão.

11h41 – A Avenida Santo Amaro, sentido Centro, congestionada entre o Viaduto Santo Amaro e Rua Sebastião.

11h02 – A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, apresenta lentidão entre a Rodovia Castelo Branco até Piqueri.

9h56 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, congestionada entre as Pontes Cidade Jardim e Castelo Branco. São Paulo com 97 km de lentidão. Zona sul com 43 km de filas.

9h42 – A Avenida Professor Francisco Morato, sentido Centro, tem lentidão entre o Viaduto Jorge João Saad e rua Taboão. São Paulo com 104 km de filas. Zona sul com 44 km de retenção.

9h24 – Tráfego normalizado na Anchieta e na Imigrantes. Rodovias operam com fluxo tranquilo e boa visibilidade.

9h12 – Os dois sentidos do Corredor Norte-sul registram lentidão. Na direção de Santana, lentidão entre os Viadutos Euclides Figueiredo e João Julião da Costa Aguiar. Do outro lado, entre as Praça da Bandeira e Campo de Bagatelle. São Paulo com 108 km de lentidão. zona sul com 48 km de filas.

8h56 – A pista expressa Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, congestionada entre as Pontes Eusébio Matoso e Castelo Branco. São Paulo com 98 km de filas. Zona sul com 31 km de retenção.

8h53 – Há lentidão do km 23 ao km 26 da pista sentido Curitiba da rodovia Régis Bittencourt, entre as regiões de Antonina e Campina Grande do Sul, devido a uma colisão entre uma carreta e uma van, que restringe a faixa da esquerda. O tráfego segue pela faixa da direita.

8h44 – Tráfego na rodovia Ayrton Senna é ruim em ambos os sentidos: SP – do km 24 ao 15 e Interior – do km 15 ao 19. Ambos por excesso de veículos.

Na rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Guarulhos, o motorista encontra tráfego lento em direção ao Aeroporto. No sentido inverso e em ambas as direções da rodovia Carvalho Pinto, flui normal.

8h21 – Motorista encontra tráfego lento na Anchieta do km 13 ao km 10, chegada a Capital e do km 59 ao km 60, sentido litoral, na região do Jardim Casqueiro, em Cubatão. Já na Imigrantes, o tráfego está lento no sentido São Paulo entre o Km 20 e o Km 17. O motivo dos pontos de lentidão é o excesso de veículos. Interligação planalto na altura do Km 40 está bloqueada devido a neblina.

8h06 – A Avenida Ibirapuera, sentido Bairro, tem lentidão entre a Avenida dos Bandeirantes e Rua Douro. São Paulo com 83 km de trânsito carregado. Zona sul com 31 km de lentidão.

7h58 – O sentido Aeroporto do Corredor Norte-sul registra lentidão entre o Viaduto Santa Generosa e Praça da Bandeira. São Paulo com 75 km de filas. Zona sul com 32 km de retenção.

7h40 – Radial Leste, sentido Centro, com trânsito carregado entre a Rua Wandenkolk e Viaduto Pires do Rio. São Paulo com 61 km de lentidão. Zona sul com 24 km de retenção.

7h26 – A pista expressa da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, tem lentidão entre a Rodovia Castelo Branco e Ponte do Piqueri. São Paulo com 42 km de trânsito lento. Zona sul com 17 km de filas.

7h18 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, congestionada entre os Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro. São Paulo com 21 km de lentidão. Zona sul com 8 km de filas.

7h00 – Rodovia Anchieta, sentido capital, com lentidão entre os quilômetros 13 e 10, em São Paulo, e 20 e 18, em São Bernardo do Campo. Motivo: excesso de veículos.

6h58 – Radial Leste, sentido centro, com 5 km de lentidão a partir do Viaduto Pires do Rio.

6h45 – Radial Leste, sentido centro, com 3 km de lentidão a partir do metrô Belém.

6h41 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, com lentidão na pista lateral entre os quilômetros 218 e 221 e entre os quilômetros 208 e 210, em Guarulhos.

6h38 – Pista sentido capital da Rodovia Raposo Tavares apresenta vários pontos de lentidão e congestionamento entre os quilômetros 23, em Cotia, e 10, na chegada a São Paulo.

1h30 – Tráfego bom nas principais estradas estaduais e federais dentro do Estado de São Paulo; Sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema 5 x 2 (Operação Carreta) até as 5 horas, com a pista norte (de subida) da Imigrantes exclusiva para passagem de cargas especiais.