AO VIVO: Acompanhe o trânsito na capital e o tráfego nas estradas nesta terça-feira

20h00 – São Paulo está com 57 km de congestionamento, segundo a CET; a zona sul tem a maior concentração.

19h50 – A Radial Leste tem engarrafamento por 9,1 km no sentido bairro, desde a Piratininga até a Estação Vila Matilde do Metrô.

19h40 – A Marginal do Tietê tem lentidão no sentido Ayrton Senna, por 6,1 km, entre a Ponte Jânio Quadros e o Viaduto Imigrante Nordestino.

19h30 – A Marginal do Pinheiros está parada no sentido Castelo Branco, entre a Avenida Jornalista Roberto Marinho e a Ponte Eusébio Matoso, por 4,7 km da pista local.

19h20 – A Avenida João Dias tem trânsito ruim no sentido bairro, entre a João Carlos da Silva Borges e a Alberto Augusto.

19h10 – O Corredor Norte-Sul tem o pior ponto de lentidão da cidade: no sentido Santana, há 10,1 km de engarrafamento, entre o Viaduto Indianópolis e a Avenida do Estado.

19h00 – São Paulo está com 125 km de congestionamento, de acordo com a CET.

18h50 – A capital paulista tem ao menos 8 pontos de alagamento causados pela chuva. São transitáveis, segundo o CGE.

18h40 – A Avenida dos Bandeirantes está com lentidão por 3,2 km no sentido Imigrantes, entre os viadutos João Julião da Costa Aguiar e Aliomar Baleeiro.

18h30 – O congestionamento segue por 4,6 km no sentido Castelo Branco, entre as pontes Eusébio Matoso e Jaguaré, na pista expressa.

18h20 – A Radial Leste tem trânsito parado no sentido bairro, entre a Rua Wandenkolk e o Viaduto Pires do Rio, por 4,7 km

18h10 – O pior ponto de lentidão está na Marginal do Tietê. Na pista expressa, 6,1 km param a via entre a Ponte Jânio Quadros e o Viaduto Imigrante Nordestino; na local, a lentidão vai até a Ponte Aricanduva, por 4,2 km.

18h00 – São Paulo tem 76 km de vias congestionadas, segundo a CET. O centro tem a maior concentração.

17h50 – A Rua Pauva tem ponto de alagamento, segundo a CET. A via está tomada pela água na altura da Avenida Cândido Portinari, mas é transitável.

17h45 – Chove na zona norte e na Grande São Paulo. O Centro de Gerenciamento de Emegências colocou as zonas norte, oeste, leste, o centro e a Marginal do Tietê em atenção.

17h30 – O sentido aeroporto do Corredor Norte-Sul tem lentidão por 5,4 km, da Praça da Bandeira até o Viaduto João Jorge Saad.

17h20 – O Corredor Norte-Sul está congestionado no sentido Santana por 2,9 km, entre a Praça da Bandeira e a Avenida do Estado.

17h00 – A Ligação Leste-Oeste está com engarrafamento por 2,8 km em direção à Penha, entre a Rua Augusta e o Viaduto Alcântada Machado (Radial Leste).

16h45 – A Avenida Rebouças tem trânsito parado por 2,2 km, no sentido centro, entre a Capitão Antônio Rosa e a Alameda Jaú.

16h30 – A Marginal do Tietê está com lentidão no sentido Ayrton Senna, entre as pontes Jânio Quadros e Aricanduva, por 4,2 na pista expressa.

15h58 – Avenida Rebouças, sentido Centro, continua com lentidão com cerca de 2 km, entre as vias Jaú até a Faria Lima.

15h – A Marginal do Tietê apresenta, sentido Castelo Branco, fluxo intenso na via local, de 640 m antes de Velha Fepasa até Nova Fepasa. E a via expressa também tem lentidão desde a rodovia dos Bandeirantes até Nova Fepasa.

14h10 – A Avenida João Dias, sentido Centro, tem fluxo intenso entre a avenida Nove de Julho e rua Gibraltar.

13h40 – A Avenida Rebouças, sentido Centro, congestionada entre a Alameda Jaú e Avenida Brigadeiro Faria Lima.

12h50 – Permanece o fluxo intenso no trecho de serra entre o Km 40 e o km 55, na subida da serra pela Imigrantes e no sentido litoral da Anchieta. Demais trechos do Sistema Anchieta-Imigrantes tem fluxo bom. O SAI opera em esquema 5×3. A descida é feita pela pista norte da via Anchieta e sul da rodovia dos Imigrantes. Para a subida o motorista utiliza apena a pista norte da Imigrantes.

12h43 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, congestionada entre as Pontes Cidade Universitária e Jaguaré.

12h26 – A Avenida Salim Farah Maluf, sentido Vila Prudente, congestionada entre a Rua Acre e Ponte do Tatuapé.

12h02 – Há lentidão na pista sentido São Paulo da rodovia Régis Bittencourt, entre o km 282,5 e o km 279, na região de Embu das Artes, reflexo de um acidente no Rodoanel.

11h44 – A pista expressa da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, congestionada entre as Pontes Atílio Fontana e Julio de Mesquita Neto.

10h34 – A avenida Washington Luis, sentido Centro, tem lentidão entre as vias João Julião da Costa Aguiar e Tamoios.

10h20 – A Avenida Ibirapuera, sentido Bairro, tem lentidão entre a Avenida dos Bandeirantes e Rua Douro.

9h50 – As marginais do Pinheiros e do Tietê acumulam mais de 16 kms de congestionamento, que começa na pista expressa da Pinheiros, perto da Ponte Cidade Jardim, e segue até a Ponte Julio de Mesquita Neto, na Marginal do Tietê. São Paulo com 89 kms de filas. Zona sul com 34 kms de lentidão.

9h02 – Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento do km 29 ao 21, em direção a São Paulo, por excesso de veículos. Em direção ao Interior e em ambos os sentidos da rodovia Carvalho Pinto, flui normal.

8h51 – A pista expressa da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, com trânsito lento entre a Rodovia Castelo Branco e Ponte Julio de Mesquita Neto. São Paulo com 101 kms de congestionamentos. Zona sul com 37 kms de filas.

8h35 – Por reflexo de um caminhão quebrado fora do trecho de concessão, a Cônego Domênico Rangoni tem lentidão do Km 270 ao Km 262 sentido Guarujá e na altura do km 262 sentido Cubatão, refletindo do trevo da Anchieta na altura do km 53 sentido litoral e do Km 56 rumo a Capital.

Chegada a São Paulo pela Anchieta tem o tráfego lento do km 13 ao Km 10, por excesso de veículos. Demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes tem boas condições de tráfego e visibilidade.

8h34 – Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento do km 25 ao 14, em direção a São Paulo, reflexo de acidentes. Em direção ao Interior e em ambos os sentidos da rodovia Carvalho Pinto, flui normal. Na rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Guarulhos, o motorista enfrenta dificuldades em direção a Capital. No sentido Aeroporto, flui tranquilo.

Entre às 7h25 e 8h05, dois acidentes provocaram lentidão na Ayrton Senna. Uma queda de moto, no km 13 da rodovia Ayrton Senna, sentido Capital, região de São Paulo, ocupou a faixa da esquerda. O acidente deixou uma vítima com ferimentos, mas sem risco de morte, transferida para o Hospital Geral de Guarulhos. Já, no km 15 da rodovia Ayrton Senna, também sentido Capital, região de São Paulo, outra queda de moto, envolvendo uma vítima leve, transferida para o Hospital Geral de Guarulhos, bloqueou as faixas 2 e 3 das 7h23 às 7h27. E, das 7h40 as 8h20, uma colisão entre carro e moto, ocupou as faixas 1 e 2. Esse acidente deixou duas vítimas feridas, sem risco de morte, transferidas para o Hospital Padre Bento, em Guarulhos.

8h06 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, está congestionada entre os Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro. São Paulo com 78 kms de lentidão. Zona sul com 28 kms de filas.

7h51 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão entre as Pontes Cidade Jardim e Castelo Branco. São Paulo com 66 kms de retenção. Zona oeste com 22 kms de filas.

7h26 – O sentido Aeroporto do Corredor norte-sul registra lentidão entre o Viaduto Santa Generosa e Praça da Bandeira. São Paulo com 49 kms de lentidão. Zona oeste com 16 kms de filas.

7h15 – As faixas 1 e 2 de ambos os sentidos da rodovia Fernão Dias (Belo Horizonte e São Paulo) estão bloqueadas no km 68, na região de Mairiporã, devido ao tombamento de um caminhão com carga de grãos. Houve derramamento da carga na pista. O fluxo de veículos segue pela faixa 3 e acostamento. Na pista Sul (sentido São Paulo), há retenção entre o km 66,5 e o km 68. Na pista Norte (sentido Belo Horizonte), há retenção entre o km 69,5 e o km 68.

7h10 – Radial Leste, sentido Centro, congestionamento entre a Rua Wandenkolk e Viaduto Pires do Rio. São Paulo com 27 kms de filas. Zona sul com 8 kms de lentidão.

07h03 – Pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Cebolão, com lentidão de quase 3 quilômetros, entre a Ponte Attilio Fontana e o acesso à Rodovia Castello Branco.

07h00 – Radial Leste, sentido centro, com quase 7 quilômetros de pontos de lentidão entre a Rua Carlos Ferraci e a Ligação Leste-Oeste.

06h58 – Rodovia Raposo Tavares com vários pontos de lentidão ou retenção na pista sentido capital entre os quilômetros 34, em Cotia, e 10, na chegada, região do Butantã, zona oeste de SP.

05h30 – Tráfego normalizado em todo o trecho paulista da Rodovia Régis Bittencourt.

0h30 – Pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt parcialmente bloqueada no quilômetro 564, em Barra do Turvo, em razão de tombamento de carreta-tanque contendo ácido fosfórico, às 20h15 de segunda-feira, 12. Houve derramamento de parte da carga. Cetesb acionada. São dois quilômetros de fila na região do acidente. A praça de pedágio, no quilômetro 543, ficou fechada e foi reaberta parcialmente. São oito quilômetros de congestionamento antes do pedágio. Terra foi jogada na pista para conter o produto. Resta ainda a retirada da carreta.

0h20 – Pista sentido Praia Grande da Rodovia Padre Manoel da Nóbrega (SP-55) está bloqueada desde as 21h45 no quilômetro 346,5, em Peruíbe, litoral sul, em razão de tombamento de caminhão transportando areia. O desvio é feito pela pista contrária, no sistema Pare e Siga. Veículo já foi retirado, mas não foi encerrada a limpeza da pista. A previsão de liberação total é para a 1h30. Não há congestionamento.