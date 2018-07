AO VIVO: Acompanhe o trânsito na capital e o tráfego nas estradas nesta terça-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

20h – O Corredor Norte-Sul tem 2,4 km de lentidão, sentido aeroporto, do Viaduto Santa Generosa até o Viaduto João Jorge Saad.

19h56 – A pista local da Marginal do Pinheiros tem 4,7 km de congestionamento, sentido Castelo, da Avenida Roberto Marinho até a Ponte Eusébio Matoso.

19h45 – A Avenida Luis Carlos Berrini tem 1,3 km de fluxo moroso, sentido Morumbi, da Rua Quintana até a Avenida Roberto Marinho.

19h35 – A Avenida Brasil tem 1,3 km de trânsito intenso, sentido Ibirapuera, da Rua Panamá até a Rua Veneza.

19h25 – A Avenida Brigadeiro Faria Lima tem 1,9 km de lentidão, sentido Itaim, da Alameda Gabriel Monteiro da Silva até a Avenida Juscelino Kubitschek.

19h10 – Foi finalizada a operação comboio pela Anchieta e Imigrantes. A visibilidade está estabilizada no topo de serra. A pista norte da Anchieta, que havia sido bloqueada devido incêndio em van no período da tarde, já está liberada para tráfego. Há tráfego lento pela Anchieta sentido litoral do km 14 ao km 20, devido excesso de veículos no acesso aos bairros de São Bernardo do Campo. No sentido São Paulo, há fila do km 20 ao km 18, no acesso da Avenida Piraporinha. Na chegada a Santos, também pela Anchieta, o motorista reduz a velocidade do km 64 ao km 65, também por excesso de veículos.

19h05 – O Corredor Norte-Sul tem 6,1 km de congestionamento, sentido aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto Pedro de Toledo.

18h55 – A Radial Leste tem 3,5 km de fluxo intenso, sentido bairro, do Viaduto Pires do Rio até o Viaduto Alberto Badra.

18h45 – A Avenida Guarapiranga registra 1,7 km de morosidade, sentido bairro, da Ponte do Socorro até a Rua Amaro Velho.

18h35 – A Avenida Paulista tem 2,3 km de lentidão, sentido Consolação, da Praça Oswaldo Cruz até a Rua Haddock Lobo.

18h22 -O Túnel Ayrton Senna II tem 1,7 km de morosidade da Avenida Pedro Álvares Cabral até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

18h14 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros registra 1,7 km de lentidão, sentido Interlagos, da Ponte Nova do Morumbi até a Ponte Transamérica.

18h08 – A Rua da Consolação tem 1,9 km de morosidade, sentido centro, da Avenida Paulista até a Praça Franklin Roosevelt.

18h01 – A Avenida dos Bandeirantes tem 3,1 km de engarrafamento, sentido Imigrantes, da Marginal do Pinheiros até a Avenida Antonio de Macedo Soares.

17h55 – O tráfego é lento pela Rodovia Cônego D. Rangoni, sentido Cubatão, do km 267 ao km 270, por excesso de veículos no acesso ao trevo com a Anchieta.

17h52 – A Rodovia Dutra tem morosidade em direção a São Paulo, do km 229 ao km 230, na pista marginal, em São Paulo; do km 141 ao km 146, na pista expressa, em São José dos Campos; e do km 219 ao km 221, na pista marginal, em Guarulhos.

17h42 – A Avenida Ibirapuera registra 1,4 km de congestionamento, sentido bairro, da Avenida Sabiá até a Avenida dos Bandeirantes.

17h30 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 4,2 km de lentidão, sentido Ayrton Senna, da Ponte Jânio Quadros até a Avenida Aricanduva.

17h20 – A Avenida Doutor Arnaldo, tem trânsito carregado, sentido Consolação, da Rua Cardeal Arcoverde até a Avenida Rebouças.

17h11 – A Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello tem 1,5 km de morosidade, sentido bairro, do Viaduto Grande São Paulo até a Rua Doutor Roberto Feijó.

17h02 – A Avenida João Dias tem 2,4 km de fluxo intenso, sentido bairro, da Avenida Alves Pontual até o Centro Africana.

16h57- A Radial Leste registra 1,7 km de morosidade, sentido bairro, da Rua Wandenkolk até a Avenida Brasil.

16h50 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 3,9 km de trânsito intenso, sentido Ayrton Senna, da Ponte da Casa Verde até a Rua Azurita.

16h38 – A Avenida Nove de Julho registra 2,2 km de lentidão, sentido centro, da Rua Urimonduba até o Viaduto Nove de Julho.

16h33 – O Corredor Norte-Sul tem 4,2 km de congestionamento, sentido Santana, do Viaduto Indianópolis até o Viaduto Santa Generosa.

16h15 – Avenida Nove de Julho, sentido Centro, tem tráfego intenso desde o início até a via Urimonduba.

16h08 – Avenida Vinte Três de Maio, apresenta congestionamentos nos sentido aeroporto, entre das vias Pedroso de Moraes e o Viaduto República Árabe Síria. Já no sentido Santana, há pontos de lentidão entre a avenida João Jorge Saad Cebolinha e Generosa. São Paulo com 28 km de filas.

15h15 – Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, sentido Bairro, tem lendidão entre as vias Roberto Feijó e o viaduto Grande São Paulo.

14h48 – Avenida Rebouças, sentido Centro, tem congestionamentos entre a Marginal do Tietê e Antônio Rosa. São Paulo com 21 km de filas.

14h20 – A pista expressa da Radial Leste com 3,2 km de lentidão, sentido centro, entre as vias Wandenkolk e Guadalajara.

13h40 – A Avenida Washington Luís, sentido Centro, com lentidão entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e Rua Itagyba Santiago.

13h12 – Ligação Leste-Oeste, sentido Lapa, congestionada entre a Rua Augusta e Avenida Alcantara Machado.

12h54 – Avenida Washington Luis, sentido Centro, tem lentidão por excesso de veículos entre as vias João Julião da Costa Aguiar e Robélia. São Paulo com 37 km de filas no início desta tarde.

12h50 – A Rodovia Anchieta tem lentidão no trecho de serra entre o Km 42 e o km 46, altura de Cubatão, por excesso de veículos. Demais trechos tem boa fluidez de tráfego. O SAI opera em esquema normal 5×5. A descida é feita pela pista sul da via Anchieta e sul da rodovia dos Imigrantes. Para a subida o motorista utiliza a pista norte da Imigrantes e a pista norte da via Anchieta.

12h36 – O sentido Santana do Corredor Norte-sul registra lentidão entre a Rua Borges Lagoa e Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

12h02 – Choque entre caminhão e defensa metálica, no km 20 da rodovia Ayrton Senna, região de Guarulhos, sentido Capital, ocupa a faixa da direita. Por essa razão, o tráfego já é lento desde o km 24. O acidente não deixou vítima. O caminhão está carregado de blocos. No sentido inverso e na rodovia Carvalho Pinto, flui normal.

11h59 – Choque entre caminhão e defensa metálica, no km 20 da rodovia Ayrton Senna, região de Guarulhos, sentido Capital, ocupa a faixa da direita. Por essa razão, o tráfego já é lento desde o km 24. O acidente não deixou vítima.

11h33 – A Avenida Santo Amaro, sentido Centro, tem lentidão entre as Ruas Demostenes e Sebastião.

11h17 – Há retenção na pista Sul (sentido São Paulo) da rodovia Fernão Dias, entre o km 38,5 e o km 44,5, na região de Atibaia (SP), devido a obras de micro-revestimento no km 44,5 que restringem o tráfego na faixa 2 e acostamento. A faixa 1 está liberada.

10h49 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, apresenta tráfego intenso entre a avenida Alvorada e o témino do viaduto Aliomar Baleeiro. São Paulo com 57 km de filas.

10h16 – Às 10h05, colisão entre dois carros de passeio, no km 15 da rodovia Ayrton Senna, região de São Paulo, sentido Capital, ocupou a faixa da esquerda (1) por 5 minutos. Por conta desse acidente, há tráfego lento a partir do km 19. O acidente não deixou vítima. No sentido inverso e na rodovia Carvalho Pinto, flui normal. Na rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, o usuário encontra tráfego bom.

9h49 – A Avenida Washington Luís, sentido Centro, tem lentidão entre o viaduto João Julião da Costa Aguiar e Rua Robélia. São Paulo com 81 km de filas. Zona sul com 43 km de congestionamento.

9h32 – Chegada a São Paulo permanece com tráfego lento pela Anchieta do km 13 ao km 10, por excesso de veículos. Tombamento de uma carreta ainda interdita a alça de acesso ao Riacho Grande, na altura do km 30 da Anchieta sentido Capital. A opção de acesso ao bairro para os veículos de passeio é seguir até o Km 28, já para os caminhões é preciso seguir até o Km 23.

9h29 – Há retenção na pista Sul (sentido São Paulo) da rodovia Fernão Dias, do km 88 ao km 90, na região de Guarulhos, devido ao tráfego intenso de veículos.

9h13 – A Avenida Bandeirantes, sentido Marginal, tem trânsito lento entre a Praça Carananduba e Viaduto Aliomar Baleeiro. São Paulo com 91 km de filas. Zona sul com 43 km de lentidão.

8h52 – Motorista encontra lentidão na Anchieta do km 13 ao km 10, na chegada a São Paulo e no sentido litoral o km 59 ao km 60, altura de Cubatão e do Km 64 ao Km 65, chegada a Santos.

Tombamento de uma carreta interdita a alça de acesso ao Riacho Grande, na altura do km 30 da Anchieta sentido Capital. A opção de acesso ao bairro para os veículos de passeio é seguir até o Km 28, já para os caminhões é preciso seguir até o Km 23. Não há lentidão no local.

8h48 – As pistas expressa e local da Marginal Pinheiros, sentido Castelo, tem 8,8 km de lentidão entre as Pontes Cidade Jardim e Transamérica. São Paulo com 86 km de filas. Zona sul com 43 km de retenção.

8h11 – Radial Leste, sentido Centro, com lentidão da Praça Divinolândia até a Rua Pinhalzinho e da Estação Belém do Metrô até a Rua Wandenkolk. São Paulo com 74 km de filas. Zona sul com 31 km de lentidão.

7h56 – A pista expressa da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, tem 5.5 km de lentidão entre a Rodovia Castelo Branco e Ponte do Piqueri. São Paulo com 64 km de filas. Zona sul com 24 km de retenção.

7h42 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, congestionada entre os Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro. São Paulo com 62 km de filas. Zona sul com 24 km de trânsito carregado.

7h29 – Radial Leste, sentido Centro, com 2,6 km de trânsito lento entre a Rua Cândido Vale e Praça Divinolândia. São Paulo com 52 km de lentidão. Zona sul com 19 km de filas.

7h19 – O tráfego segue sem retenção em ambos os sentidos da rodovia Fernão Dias (Belo Horizonte e São Paulo).

7h18 – As pistas expressa e local da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, com 2,5 km de lentidão entre as Pontes Atílio Fontana e do Piqueri. São Paulo com 36 km de filas. Zona leste com 10 km de retenção.

7h11 – Corredor da 23 de Maio, sentido Santana, com 2,7 quilômetros de tráfego ruim a partir da passagem sobre a Avenida dos Bandeirantes.

7h10 – Radial Leste, sentido centro, com 10 quilômetros de trechos de lentidão a partir da Praça Divinolândia.

7h07 – Marginal do Pinheiros, sentido Castello, com 1,5 quilômetro de lentidão nas pistas local e expressa a partir da Ponte do Morumbi.

7h05 – Pistas local e expressa da Marginal do Tietê, sentido Castello, com 6 quilômetros de trechos de lentidão acumulados a partir da Ponte Cruzeiro do Sul.

7h00 – Radial Leste, sentido centro, com 8 quilômetros de trechos de lentidão a partir da Praça Divinolândia.

6h13 – Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, congestionada entre os quilômetros 23 e 20 (Guarulhos).

6h10 – Rodovia Raposo Tavares com dois grandes trechos de lentidão: entre os quilômetros 26 (Cotia) e 19 (capital) e entre os quilômetros 14 e 10 (capital)

6h05 – Rodovia Castello Branco, sentido capital, com lentidão entre os quilômetros 79 e 76, em Itu, interior, em razão do bloqueio parcial da rodovia causado por acidente entre dois caminhões. Houve queda de carga de tijolos na pista.