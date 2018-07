AO VIVO: Acompanhe o trânsito na capital e o tráfego nas estradas nesta terça-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

20h00 – A CET registra 26 km de congestionamentos em toda a cidade. A situação é pior na zona sul paulistana.

19h45 – O Corredor norte-sul apresenta lentidão por 2,4 km no sentido Santana, entre os viadutos João Jorge Saad (Ibirapuera) e o Santa Generosa.

19h30 – A Avenida Washington Luís está parada no sentido bairro, desde a Tamoios até o acesso a Interlagos, por 3,2 km.

19h20 – A Avenida Faria Lima tem engarrafamento por 2,9 km no sentido Itaim-Bibi, entre a Teodoro Sampaio e a Juscelino Kubitschek.

19h10 – A Marginal do Pinheiros está congestionada por 3,1 km, no sentido Interlagos, entre as pontes Nova do Morumbi e Transamérica, pela pista expressa.

19h00 – O trânsito está abaixo da média na noite desta terça-feira, segundo a CET: 60 km de lentidão em toda a capital.

13h01 – A pista expressa da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, ainda tem lentidão de 10 kms entre as Pontes Julio de Mesquita Neto e Tatuapé.

12h33 – A Avenida Cruzeiro do Sul, sentido Ipiranga, tem lentidão entre as Ruas Pedro Vicente e Conselheiro Saraiva. São Paulo tem 75 kms de filas. Zona norte com 22 kms de lentidão.

11h38 – A pista expressa da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, tem 15 kms de lentidão entre a Rodovia Castelo Branco e Rua da Coroa. A pista central tem 13 kms de trânsito lento entre as Pontes dos Remédios e Cruzeiro do Sul. A pista local congestionada entre a Castelo Branco e Rua Brazelisa Alves de Carvalho.

10h41 – O bloqueio continua em 2 das 3 faixas da direita da Avenida Chedid Jafet, sentido bairro. O bloqueio continua em 2 das 3 faixas da direita da Avenida Chedid Jafet, sentido bairro.

10h17 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, tem 10 kms de lentidão entre as Pontes da Cidade Jardim e Castelo Branco, provocando congestionamento na pista expressa da marginal do Tietê, que acumula 8 kms de trânsito lento entre a Rodovia Castelo Branco e Ponte Julio de Mesquita Neto. São Paulo tem 115 kms de lentidão.

10h05 – A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) recomenda aos motoristas que evitem circular pela Avenida Chedid Jafet, sentido bairro, devido a vazamento de gás em um prédio em construção. A CET pede aos usuários que utilizem caminhos alternativos.

9h51 – Uma faixa da Avenida Chedid Jafet foi liberada. A via ficou interditada devido a uma vazamento de gás.

9h12 – Tráfego já flui tranquilo em ambos os sentidos da rodovia Ayrton Senna.

8h57 – A pista expressa da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, congestionada entre a Rodovia Castelo Branco e Ponte Julio de Mesquita Neto. São Paulo 103 kms de filas. Zona sul com 46 kms de lentidão.

8h26 – A pista expressa da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, congestionada entre a Rodovia Castelo Branco e Ponte Julio de Mesquita Neto. São Paulo com 106 kms de filas. Zona sul com 48 kms de lentidão.

8h24 – Motorista encontra o tráfego lento na chegada a Capital pela Anchieta do km 12 ao Km 10, por excesso de veículos. Demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes tem boas condições de tráfego e visibilidade. O SAI opera em esquema 5×3. A descida é feita pela pista norte da via Anchieta e sul da rodovia dos Imigrantes. Para a subida o motorista utiliza apena a pista norte da Imigrantes.

8h15 – Trânsito flui lento em direção a Capital pela rodovia Ayrton Senna, entre os kms 22 e 20, região de Guarulhos, por excesso de veículos. No sentido contrário, flui normal. Motorista que trafega pelas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt encontra tráfego tranquilo.

8h09 – A Marginal Pinheiros, sentido Castello Branco, tem 8 kms de lentidão na pista local, da Ponte Transamérica até a Rua Quintana. São Paulo com 92 kms de filas. Zona sul com 43 kms de lentidão.

7h50 – Radial Leste, sentido Centro, congestionada entre a Rua Wandenkolk e Viaduto Pires do Rio. São Paulo com 80 kms de lentidão. zona sul com 35 kms de filas.

7h36 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem lentidão entre os Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro. São Paulo com 71 kms de lentidão. Zona sul com 30 kms de filas.

7h15 – A pista expressa da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, congestionada entre a Rodovia Castelo Branco e Freguesia do Ó. A pista expressa da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, congestionada entre a Rodovia Castelo Branco e Freguesia do Ó. São Paulo com 60 kms de lentidão. Zona sul com 26 kms de filas.

06h57 – Pistas local e expressa da Marginal do Tietê acumulam um total de 10 quilômetros de trecho de lentidão a partir da ponte da Vila Guilherme.

06h52 – Pista local da Marginal do Tietê, sentido Castello, com 2,6 quilômetros de lentidão a partir da ponte da Vila Guilherme.

06h50 – Rodovia Raposo Tavares com vários trechos de lentidão, alguns até de parada, no sentido capital desde o quilômetro 30, em Cotia.

06h45 – Avenida Washington Luís, sentido centro, com 2,5 quilômetros de lentidão a partir da Praça Ministro Pedro Chaves

06h45 – Pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castello, com 3 quilômetros de lentidão a partir da ponte Attílio Fontana

06h43 – Capital registra 14 quilômetros de trechos de lentidão segundo a CET; o pior deles é a Radial Leste, sentido centro, com 4 quilômetros, entre o Viaduto Pires do Rio e a Rua Piratininga.

06h10 – Lentidão na chegada à capital paulista pelas pistas central e marginal da Via Anchieta.

06h02 – Avenida Cruzeiro do Sul, sentido Ipiranga, próximo à Rua Padre Ildefonso, parcialmente bloqueada em razão de atropelamento.

06h01 – Rodovia Raposo Tavares, sentido capital, com lentidão entre os quilômetros 21 e 19 (Cotia), e entre os quilômetros 12 e 11 (Butantã)

06h00 – Avenida Indianópolis bloqueada em ambos os sentidos junto à Alameda Jurupis, Moema, em razão de troca de transformador de rede de eletricidade da Eletropaulo.

5h57 – Rede de Trólebus com problema na Avenida Ipiranga junto à Avenida Rio Branco, no centro da capital paulista.

05h55 – Via Dutra, sentido SP, com uma faixa de rolamento bloqueada no quilômetro 210, em Guarulhos, em razão de queda de moto. Há 1 quilômetro de congestionamento.

05h50 – Rua Salvador Giannetti, próximo à estação Guaianazes, da CPTM, bloqueada em razão de acidente com queda de poste da Eletropaulo.

1h45 – Tráfego bom nas principais estradas estaduais e federais dentro do Estado de São Paulo.