AO VIVO: Acompanhe o trânsito na capital e o tráfego nas estradas nesta terça-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

20h42 – A Avenida Paulista tem lentidão no sentido Consolação, por 2,7 km, começando na Praça Oswaldo Cruz.

20h10 – O Corredor Norte-Sul tem lentidão por 3,8 km no sentido aeroporto, entre os viadutos Pedroso e João Jorge Saad.

20h01 – As condições de tráfego melhoraram, mas ainda há 80 km de vias com lentidão, segundo a CET. A zona oeste tem a maior concentração.

19h50 – O trânsito piorou na zona oeste e a lentidão no corredor da Rebouças-Eusébio Matoso é de 4,2 km, entre a ponte e a Avenida Paulista.

19h35 – A Rodovia Presidente Dutra tem lentidão no sentido São Paulo, por 6 km, em razão do excesso de veículos, na região de Guarulhos.

19h25 – A Rodovia Castelo Branco está congestionada em três pontos: do km 19 ao 26 e do 29 ao 31, na pista expressa, e do km 17 ao 24, na pista local, todos no sentido interior, entre Osasco e Barueri.

19h12 – A Rodovia do Anchieta tem lentidão na região de planalto por causa do excesso de veículos, na altura do km 20, em ambos os sentidos.

19h05 – São Paulo tem trânsito bem acima da média para o horário, com 142 km de vias congestionadas. A zona sul tem a pior concentração, com 45 km.

18h55 – A Ligação Leste-Oeste está com trânsito ruim no sentido Lapa, entre a Radial Leste a Praça Franklin Roosevelt, por 2,9 km.

18h45 – A Avenida Rebouças está com trânsito parado no sentido centro, entre a saída do Túnel Maria Carolina e a Avenida Paulista, por 3,1 km.

18h30 – A Marginal do Pinheiros está congestionada por 5,7 km no sentido Castelo Branco, entre as pontes Nova do Morumbi e Eusébio Matoso, tanto na pista expressa quanto na local.

18h15 – A queda de 17 árvores na capital atrapalha o trânsito nesta tarde, segundo a CET.

18h05 – A Radial Leste tem 8,2 km de congestionamento no sentido bairro, desde a Rua Wandenkolk até a região da Avenida Aricanduva.

17h45 – A Marginal do Tietê tem lentidão por 5,2 km no sentido Ayrton Senna, entre a Ponte do Limão e a Rua Azurita, na pista expressa.

17h25 – São Paulo deixa o estado de atenção para as chuvas. Seis pontos de alagamento continuam ativos na cidade.

17h15 – O Corredor Norte-Sul tem o pior ponto de lentidão da cidade: são 8,6 km de congestionamento no sentido Santana, entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e a Praça da Bandeira.

17h10 – Outros quatro pontos de alagamento atrapalham o trânsito: Túnel Anhangabaú (intransitável); Avenida Santo Amaro, com a Jesuíno Maciel; Avenida Antonio Munhoz Bonilha, com a Nossa Senhora do Ó; e Avenida Marquês de São Vicente, altura do número 600.

16h55 – Após a chuva, ao menos 26 semáforos apresentaram problemas na cidade e estão apagados ou em amarelo piscante.

16h45 – O trânsito piorou na Marginal do Tietê, que tem 6,3 km no sentido Castelo Branco, entre a Rua da Coroa e a Ponte Júlio de Mesquita Neto, na pista local.

16h30 – Há ao menos 4 pontos de alagamento na cidade: no encontro entre a Avenida Sumaré com a Rua Turiaçu e a Praça Marrey Júnior (intransitável); Avenida 23 de Maio, com o Viaduto Euclides Figueiredo; Avenida 9 de Julho, com o Viaduto Eusébio Stevaux; e Praça Pascoal Martins com a Avenida Marquês de São Vicente (intransitável).

16h15 – Chuva atinge praticamente toda a cidade neste fim de tarde. Segundo o CGE, apenas a zona leste não está em estado de atenção.

15h54 – Avenida do Estado, sentido Santana, com congestionamento entre as vias Tiradentes e Diário Popular. São Paulo com 31 km de filas.

15h53 – Avenida Rebouças, sentido Centro, tem tráfego intenso entre a Avenida Pulista e o Túnel Maria Carolina.

15h00 – São Paulo tem 19 km de lentidão, segundo a CET. A zona oeste tem a maior concentração.

14h10 – Elevado Presidente Arthur da Costa e Silva, sentido Lapa, tem tráfego intenso entre a Avenida Péricles Matarazzo e Rua Ana Cintra. São Paulo com 22 km de filas.

13h51 – A Avenida Rebouças, sentido Centro, congestionada entre a Alameda Santos e Rua Maria Carolina.

13h22 – A pista central da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, tem lentidão entre a Pontre Cruzeido do Sul e o Viaduto Mario Ybarra de Almeida. São Paulo com 22 km de congestionamentos.

12h35 – Avenida Paulista, tem tráfego lento no sentido Consolação entre a rua Peixoto Gomide e a Oswaldo Cruz.

12h28 – A pista local da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, tem tráfego intenso desde a Rodovia dos Bandeiras até 650 m depois do Arco da Sabesp. São Paulo com 28 km de filas.

12h24 – Avenida Rebouças, sentido Centro, tem tráfego intenso entre Alameda Santos e o Túnel Maria Carolina.

12h04 – Movimento de veículos segue intenso na subida da serra pela Imigrantes, devido excesso de veículos. Tráfego lento pela SP 248 – rodovia que liga a Cônego D. Rangoni ao Guarujá – do km 2 ao km 5, sentido Guarujá. A fila é provocada por obras na rua do Adubo, na região do bairro de Vicente de Carvalho, em Guarujá, trecho fora da área de concessão da Ecovias.

11h56 – Há lentidão entre o km 359,5 e o km 357,5 da pista sentido São Paulo da rodovia Régis Bittencourt, na região de Miracatu, devido a uma carreta com pane mecânica no km 357,5. A pista está liberada e equipes da Concessionária trabalham na remoção do veículo.

11h52 – A pista expressa da Radial Leste, sentido Centro, apresenta tráfego lento entre Avenida Brasil e o início de Pires do Rio. São Paulo com 56 km de congestionamentos.

11h37 – A Avenida Aricanduva, sentido Marginal, tem lentidão entre a Ponte Aricanduva e Rua Benedita de Paula Coelho.

11h09 – A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, tem lentidão entre a Rodovia Castelo Branco e a ponte da Freguesia do Ó. Já a pista local, tem tráfego intenso entre a Ponte dos Remédios e Piqueri. São Paulo com 65 km de filas.

10h55 – Duas faixas da direita da Avenida Cupecê estão interditadas em função de uma colisão entre dois caminhões. A colisão aconteceu por volta das 9h, de acordo com a CET há trafego intenso na região do número 5699. Vítima socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas ainda não há informações sobre o seu estado. São Paulo com 68 km de congestionamentos.

10h34 – Movimento de veículos é intenso na subida da serra pela Rodovia dos Imigrantes, devido excesso de veículos.

9h55 – Avenida Washington Luis, sentido Centro, apresenta tráfego intenso entre a rua João Julião da Costa Aguiar e Palacete das Águias. São Paulo com 72 km de congestionamentos.

9h05 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão entre as Pontes Cidade Universitária e Castelo Branco. São Paulo com 87 km de filas. Zona sul com 32 km de lentidão.

9h00 – Há lentidão entre o km 271 e o km 269 da pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, na região de Taboão da Serra, devido à interferência do tráfego urbano e aos semáforos na chegada da rodovia à Capital.

8h19 – Tráfego lento na chegada a São Paulo entre o km 13 e km 10 pela via Anchieta, devido excesso de veículos. Lentidão também na chegada a Santos pela Anchieta, entre o km 64 e km 65, devido excesso de veículos. Demais rodovias que integram o Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) têm tráfego normal.

8h18 – Os dois sentidos do Corredor5 Norte-sul registram trânsito carregado. No sentido do Aeroporto, lentidão entre as Praças da Bandeira e Campo de Bagatelle. Do outro lado, entre os Viadutos João Jorge Saad Cebolinha e João Julião da Costa Aguiar. São Paulo com 81 km de filas. Zona sul com 31 km de retenção.

7h54 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, com 3 km de lentidão entre as Pontes Cidade Universitária e Alexandre Mackenzie. São Paulo com 67 km de congestionamento. Zona sul com 21 km de filas.

7h46 – Os dois sentidos da Marginal Tietê registram lentidão. Na direção da Penha, a pista local apresenta 2,6 km de congestionamento entre as Pontes da Casa Verde e Julio de Mesquita Neto. Do outro lado, trânsito lento nas pistas local e expressa, entre as Pontes Atílio Fontana e Freguesia do Ó. São Paulo com 60 km de filas. Zona sul com 20 km de retenção.

7h24 – A Avenida Professor Abraão de Morais, sentido São Paulo, com lentidão entre as Ruas Elisa Silveira e Matheus Torloni. São Paulo com 39 km de lentidão. Zona sul com 12 km de filas.

7h16 – Há lentidão entre o km 300 e o km 299 da pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, na região de São Lourenço da Serra, devido ao tráfego intenso de veículos no local.

7h15 – Radial Leste, sentido Centro, congestionada em 5 km entre a Rua Wandenkolk e Viaduto Pires do Rio. São Paulo com 21 km de filas. Zonas sul e leste com 7 km de retenção cada.

7h05 – Congestionamento de 4 quilômetros na chegada à capital paulista pela Rodovia Anhanguera em razão de uma carreta superdimensionada que ocupa meia pista da via central no quilômetro 10,5.

7h01 – Corredor da Avenida 23 de Maio com 2 quilômetros de congestionamento entre a Avenida Jandira e a Rua Borges Lagoa

7h00 – Avenida Professor Abraão de Morais, sentido Ipiranga, com lentidão de 3 km entre as ruas Matheus Torloni e Elisa Silveira.

6h57 – Congestionamento de 5 quilômetros na pista sentido centro da Radial Leste a partir do Viaduto Pires do Rio.

6h51 – Lentidão entre os quilômetros 13 e 10 nas pistas central e lateral da Via Anchieta na chegada à capital paulista.

6h45 – Tráfego normalizado na pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Castello, na região da Ponte do Jaguaré.

6h44 – Excesso de veículos causa lentidão de 1 quilômetro, entre os quilômetros 300 e 299, da pista sentido SP da Rodovia Régis Bittencourt, em São Lourenço da Serra

6h43 – Congestionamento de 3 quilômetros na pista sentido centro da Radial Leste a partir do Viaduto Pires do Rio.

6h03 – Rodovia Raposo Tavares com lentidão, no sentido capital, entre os quilômetros 21 e 19 (Cotia e São Paulo) e entre os quilômetros 13 e 10 (chegada).

5h52 – Motorista encontra lentidão de 3 mil metros na pista sentido capital da Rodovia Ayrton Senna entre os quilômetros 23 e20, em Guarulhos, em razão do excesso de veículos.

5h50 – Pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Castello, com 1,5 quilômetro de congestionamento a partir de 800 metros após a Ponte do Jaguaré, na Vila Leopoldina, zona oeste, em razão de atropelamento fatal de pedestre às 3h30. Corpo no local e duas das quatro faixas bloqueadas. Perícia já foi feita.

1h05 – Tráfego sem problemas nas principais estradas estaduais e federais dentro do Estado de São Paulo neste início de madrugada de terça-feira. Sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema 5 x 2 (Operação Carreta) até as 5 horas, com a pista norte da Imigrantes utilizada apenas para passagem de cargas especiais.