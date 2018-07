AO VIVO: Acompanhe o trânsito na capital e o tráfego nas estradas neste domingo

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

23h45 – A Rodovia Castello Branco registra três quilômetros de congestionamento, do km 41 ao km 38, na região de Araçariguama, por excesso de veículos. Já a Rodovia Raposo Tavares apresente trânsito normal em toda a sua extensão.

23h40 – A Rodovia dos Bandeirantes está congestionada em dois trechos no sentido capital, em razão de excesso de veículos: do km 101 ao km 91, região de Campinas, e do km 77 ao km 55, na altura de Jundiaí. A Anhanguera também apresenta congestionamento em um trecho, no sentido capital: do km 74 ao km 60, região de Jundiaí.

23h30 – A Imigrantes registra tráfego lento no sentido capital apenas no trecho de planalto. Na subida da serra, o trânsito é normal nos dois sentidos. Na Anchieta, o trânsito está livre nos dois sentidos em toda a extensão. Segundo a concessionária Ecovias, o sistema opera no esquema 2 x 8. Já na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, o tráfego é intenso no sentido São Paulo.

22h40 – A Rodovia Presidente Dutra apresenta trânsito congestionado no sentido São Paulo, do km 208 ao km 203, região de Arujá, por excesso de veículos.

21h50 – A Rodovia Raposo Tavares registra tráfego lento no sentido capital, do km 40 ao km 34, região de Cotia, em função do excesso de veículos.

21h10 – A Imigrantes registra tráfego intenso no sentido capital na subida da serra e trânsito congestionado no trecho de planalto. Na Anchieta, o trânsito sentido capital é intenso apenas no trecho de planalto. Segundo a concessionária Ecovias, o sistema opera no esquema 2 x 8.

Já na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, o tráfego é lento no sentido São Paulo do km 292 ao km 285.

21h – A Rodovia Fernão Dias registra 53 quilômetros de trânsito lento na chegada à capital, em função do excesso de veículos: do km 65 ao km 12, entre as cidades de Bragança Paulista e Mairiporã.

20h40 – A Rodovia dos Bandeirantes está congestionada em três trechos no sentido capital, em razão de excesso de veículos: do km 95 ao km 91, região de Campinas, do km 77 ao km 58, na altura de Jundiaí, e do km 36 ao km 25, próximo à capital. A Anhanguera também apresenta congestionamento em dois trechos, no sentido capital: do km 81 ao km 57, região de Jundiaí, e do km 26 ao km 22, próximo à capital.

20h – A Rodovia Presidente Dutra tem lentidão no sentido São Paulo do km 96 ao km 103, em Pindamonhangaba, devido a um acidente na pista. O excesso de veículos também provoca lentidão entre os kms 193 e 208, entre Santa Isabel e Guarulhos e há congestionamento na região de Queluz, do km 10 ao km 13, devido a obras na pista.

A Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento do km 54 ao 28 (região entre Guararema e Guarulhos), também no sentido São Paulo.

19h37 – Tráfego lento na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega do km 292 ao km 285, na altura de Praia Grande, e na saída do litoral pela Imigrantes, no trecho de semáforos em São Vicente, do km 70 ao km 65, ambos no sentido São Paulo.

Trânsito segue tranquilo no trecho de serra da Imigrantes, mas possui pontos de parada na chegada ao planalto do km 40 ao km 28, até o acesso ao Rodoanel, também sentido capital. Depois desse ponto, flui bem.

A Rodovia Cônego Domênico Rangoni tem tráfego bom nos dois sentidos, entre o km 270 e o km 248.

19h19 – A Rodovia Fernão Dias segue com tráfego lento do km 12 ao km 65, na região de Atibaia, sentido São Paulo.

19h11 – Corrigindo: os trechos de lentidão na região de Jundiaí, do km 81 ao km 54, e de Perus, entre os kms 26 e 22, são do sentido Jundiaí da Rodovia Anhanguera, e não Bandeirantes, como foi dito anteriormente.

18h53 – A Rodovia dos Bandeirantes tem vários pontos de congestionamento no sentido capital da pista expressa. São eles: na região de São Paulo, do km 15 ao 13 e do km 34 ao km 25; no trecho de Jundiaí, entre os kms 69 e 44 e do km 81 ao km 54; em Campinas, há congestionamento entre os kms 104 e 85; e, na região de Perus, o trânsito fica lento do km 26 ao km 22.

18h33 – Há tráfego intenso, no sentido capital, entre os kms 211 e 214 da Rio-Santos e do km 295 ao km 202 da Padre Manoel da Nóbrega. Não há pontos de lentidão.

18h24 – A Rodovia Ayrton Senna tem congestionamento entre os kms 23 e 21, na região de Guarulhos; do km 40 ao km 45, região de Mogi das Cruzes; e em Guararema, entre os kms 58 e 51. Todos os pontos de lentidão estão no sentido São Paulo da rodovia.

18h – A saída do litoral pela Imigrantes tem lentidão do km 70 ao km 65, na região de semáforos em São Vicente. Também na saída do litoral, a Padre Manoel da Nóbrega tem pontos de parada do km 292 ao km 285, sentido São Paulo. Ambos os pontos provocados por excesso de veículos.

A serra segue com movimentação intensa para a subida, mas sem lentidão, tanto pela Anchieta quanto pela Imigrantes. No trecho de planalto, pela Imigrantes, há congestionamento do km 40 ao km 28, até o acesso ao Rodoanel Sul, também por excesso de veículos.

17h56 – Queda de visibilidade para menos de 100m no topo de serra da Anchieta. Iniciada operação comboio na Anchieta, devido neblina intensa.

17h45 – A concessionária Ecovias recomenda que o motorista tenha cautela no topo de serra devido a neblina que prejudica a visibilidade em diversos trechos do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI).

17h35 – O tráfego permanece lento na Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, do km 57 ao 45, na região de Mogi das Cruzes, e do km 34 ao 28, entre Itaquaquecetuba e Guarulhos. Em direção ao interior, o movimento é tranquilo.

17h27 – A Rodovia dos Imigrantes tem lentidão na chegada ao planalto. Há paradas do km 40 ao km 32, sentido São Paulo.

17h22 – A Rodovia dos Tamoios permanece com fluxo moroso do km 47 até o 38, na região de Paraibuna. A Rodovia Oswaldo Cruz tem lentidão do km 94 ao km 82, no trecho de serra. A Mogi-Bertioga tem fluxo intenso em toda a extensão, sentido Mogi, mas sem pontos de parada.

17h20 – A Rodovia dos Bandeirantes registra trânsito intenso, em direção a São Paulo, na pista expressa, do km 93 ao 100, em Campinas, no interior paulista, e do km 68 ao 58, na região de Jundiaí. A Dutra tem morosidade do km 205 ao 206, em Guarulhos, na pista expressa, sentido capital.

17h13 – A Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento do km 50 ao 45, na região de Mogi das Cruzes, e do km 33 ao 28, entre Itaquaquecetuba e Guarulhos, sentido São Paulo. Em direção ao Interior, o movimento é tranquilo. A Castelo Branco tem lentidão entre o km 41 e 30, em Barueri, do km 74 ao 36, e do km 54 ao 51, no trecho Itapevi – Itu.

17h09 – A Rodovia Fernão Dias, que liga São Paulo a Minas Gerais, continua com 44 km de engarrafamento no sentido São Paulo devido ao excesso de veículos. O motorista encontra lentidão entre o km 21, em Bragança Paulista, e o km 65, em Mairiporã, na Grande São Paulo. O tráfego no Belo Horizonte flui normalmente. De acordo com a concessionária Autopista Fernão Dias, o movimento de carros ficará intenso até às 23 horas.

16h55 – Motorista que deixa a região de Praia Grande e São Vicente encontra tráfego lento tanto pela Imigrantes quanto pela Padre Manoel da Nóbrega. Na Imigrantes, a fila é do km 70 ao km 65, região de semáforos. Já pela Padre Manoel da Nóbrega, há redução de velocidade do km 292 ao km 284 e do km 280 ao km 274, até o acesso da Imigrantes.

Já na chegada ao planalto, há congestionamento pela Imigrantes do km 35 até o km 28, na altura do acesso ao Rodoanel Sul. Além do excesso de veículos, uma queda de moto no km 28, já com faixa liberada, contribuiu com a lentidão.

O SAI está operação subida 2×8 desde às 10h da manhã de hoje. A subida da serra é feita pela pista norte e sul da Imigrantes, e pista norte da Anchieta. Para a descida, apenas a pista sul da Anchieta está disponível.

16h40 – O trânsito continua congestionado na Rodovia Ayrton Senna do km 50 ao 45, na região de Mogi das Cruzes, e do km 33 ao 28, entre Itaquaquecetuba e Guarulhos, sentido São Paulo. Em direção ao interior, o movimento é tranquilo. Nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, há boas condições de tráfego. Há boa visibilidade ao longo do trecho de concessão.

16h33 – A Rodovia Padre Manoel da Nóbrega registra lentidão no sentido São Paulo do km 292 ao km 284, saída da Praia Grande, e do km 280 ao km 274, no acesso da Imigrantes.

16h27 – O trânsito está carregado pela Rodovia dos Imigrantes, sentido São Paulo, na saída do litoral, do km 70 ao km 65, trecho de semáforos em São Vicente.

16h25 – Um acidente envolvendo motocicleta interditou a faixa da esquerda da Rodovia dos Imigrantes, no km 28, sentido São Paulo, em São Bernardo do Campo. Como reflexo do acidente, o motorista encontra congestionado desde km 32.

15h58 – O tráfego é lento pela Rodovia dos Imigrantes, sentido São Paulo, na saída do litoral, do km 70 ao km 65, trecho de semáforos em São Vicente.

15h55 – A Rodovia Padre Manoel da Nóbrega tem tráfego lento no sentido São Paulo do km 292 ao km 288, saída da Praia Grande, e do km 280 ao km 274, no acesso da rodovia dos Imigrantes.

15h37 – A Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento do km 47 ao 45, na região de Mogi das Cruzes, sentido São Paulo. Em direção ao Interior, o movimento é tranquilo. Nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, há boas condições de tráfego.

15h30 – O movimento de veículos segue intenso no sentido São Paulo pelo Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI). Não há, entretanto, pontos de parada. O SAI está operação subida 2×8 desde às 10h da manhã de hoje. A subida da serra é feita pela pista norte e sul da Imigrantes, e pista norte da Anchieta. Para a descida, apenas a pista sul da Anchieta está disponível.

Na última hora, 7.900 veículos subiram a serra pela Anchieta e pela Imigrantes. Desde as 0h de quarta-feira, 4, foi registrada a passagem de mais de 308 mil veículos sentido litoral e 232 mil, sentido São Paulo.

15h24 – A Rodovia dos Tamoios tem fluxo moroso do km 47 até o 38, na região de Paraibuna. Na Padre Manuel da Nóbrega, o motorista encontra lentidão do km 295 ao km 292, em Praia Grande. A Rodovia Oswaldo Cruz tem lentidão do km 88 ao km 78, no trecho de serra.

15h18 – O tráfego é intenso na Rodovia Régis Bittencourt, no sentido São Paulo, do km 332 ao km 331, em Juquitiba, e na chegada a São Paulo, do km 299 ao km 298.

15h16 – A Rodovia Castelo Branco tem morosidade do km 33 ao 30, entre Barueri e Itapevi, do km 54 ao 51, em Itu, e do km 67 ao km 56, em Itu.

15h10 – A Rodovia dos Bandeirantes registra trânsito intenso, em direção a São Paulo, na pista expressa, do km 91 ao 88, em Campinas, no interior paulista, e do km 60 ao 58, em Jundiaí.

15h – A Rodovia Fernão Dias, que liga São Paulo a Minas Gerais, tem 44 km de engarrafamento no sentido São Paulo devido ao excesso de veículos na tarde deste domingo, 8.

O motorista encontra lentidão entre o km 21, em Bragança Paulista, e o km 65, em Mairiporã, na Grande São Paulo. O tráfego no Belo Horizonte flui normalmente. De acordo com a concessionária Autopista Fernão Dias, o movimento de carros ficará intenso até à 23 horas.

14h50 – O tráfego foi normalizado na Rodovia Pe. Manoel da Nóbrega, sentido São Paulo, a partir do km 292.

14h15 – A Avenida Cidade Jardim tem 1,2 km de morosidade, sentido bairro, da Avenida Faria Lima até a Ponte Cidade Jardim.

14h – O motorista encontra congestionamento pela Rodovia Pe. Manoel da Nóbrega, sentido São Paulo, do km 280 ao km 284, no acesso da Imigrantes.

13h15 – O Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) tem tráfego intenso na subida de serra, mas com boa fluidez.

12h45 – A Rodovia Castelo Branco tem lentidão no sentido São Paulo do km 36 ao km 30, em Barueri; do km 62 ao km 53 e do km 79 ao km 75, no trecho entre Itapevi e Itu.

12h42 – A Rodovia dos Bandeirantes tem congestionamento, sentido capital, na pista expressa, do km 58 ao km 60, na região de Jundiaí.

12h30 – O tráfego foi normalizado na saída do Guarujá pela Cônego D. Rangoni, altura do km 248. A Imigrantes e a Anchieta registram trânsito bom no momento.

12h14 – A Rodovia Padre Manuel da Nóbrega tem trânsito intenso, mas fluindo, a partir do km 292, início da concessão.

11h59 – A Rua das Juntas Provisórias tem 1,8 km de morosidade, Vila Prudente, da Avenida Almira até o Viaduto Grande São Paulo.

11h55 – A saída do litoral pela Rodovia dos Imigrantes registra tráfego lento do km 70 ao km 65, região de semáforos em São Vicente.

11h31 – O trânsito é moroso na saída do Guarujá pela Cônego D. Rangoni, do km 248 ao km 250. Depois da praça de pedágio, tráfego flui melhor.

11h28 – O fluxo também é intenso nas rodovias Tamoios, Mogi Bertioga e Padre Manuel da Nóbrega, de acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER). Tem trânsito bom as rodovias Fernão Dias, Anhanguera, Bandeirantes, Carvalho Pinto, Ayrton Senna, Régis Bittencourt e Dutra.

11h25 – O SAI opera no esquema 2×8, com todas as pistas da Imigrantes e duas pistas da Via Anchieta em direção a São Paulo. A descida para o litoral é feita apenas por duas pistas da Anchieta. A subida é feita pelas duas pistas da Imigrantes e Norte da Anchieta. A descida é feita apenas pela pista Sul da Anchieta. O motorista que volta para a capital faz o percurso entre Santos a São Paulo em cerca de 40 minutos.

11h10 – Segundo a concessionária Ecovias, responsável pelo Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), restam retornar para São Paulo cerca de 100 mil veículos.

11h08 – O tráfego é intenso, mas flui bem na subida da serra pela Rodovia dos Imigrantes.

06h38 – Rodovia Raposo Tavares entre as cidades de São Paulo e Cotia apresenta tráfego normal em ambos os sentidos.

06h31 – Rodovia dos Tamoios apresenta tráfego normal nos dois sentidos. Tempo encoberto e visibilidade reduzida em trecho de Serra.

06h26 – Tráfego é bom tanto no sentido São Paulo quanto no sentido Interior em todo o sistema Ayrton Senna e Carvalho Pinto. É bom também nas alças de acesso ao Aeroporto de Cumbica.

06h21 – Rodovia Presidente Dutra, trecho São Paulo, apresenta tráfego normal nos dois sentidos.