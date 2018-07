AO VIVO: Acompanhe o trânsito na capital e o tráfego nas estradas neste sábado

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

16h14 – Avenida Rebouças, sentido centro, tem cerca de 3 km de filas entre as vias Pedroso de Morais e Doutor Arnaldo. São Paulo com 6 km de congestionamentos.

15h54 – Sistema Anchieta e Imigrantes já está liberado após a Operação Comboio. Visibilidade já é superior a 100 metros no topo de serra e o fluxo está tranquilo, de acordo com a Ecovias.

15h48 – O tráfego segue sem lentidão em ambos os sentidos da rodovia Régis Bittencourt.

15h47 – Túnel Fernando Vieira de Mello Túnel congestionado em toda a sua extensão, nos dois sentidos. São Paulo com 10 km de tráfego intenso e zona oeste com 7 km de filas.

15h45 – Avenida Nove de Julho, sentido centro, tem tráfego intenso entre as vias Cidade Jardim e a avenida Turquia.

14h44 – Avenida Vital Brasil, sentido Centro, congestionada entre as vias Jorge de Lima e Corifeu de Azevedo Marques. São Paulo com 9 km de filas.

14h42 – Avenida Rebouças, sentido Centro, apresenta cerca de 3 km de lentidão entre a avenida Pedroso de Morais e a avenida Doutor Arnaldo.

14h40 – Operação Combio continua no km 40 da Rodovia Anchieta e Imigrantes em função da neblina.

13h55 – Operação Comboio no km 31 da Rodovia Anchieta em função da neblina. Segundo informações da Ecovias, o tráfego está represado e serão liberados 500 veículos a cada 30 minutos.

13h43 – A pista expressa da Avenida Mercúrio, tem tráfego intenso desde o início até a rua Queirós.

13h42 – Avenida Vital Brasil, sentido centro, tem lentidão entre a avenida Jorge de Lima e Corifeu de Azevedo Marques. São Paulo com 4 km de congestionamentos.

12h55 – Rua da Consolação, sentido centro, tem tráfego intenso a partir da Rua Maceió até Antônia de Queirós.

12h53 – Avenida Paulista, sentido Consolação, tem congestionamento entre a Alameda Rocha Azevedo e a rua Teixeira da Silva. São Paulo com 6 km de lentidão.

12h11 – Cônego Domênico Rangoni, sentido Guarujá, apresenta lentidão em função de um acidente na via. A Rodovia Anchieta tem tráfego normal tanto no sentido litoral quando no sentido serra. A Rodovia Imigrantes, segue sem congestionamento nos dois sentidos.

11h19 – Avenida Vinte e Três de Maio, sentido Santana, apresenta lendidão entre as vias Borges Lagoa e República Árabe Síria.

10h56 – Acidente envolvendo um carro e uma moto na Avenida Rebouças, sentido Jardim Paulista, tráfego segue sem complicações.

10h09 – Avenida José Diniz, sentido Centro, tem lentidão entre a Rodovia dos Bandeirantes e a Joaquim Nabuco. São Paulo com 8 km de congestionamentos. Zona sul com 5 km de filas.

10h03 – Avenida do Estado, sentido Santana, apresenta tráfego intenso entre a avenida Mercúrio e a rua Vinte e Cinco de Março.

6h30 – Congestionamento de 2,5 mil metros na pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt entre os quilômetros 353 e 355,5, na Serra do Cafezal, em Miracatu, reflexo de colisão entre duas carretas. Pista já foi liberada no local do acidente.

6h25 – Congestionamento de 2 mil metros na pista marginal da Rodovia Anchieta entre os quilômetros 23 e 21, em São Bernardo do Campo, sentido capital, em razão do tombamento de uma carreta que transportava brita (pedras), na pista central. Não há previsão de liberação.

1h16 – Sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema 5 x 5, operação padrão. Tanto o sistema como as demais principais estradas dentro do Estado de São Paulo, exceto a Régis Bittencourt, apresentam tráfego bom neste início de madrugada.

1h15 – Lentidão de cinco mil metros, entre os quilômetros 332 e 337, região de Juquitiba, antes da Serra do Cafezal, pela pista sentido Paraná da Rodovia Régis Bittencourt.