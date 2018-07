Ao vivo: Acompanhe o trânsito na capital e o tráfego nas rodovias neste domingo

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

18h00 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Castelo, está congestionada entre as Pontes Alexandre Mackenzie e Cidade Universitária.

17h58 – O tráfego segue sem dificuldades em ambos os sentidos da rodovia Fernão Dias (Belo Horizonte e São Paulo).

17h55 – A avenida Francisco Morato, sentido Bairro, tem lentidão entre as Ruas Heitor dos Prazeres e Jacob Salvador Zveibil.

17h02 – Os motoristas ainda encontram tráfego tranquilo nas Rodovias Anchieta e dos Imigrantes.

16h28 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Castelo, congestionada em 2 km, entre as Pontes Alexandre Mackenzie e Cidade Universitária.

15h56 – O tráfego segue sem retenção em ambos os sentidos da rodovia Fernão Dias (Belo Horizonte e São Paulo).

15h29 – O tráfego segue sem lentidão em ambos os sentidos da rodovia Régis Bittencourt (São Paulo e Curitiba).

14h51 – A Avenida Rebouças, sentido Centro, com trânsito lento entre a Avenida Paulista e Alameda Santos.

14h50 – Sentido Centro da Rua da Consolação tem 1,4 km de lentidão entre a Rua Piauí e Avenida Paulista.

14h37 – Duas faixas, de um total de três, da Rua da Consolação, perto da Rua Antonio de Queirós, estão interditadas no sentido Centro por conta de uma manifestação com cerca de 150 pessoas para lembrar o fim da ditadura. O grupo segue para o Largo General Osório, diz a CET.

13h44 – Tráfego normal no sistema Anhanguera-Bandeirantes.

12h30 – Sistema Anchieta-Imigrantes segue com tráfego normal em todas as rodovias.

12h06 – Trânsito tranquilo em São Paulo.