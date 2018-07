AO VIVO: Acompanhe o trânsito na capital e o tráfego nas rodovias neste sábado

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no Itunes.

15h46 – A Avenida Interlagos tem lentidão no sentido bairro, da Rua Doutor João Gualberto de Oliveira até a Avenida Nações Unidas. No sentido centro, a via tem trânsito carregado da Praça Moscou até a Avenida Antônio Barbosa da Silva Sandoval.

15h30 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros registra 1,8 km de morosidade, sentido Interlagos, da Ponte Cidade Universitária até a Ponte Eusébio Matoso.

13h43 – A Avenida do Estado tem 2 km de congestionamento, sentido Santana, do Viaduto 31 de Março até a Rua João Teodoro.

13h35 – Normalizado o tráfego na descida da serra pela Imigrantes. Trânsito flui bem por todo o SAI.

12h50 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 1,2 km de trânsito lento, sentido Rodovia Ayrton Senna, da Ponte Dutra até o Centro de Treinamento do Corinthians.

12h18 – O tráfego segue lento na região dos túneis da Rodovia dos Imigrantes, sentido Litoral. O tempo e a visibilidade são bons em todo o Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI).

11h29 – A Avenida Washington Luís tem retenção, sentido bairro, da Rua Leme do Prado até a Avenida Vitor Manzini.

11h15 – A Avenida do Estado registra 1,6 km de lentidão, sentido Santana, do Viaduto 25 de Março até a Rua João Teodoro

11h – A Avenida Interlagos tem 1,3 km de morosidade, sentido bairro, da Praça Pedro Chaves até a Avenida Yervant Kissajikian.

6h45 – Tráfego bom nas principais estradas estaduais e federais dentro do estado de São Paulo. O Sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema padrão 5 x 5.

1h35 – Congestionamento de 9 mil metros na pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt entre os quilômetros 328 e 337, em Juquitiba, em razão do afunilamento de pista na entrada da Serra do Cafezal, no quilômetro 337.

1h20 – Obras de construção de uma pista lateral causam congestionamento na Rodovia Presidente Dutra no sentido Rio entre os quilômetros 159 e 158, em São José dos Campos, no Vale do Paraíba.