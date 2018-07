AO VIVO: Acompanhe o trânsito na capital o e tráfego nas estradas nesta terça-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

19h30 – A Avenida República do Líbano, tem lentidão de 2 km no sentido bairro, entre a Oliveira Pimentel e a Arapanes.

19h15 – A Washington Luís tem trânsito parado no sentido bairro, entre a Jornalista Roberto Marinho e a Pedro Chaves, por 2,6 km.

19h00 – A Avenida Paulista tem lentidão no sentido Paraíso, entre o acesso da Rebouças até a Praça Oswaldo Cruz, por 2,7 km.

18h45 – A condição do trânsito piorou na Marginal do Tietê e a pista expressa tem 6,5 km de congestionamento no sentido Ayrton Senna, entre a Rua Azurita e a Ponte Aricanduva.

18h30 – A Radial Leste tem engarrafamento por 4,3 km no sentido bairro, desde a Alvaro Ramos até a região da Avenida Aricanduva.

18h20 – A Rodovia Castelo Branco tem lentidão no sentido interior, na região de Osasco, entre os km 23 ao 25 na pista expressa e entre os km 22 e 24 na local.

18h10 – A Rodovia dos Imigrantes tem trânsito congestionado na serra, entre os km 48 e 52, na pista norte, sentido capital.

18h00 – São Paulo tem 49 km de congestionamento, segundo a CET. A pior concentração está no centro da capital.

17h45 – A Ligação Leste-Oeste está com trânsito ruim no sentido Penha, da Avenida Francisco Matarazzo até a Rua da Consolação.

17h30 – O sentido aeroporto do Corredor Norte-Sul também tem trânsito parado, por 3,5 km, entre o Viaduto Santa Ifigênia e o Paraíso.

17h15 – A Avenida do Estado tem engarrafamento no sentido Santana, entre o Rua 25 de Março e o Corredor Norte-Sul, por 2,8 km.

16h55 – O Corredor Norte-Sul tem 4,5 km de congestionamento no sentido Santana, entre o Viaduto Pedroso e a Avenida do Estado.

16h20 – A Marginal do Tietê está congestionada por 2,6 km no sentido Ayrton Senna, entre as pontes Júlio de Mesquita Neto e Casa Verde, nas pistas expressa e local.

15h55 – Ponte do Aricanduva, sentido Itaquera, apresenta lentidão entre a Radial Leste-Oeste e a via Benedita de Paula Coelho. São Paulo com 30 km de congestionamento.

15h18 – Avenida Rebouças apresenta mais de 3 km de congestionamento, sentido Centro, entre a Avenida Paulista e a Avenida Faria Lima.

14h35 – Avenida Rebouças tem congestionamento, sentido Centro, entra a Avenida Paulista até Avenida Faria Lima. São Paulo com 20 km de filas. Zona oeste com 8 km de tráfego lento.

13h50 – Avenida Francisco Matarazzo, sentido Centro, com congestionamento entre a Cardoso de Almeida até Avenida Antártica.

13h48 – Avenida Doutor Arnaldo, sentido Consolação, apresenta lentidão entre a Avenida Rebouças e a Avenida Arnaldo.

13h22 – Avenida Paulista, no sentido Consolação, está com fluxo intenso de veículos entre a Peixoto Gomide e Oswaldo Cruz.

13h20 – Avenida Washington Luis, sentido Centro, apresenta congestionamento entre a Avenida João Julião da Costa Aguiar e Rua Vapabussu.

12h21 – A pista central da Marginal do Tietê apresenta lentidão, sentido Castelo Branco, desde a Rodovia dos Bandeirantes até a Freguesia do Ó. Já a pista expressa da Marginal, no mesmo sentido, tem lentidão a partir da Freguesia do Ó até a Ponte do Limão.

12h16 – Anchieta tem lentidão no sentido litoral do km 39 ao km 40, por excesso de veículos. Trecho de serra da Imigrantes sentido Capital tem o fluxo intenso, mas sem pontos de parada. Demais trechos seguem com boas condições de tráfego e visibilidade.

12h00 – A pista sentido São Paulo da rodovia Régis Bittencourt está com o tráfego restrito no km 57, na região de Campina Grande do Sul, para o destombamento de uma carreta no km 50,5. O tráfego está parado do km 62 ao km 57. Equipes da Concessionária trabalham na remoção do veículo e na liberação total da via.

11h39 – A Avenida Rebouças tem lentidão, sentido Centro, entre a Avenida Brasil e Ponte Eusébio Matoso.

11h30 – A pista local da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, tem tráfego intenso entre a Rodovia dos Bandeirantes e Júlio de Mesquita Neto. São Paulo com 52 km de filas.

11h01 – Lentidão na Anchieta sentido litoral entre o Km 51 e o Km 47, altura de Cubatão, reflexo de uma colisão que aconteceu por volta das 9h30, envolvendo três caminhões. Houve interdição da faixa da esquerda, mas a pista já está liberada. Já na Imigrantes, o tráfego está lento do Km 58 ao km 56 sentido São Paulo, na altura do acesso as balanças, por excesso de veículos.

10h26 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, congestionada entre os Viadutos Santo Amaro e Jabaquara.

10h10 – O sentido Lapa da Marginal Tietê registra lentidão na pista expressa, entre a Rodovia Castelo Branco e Ponte Julio de Mesquita Neto e na pista local entre as Pontes dos Remédios e do Piqueri.

9h59 – Na pista Norte (sentido Belo Horizonte) da Rodovia Fernão Dias, há retenção entre o km 44 e o km 41, na região de Atibaia, devido a obras de fresagem no km 41. A faixa 2 e o acostamento estão bloqueados e o tráfego segue pela faixa 1.

9h44 – Os dois sentidos da Marginal Pinheiros registram lentidão. No sentido Castelo, a pista local tem 3 km de filas entre a Avenida Juscelino Kubitschek e Ponte Nova do Morumbi. Do outro lado, 3 km de congestionamento na pista expressa, entre as Pontes Cidade Universitária e Jaguaré. São Paulo com 61 km de filas. Zona sul 27 km de retenção.

9h28 – Tráfego normalizado nas rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes.

9h27 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem lentidão entre os Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro. São Paulo com 69 km de filas. Zona sul com 30 km de retenção.

8h50 – Os usuários não encontram lentidão em ambos os sentidos da rodovia Régis Bittencourt (São Paulo e Curitiba).

8h33 – Motorista encontra tráfego lento na Anchieta do Km 13 ao Km 10, chegada a São Paulo e no sentido litoral do Km 59 ao Km 60, altura de Cubatão e do Km 64 ao Km 65, na chegada a Santos. Já na Cônego D. Rangoni o fluxo está carregado no sentido Guarujá do Km 269 ao Km 268. O trecho de serra da Imigrantes sentido Capital tem tráfego intenso. Motivo dos pontos de lentidão é o excesso de veículos. Demais trechos do Sistema Anchieta-Imigrantes seguem com boas condições de tráfego e visibilidade.

8h32 – Os dois sentidos do Corredor norte-sul registram congestionamentos. No sentido Aeroporto, lentidão entre Túnel Ayrton Senna e Praça da Bandeira e do outro lado entre os Viadutos João Jorge Saad e João Julião da Costa Aguiar. São Paulo com 76 km de filas. Zona sul com 35 km de lentidão.

8h10 – A Avenida Professor Abraão de Morais, sentido São Paulo, tem lentidão entre as vias Elisa Silveira e Matheus Torloni. São Paulo com 67 km de congestionamento. Zona sul com 29 km de filas.

8h01 – O sentido Santana do Corredor norte-sul tem lentidão entre a Rua Borges Lagoa e Viaduto João Julião da Costa Aguiar. São Paulo com 53 km de lentidão. Zona sul com 24 km de filas.

7h38 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem lentidão entre o Viaduto Santo Amaro e Avenida Miruna. São Paulo com 49 km de filas. Zona sul com 18 km de retenção.

7h23 – Radial Leste, sentido Centro, tem 5 km de retenção entre a Rua Wandenkolk e Viaduto Pires do Rio. São Paulo com 37 km de filas. Zona sul com 11 km de lentidão.

7h10 – A pista expressa da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, congestionada entre a Rodovia Castelo Branco e Ponte Nova Fepasa. São Paulo com 27 km de filas. Zona sul com 10 km de retenção.

6h36 – Rodovia Raposo Tavares, sentido capital, com vários trechos de lentidão desde o quilômetro 24, em Cotia, até a chegada, no quilômetro 9,7.

6h35 – Pista sentido capital da Rodovia Ayrton Senna congestionada entre os quilômetros 23 e 20, em Guarulhos

1h30 – Tráfego sem problemas no trecho paulista de todas as principais estradas.