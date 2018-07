AO VIVO: Acompanhe o trânsito na capital paulista e o tráfego nas estradas nesta quarta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

21h00 – A Marginal do Pinheiros está congestionada por 2,3 km no sentido Interlagos, entre as pontes Ary Torres e João Dias, na pista expressa.

20h50 – O Corredor Norte-Sul tem lentidão de 4,2 km no sentido aeroporto, entre os viadutos Santa Generosa e Indianapólis.

20h00 – São Paulo tem 53 km de congestionamento. O pior ponto de lentidão está na Washington Luís, com 7,6 km no sentido bairro.

19h50 – O tráfego também está parado na Rodovia Anchieta, na pista sul sentido litoral, por 6 km na região de planalto, no ABC Paulista.

19h40 – O trânsito na Rodovia Ayrton Senna está complicado no sentido interior, na região de Guarulhos, por 11 km, desde a Marginal do Tietê até a altura do km 22.

19h30 – A Marginal do Tietê tem lentidão no sentido Ayrton Senna, por 4,9 km da pista expressa, entre a Ponte do Tatuapé e o Viaduto Imigrante Nordestino.

19h15 – A Marginal do Pinheiros tem o pior ponto de lentidão da cidade, com 10,7 km de congestionamento na pista expressa, entre as pontes Eusébio Matosoto e Transamérica, no sentido Interlagos.

19h05 – São Paulo está com 100 km de vias congestionadas. Segundo a CET, a pior região é a zona sul, onde está mais da metade da lentidão.

18h55 – O Corredor Norte-Sul continua com o trânsito complicado no sentido aeroporto, entre os viadutos Pedroso e João Julião da Costa Aguiar, por 7,1 km.

18h40 – A Avenida Washington Luís tem lentidão por 6,2 km, no sentido bairro, entre a Vieira de Morais e a Leonidas.

18h30 – A Radial Leste está congestionada por 6,5 km no sentido bairro, entre a Rua Brasil e a região da Avenida Aricanduva.

18h15 – A Marginal do Pinheiros está com 3,6 km de trânsito parado na pista expressa, no sentido Interlagor, entre as pontes Nova do Morumbi e Transamérica.

18h00 – São Paulo tem 65 km de congestionamento, de acordo com a CET, e o pior região é a zona sul, que concentra 25 km da lentiidão.

17h50 – A Avenida 9 de Julho está com tráfego parado no sentido bairro, entre a Barata Ribeiro e a Avenida Brasil, por 2,7 km.

17h40 – A Rodovia dos Bandeirantes está engarrafada no sentido interior por 7 km, por causa de uma obra que interdita duas faixas na região de Caieiras. A lentidão vai do km 37 ao 30, na pista expressa.

17h30 – A Avenida do Estado também apresenta lentidão no sentido Santana, por 2,9 km, entre a Rua 25 de Março e a Avenida Tiradentes.

17h15 – O Corredor Norte-Sul tem congestionamento no sentido aeroporto por 7,2 km, da Praça da Bandeira até o Viaduto Indianópolis.

17h00 – A Ligação Leste-Oeste tem lentidão no sentido Penha, entre a Praça Franklin Roosevelt e o início da Radial Leste, por 2,9 km.

16h45 – O Corredor Norte-Sul tem 4,5 km de engarrafamento no sentido Santana, entre o Viaduto Pedroso e a Avenida do Estado.

16h30 – A Marginal do Tietê está com trânsito parado no sentido Ayrton Senna, por 3,9 km, entre a Ponte da Casa Verde e a Rua Azurita, na pista expressa.

16h00 – A Avenida Rebouças está com lentidão no sentido centro, entre a Faria Lima e a Paulista, por 3,3 km.

15h15 – Avenida dos Bandeirantes tem cerca de 2 km de congestionamento no sentido Imigrantes, entre o Viaduto Santo Amaro e Maracatins.

15h13 – Avenida Brigadeiro Faria Lima, sentido Pinheiros, apresenta lentidão entre as vias Prudente Correia e Horácio Lafer.

14h05 – Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, sentido Centro, tem cerca de 2 km de lentidão entre a Avenida Salim Farah Maluf e o Viaduto Grande São Paulo.

13h40 – Rua da Consolação liberada após manifestação. O tráfego flui mas ainda há lentidão nas avenidas Paulista e Rebouças e na ligação Leste-Oeste em função do bloqueio. São Paulo com 21 km de congestionamento.

13h30 – A pista expressa da Radial Leste, sentido Centro, tem tráfego carregado entre as vias Wandenkolk e Álvaro Ramos Metro.

13h29 – Avenida Rebouças apresenta lentidão, sentido Centro, desde a rua Oscar Freire até a Faria Lima. São Paulo com 20 km de congestionamento.

12h27 – Ligação Leste-Oeste, sentido Lapa, tem congestionamento entre a rua Augusta até Alcantara Machado.

12h25 – Rua da Consolação segue interditada em função de uma manifestação. Apenas o corredor de ônibus está liberado. Os veículos de passeio podem seguir por um desvio na Rua Maria Antônia. Há policiamento na região e tráfego segue intenso. São Paulo com 29 km de filas.

12h09 – A faixa central da Imigrantes, sentido Capital, está liberada no Km 48. O bloqueio aconteceu devido a um acidente, envolvendo um ônibus e um caminhão. Tráfego segue congestionado entre o km 58 e o Km 48. Demais trechos seguem com boas condições de tráfego e visibilidade.

11h41 – Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, sentido Centro, apresenta filas entre a Salim Farah Maluf e o Viaduto Grande São Paulo.

11h40 – Avenida do Ibirapuera, sentido Centro, tem cerca de 3 km de tráfego intenso entre a via Pedro de Toledo e Rodovia dos Bandeirantes.

11h01 – Avenida dos Bandeirantes, Sentido Imigrantes, apresenta lentidão entre o Viaduto Santo Amaro até Jabaquara. São Paulo com 44 km de filas. Zona sul com 17 km de congestionamentos.

10h55 – A pista local da Rodovia Anchieta começa a ser liberada após manifestação. O fluxo lento, entre o km 13 e o km 18, está sendo liberado.

9h55 – Avenida dos Bandeirantes tem trânsito congestionado na pista expressa, no sentido capital, no Km 16 ao Km 13.

9h35 – Marginal Pinheiros tem 5,6km de lentidão, no sentido Interlagos, da Rodovia Castelo Branco até a Cidade Universitária.

9h29 – Rodovia Castelo Branco tem tráfego lento na pista expressa, no sentido capital, do Km 16 ao Km 13.

9h12 – Avenida dos Bandeirantes tem lentidão de 5,1km no sentido Marginal, do Viaduto Min. Aliomar Baleeiro até o Viaduto Santo Amaro.

8h45 – Rodovia Castelo Branco tem tráfego lento do Km 32 ao Km 30, no sentido capital, na pista expressa.

8h33 – Rodovia Anchieta tem lentidão do km 16 ao km 14, sentido São Paulo.

8h21 – Radial Leste tem 4,7km de lentidão, no sentido centro, do Viaduto Pires do Rio até a Rua Wandenkolk.

8h09 – Avenida dos Bandeirantes tem 4,6km de lentidão no sentido Marginal, do Viaduto Dante Delmanto até Viaduto Santo Amaro.

7h33 – Manifestantes que iniciaram protesto na Estrada do M’ Boi Mirim em frente ao Terminal do Jardim Ângela estão neste momento na Avenida Comendador Santa’nna.

7h31 – CET registra 36 km de lentidão na capital. Piores trechos estão nas avenidas Radial Leste, Bandeirantes, Abraão de Morais e Marginal do Tietê, sentido Castello

7h30 – Avenida Professor Abraão de Morais, sentido Ipiranga, com lentidão de 3 km entre as ruas Matheus Torloni e Elisa Silveira.

7h25 – Manifestantes bloquearam há pouco a Estrada do M Boi Mirim na altura do nº 5 mil, próximo ao Terminal de Ônibus do Jardim Ângela, zona sul. Passeata segue por uma rua lateral e de forma pacífica. O grupo pede a duplicação da avenida e melhorias no transporte público da região.

7h20 – Pistas local e expressa da Marginal do Tietê, sentido Castello, acumulam 3,5 km de trechos de lentidão entre as pontes Cruzeiro do Sul e Attílio Fontana.

6h50 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, com 4 km de congestionamento a partir do Viaduto Jabaquara.

6h48 – Radial Leste, sentido centro, com 5 km de lentidão a partir do Viaduto Pires do Rio.

6h45 – Radial Leste, sentido centro, com 3 km de lentidão a partir do Viaduto Pires do Rio.

6h10 – Rodovia Raposo Tavares, sentido capital, com pontos de lentidão e de parada entre os quilômetros 24, em Cotia, e 9,7, na chegada.

6h05 – Lentidão na pista sentido capital da Rodovia Ayrton Senna entre os quilômetros 23 e 20, em Guarulhos, em razão do excesso de veículos.

1h30 – Um vazamento de gás encanado da Comgás na Rua Amaral Gurgel, região central da capital paulista, obrigou a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) a bloquear ambos os sentidos na via, à 0h40 desta quarta-feira, 21, entre as ruas Major Sertório e Santa Isabel, um trecho de aproximadamente 300 metros.

0h55 – Tráfego sem problemas nas principais estradas estaduais e federais dentro do Estado de São Paulo. Sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema 5 x 2 – Operação Carreta – até as 5 horas, com pista norte da Imigrantes utilizada exclusivamente para passagens de cargas especiais.