AO VIVO: Acompanhe o trânsito na capital paulista e o tráfego nas estradas nesta quarta-feira

20h04 – O tráfego segue com lentidão na pista sentido Curitiba da rodovia Régis Bittencourt, do km 340 ao km 343, na região de Miracatu, devido ao excesso de veículos.

19h30 – A Avenida João Dias tem 1,1 km de morosidade, sentido bairro, do Centro Africana até a Avenida Alberto Augusto Alves.

19h10 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 1,9 km de trânsito intenso, sentido Rodovia Castelo Branco, da Avenida Roberto Marinho até a Ponte Ary Torres.

18h42 – A Cônego Domênico Rangoni tem tráfego lento do km 264 ao km 270, sentido Cubatão, devido excesso ao veículos no acesso ao trevo de Cubatão. A subida do trecho de serra, sentido capital, está restrita à Via Anchieta para caminhões e carretas no momento. O Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) opera em esquema normal 5×5, com descida pelas pistas sul da Anchieta e da Imigrantes. Para subir, o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.

18h39 – O Elevado Costa e Silva registra 2,3 km de morosidade, sentido Penha, da Rua Conselheiro Brotero até a Rua da Consolação.

18h36 – O Corredor Norte-Sul tem 2,2 km de lentidão, sentido Aeroporto, do Viaduto Santa Generosa até a passarela do Detran.

18h30 – A Avenida dos Bandeirantes, tem 3,1 km de engarrafamento, sentido Imigrantes, da Marginal do Pinheiros até a Avenida Antonio de Macedo Soares.

16h59 – Uma colisão interdita duas faixas da Via Anchieta no km 47, dentro do túnel no sentido litoral. O motorista enfrenta congestionado do local do acidente até o km 43.

15h57 -O tráfego segue com lentidão na pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, do km 362 ao km 355, na região de Miracatu, reflexo de uma operação para transbordo da carga de uma carreta, que restringiu o tráfego na faixa da direita e acostamento no km 355. O veículo e a carga já foram removidos e a pista liberada. Na pista sentido Curitiba, o tráfego flui normalmente.

13h56 – Tempo bom, boa visibilidade e tráfego bom em todo o Sistema Anchieta-Imigrantes no momento. A subida do trecho de serra, sentido capital, está restrita à via Anchieta para caminhões e carretas no momento. O SAI opera em esquema normal 5×5, com descida pelas pistas sul da Anchieta e da Imigrantes. Para subir, o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.

12h58 – São Paulo tem trânsito tranquilo, sem congestionamentos.

12h50 – Motorista que utiliza as rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes faz boa viagem tanto no sentido litoral, como no sentido São Paulo. No momento, a visibilidade é boa em todo o trecho de concessão. O SAI opera em esquema normal 5×5, com descida pelas pistas sul da Anchieta e da Imigrantes. Para subir, o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.

12h17 – A Avenida Salim Farah Maluf, sentido Vila Prudente, congestionada entre a Avenida Luiz Ignacio Anhaia Mello e Rua Padre Adelino.

11h53 – O tráfego é intenso no km 269 da pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, na região de Taboão da Serra, devido à interferência do tráfego urbano e aos semáforos na chegada da rodovia à Capital.

11h51 – A pista central da Marginal do Tietê, sentido Lapa, tem 7 kms de lentidão, entre a Ponte dos Remédios e Freguesia do Ó. As pistas expressa e local estão com lentidão entre as Pontes Bandeirantes e Limão, com 5,5 quilômetros cada.

10h53 – O sentido Lapa da Marginal do Tietê registra congestionamento nas três pistas. A pior situação está na pista expressa, com 8,5 kms de trânsito lento, entre a Rodovia Castelo Branco e Ponte Julio de Mesquita Neto. As pistas central e local têm lentidão entre as Pontes dos Remédios e Freguesia do Ó.

10h28 – A Avenida Washington Luís, sentido Centro, com lentidão entre as Ruas Doria e Takeo Yoshimura.

10h17 – O sentido Lapa da Marginal do Tietê registra lentidão na pista expressa entre a Rodovia Castelo Branco e Ponte da Freguesia do Ó e na pista local entre as Pontes dos Remédios e Velha Fepasa.

9h42 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, congestionada entre os Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro. São Paulo com 19 kms de congestionamento. Zona sul com 10 kms de filas.

9h33- Lentidão na Rodovia Anchieta, sentido litoral, do Km 51 ao km 52, devido a uma colisão envolvendo um caminhão, que bateu na mureta. O acidente interditou momentaneamente a faixa da direita, mas a pista já foi liberada. Não houve vítimas. A chegada a São Paulo pela Anchieta tem o tráfego normalizado.

9h14 – Foi liberada a faixa da esquerda no km 19, da Rodovia Ayrton Senna, sentido Capital, bloqueada anteriormente por conta de um acidente com motocicleta. Em função disto, o tráfego em direção a São Paulo, segue ruim do km 24 ao 20. No sentido contrário, flui normal.

9h00 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem lentidão entre a Avenida Miruna e Viaduto Aliomar Baleeiro. São Paulo com 11 kms de lentidão. Zona sul com 8 kms de filas.

8h55 – Às 8h40, no km 19 da Rodovia Ayrton Senna, sentido Capital, região de Guarulhos, uma moto em chamas interdita a faixa da esquerda. O acidente não deixa vítima. Em função disto, o tráfego em direção a São Paulo, é ruim do km 22 ao 20. No sentido oposto, flui normal. Nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, o trânsito é bom nos dois sentidos. Há boa visibilidade nas rodovias.

8h40 – O tráfego é intenso do km 271 ao km 269 da pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, na região de Taboão da Serra, devido à interferência do tráfego urbano e aos semáforos na chegada da rodovia à Capital. Na pista sentido Curitiba, os usuários não encontram lentidão.

8h26 – A Rodovia Ayrton Senna tem fluxo normal em ambas as direções. Nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, o trânsito é bom nos dois sentidos. Há boa visibilidade nas rodovias.

8h12 – A chegada a São Paulo pela Rodovia Anchieta tem lentidão do Km 13 ao Km 10, por excesso de veículos. Demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes tem boas condições de tráfego. O Sistema Anchieta-Imigrantes opera em esquema normal 5×5, com descida pelas pistas sul da Anchieta e da Imigrantes. Para subir, o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.

8h11 – A Avenida Washington Luís, sentido Centro, com lentidão entre as Ruas Doria e Takeo Yoshimura. São Paulo com 4 kms de filas. Zona norte com 2 kms de lentidão.

7h48 – A pista local da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, com lentidão entre as Ruas Massinet Sorcinelli e Coroa.

7h42 – Radial Leste, sentido Centro, congestionada entre o Viaduto Alberto Badra e Metrô Vila Matilde. São Paulo com 3 kms de filas. Zona norte com 2 kms de lentidão.

7h31 – O Corredor Norte-sul registra lentidão entre Avenida do Estado e Praça Campo de Bagatelle, sentido Aeroporto. São Paulo com 1 km de fila.

6h34 – Via Anchieta, sentido litoral, com uma faixa bloqueada na altura do nº 1.900 em razão de acidente entre moto e caminhão; o motoqueiro ficou ferido; a CET não registra lentidão;

6h32 – Via local da Radial Leste, junto à Rua João Tobias, bloqueada em razão de acidente entre duas motos; os condutores ficaram feridos; a CET não registra lentidão;