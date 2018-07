AO VIVO: Acompanhe o trânsito na capital paulista e o tráfego nas estradas nesta segunda-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

20h15 – A Avenida Santo Amaro registra 1,3 km de congestionamento, sentido centro, da Rua Afonso Braz até a Praça Dom Gastão Liberal Pinto.

20h – A Radial Leste tem 3,4 km de congestionamento, sentido bairro, do Viaduto Pires do Rio até a Rua João da Fonseca.

19h42 – O Túnel Ayrton Senna I tem 1,6 km de trânsito intenso da Avenida 23 de Maio até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

19h30 – A pista local da Marginal do Pinheiros tem 2,7 km de morosidade, sentido Castelo Branco, da Ponte Cidade Universitária até a Ponte do Jaguaré.

19h20 – A Avenida Brigadeiro Faria Lima registra 2,9 km de lentidão, sentido Itaim, da Rua Teodoro Sampaio até a Avenida Juscelino Kubitschek.

19h03 – A Avenida Ibirapuera tem 1,9 km de morosidade, sentido bairro, da Avenida República do Líbano até a Avenida dos Bandeirantes.

18h55 – Há lentidão na pista sentido Curitiba da rodovia Régis Bittencourt, entre o km 537 e o km 543, na região de Barra do Turvo, reflexo de uma operação para destombamento de uma carreta que restringiu o tráfego na via. O veículo já foi removido e não há mais restrições. Ainda nesse sentido, há lentidão entre o km 277 e o km 279, na região de Embu das Artes, reflexo de um acidente envolvendo um automóvel e uma moto que restringiu o tráfego na faixa da direita. Os veículos já foram removidos e não há mais restrições. Na pista sentido São Paulo, não há lentidão na noite de hoje.

18h45 – A Avenida dos Bandeirantes tem 2,1 km de congestionamento, sentido Imigrantes, da Rua João Carlos Mallet até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

18h30 – A Avenida Vereador José Diniz tem 1,8 km de lentidão, sentido centro, da Rua Joaquim Nabuco até a Avenida dos Bandeirantes.

18h05 – O Corredor Norte-Sul tem 5,4 km de engarrafamento, sentido Santana, do Viaduto João Jorge Saad até a Praça da Bandeira.

17h54 – A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai interditar a pista expressa da Marginal do Tietê, para serviços de recapeamento e limpeza, das 23h de segunda-feira, 27, às 5h de terça-feira, 28.

A interdição será realizada na pista expressa da via, sentido Ayrton Senna, entre as pontes do Piqueri e Julio de Mesquita Neto, para serviços de recapeamento, além do bloqueio parcial da pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, entre as pontes Freguesia do Ó e Anhanguera, para serviços de limpeza. Como alternativa, os motoristas devem utilizar as demais pistas.

17h45 – A Avenida João Dias registra 2,3 km de tráfego carregado, sentido bairro, da Avenida João Carlos da Silva Borges até a Avenida Alberto Augusto Alves.

17h35 – A Avenida Nove de Julho tem 1,2 km de lentidão, sentido centro, da Rua Urimonduba até a Rua Estados Unidos.

17h28 – A cidade tem cinco pontos de alagamento, sendo três intransitáveis na Rua Alvarenga, junto da Avenida Afrânio Peixoto, sentido bairro; na Avenida Eusébio Matoso, próximo da Praça Jorge de Lima, sentido bairro; Avenida Sumaré, perto da Praça Marrey Júnior.

Os dois pontos transitáveis estão na pista expressa da Marginal do Tietê, com a Ponte do Limão, sentido Castelo Branco, e na Avenida Engenheiro Billings, com a Avenida Dracena, sentido Interlagos.

17h25 – A Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello tem 1,5 km de congestionamento, sentido bairro, do Viaduto Grande São Paulo até a Rua Roberto Feijó.

17h24 – O Corredor Eusébio Matoso/Francisco Morato registra 1,5 km de lentidão, sentido centro, da Rua Paula Moreira até a Ponte Eusébio Matoso.

17h20 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 5,2 km de congestionamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte do Limão até a Rua Azurita.

17h10 – A Via Anchieta tem tráfego lento do km 40 ao km 42 sentido litoral, por excesso de veículos. Demais trechos do SAI tem tráfego bom. Há neblina no topo de serra, que prejudica a visibilidade.

O SAI já opera em esquema normal 5×5. A subida da serra é feita pelas pistas norte da rodovia dos Imigrantes e via Anchieta. Para a descida da serra, o motorista utiliza as pistas sul de Anchieta e Imigrantes.

16h45 – A Rua da Consolação tem 1,8 km de lentidão, sentido centro, da Avenida Paulista até o acesso à Ligação Leste-Oeste.

16h20 – O Corredor Norte-Sul tem 2,9 km de morosidade, sentido Santana, da Praça da Bandeira até a Avenida do Estado.

16h06 – A pista local da Marginal do Pinheiros tem 2,7 km de engarrafamento, sentido Castelo Branco, da Ponte Cidade Universitária até a Ponte do Jaguaré.

15h58 – O Elevado Costa e Silva registra 2,3 km de trânsito intenso, sentido Penha, da Rua Conselheiro Brotero até a Rua da Consolação.

15h49 – A pista expressa da Marginal do Tietê registra 3,3 km de congestionamento, sentido Ayrton Senna, da Rodovia Castelo Branco até a Avenida dos Bandeirantes.

15h42 – Um caminhão pegou fogo por volta das 14 horas desta segunda-feira, 27, no km 43 da Via Anchieta, no ABC paulista, sentido capital. A pista está totalmente interditada para rescaldo.

O fogo começou nos pneus de uma carreta que transportava carga de nitrato de amônia, um produto químico inflamável, o que motivou o isolamento da área. O acidente não deixou feridos. Equipes da concessionária Ecovias, empresa responsável pelo trecho, e do Corpo de Bombeiros já combateram as chamas. O incêndio não atingiu a carga.

No momento, a Anchieta tem tráfego congestionado do km 37 ao km 40, no topo de serra, sentido litoral, na altura do Posto da Polícia Militar Rodoviária. A Rodovia dos Imigrantes é a melhor opção sentido litoral para veículos de passeio.

As demais rodovias seguem com o tráfego tranquilo e boa visibilidade. O Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) opera em esquema 5×3. A subida da serra é feita apenas pela pista norte da Imigrantes. Para a descida da serra, o motorista utiliza as pistas sul das duas rodovias.

15h12 – A combinação entre calor e entrada da brisa marítima gerou instabilidades que já provocam chuvas na capital paulista. Devido a isso, as zonas norte, leste e a Marginal do Tietê entraram em estado de atenção às 14h35.

De acordo com imagens de radar, a precipitação é forte na zona norte, principalmente entre Pirituba, Jaraguá, Santana, Jaçanã e Tremembé, inclusive com potencial para queda de granizo nestes dois últimos bairros. Na zona leste, chove forte na Penha e em Ermelino Matarazzo. Na Grande São Paulo, chove forte em Guarulhos, parte de Cotia e Mairiporã.

15h10 – A Avenida do Estado tem 1,9 km de lentidão, sentido Santana, do Viaduto Trinta e um de Março até a Rua São Caetano.

14h34 – A Ligação Leste-Oeste tem 1,8 km de morosidade, sentido Lapa, da Avenida Alcântara Machado até a Praça Pérola Byington.

13h44 – A Avenida Eusébio Matoso, sentido Centro, com lentidão entre a Ponte Eusébio Matoso e Rua Paula Moreira.

12h59 – A Avenida Washington Luís, sentido Centro, congestionada entre o viaduto João Julião da Costa Aguiar e rua Doria.

12h52 – A Avenida Salim Farah Maluf, sentido Vila Prudente, congestionada entre a Avenida Luiz Ignacio Anhaia Mello e Rua padre Adelino.

12h01 – A pista sentido São Paulo da rodovia Régis Bittencourt está com o tráfego restrito no km 550, na região de Barra do Turvo, devido a uma carreta com pane mecânica. O tráfego está parado do km 556 ao km 550. Equipes da Concessionária estão no local e trabalham na remoção do veículo e na liberação da via.

11h49 – Radial Leste, sentido centro, tem lentidão entre as Ruas Brasil e Pinhalzinho.

11h39 – Motorista ainda encontra lentidão na Cônego D. Rangoni sentido Guarujá está do Km 266 ao Km 264, por excesso de veículos. Demais rodovias seguem com o tráfego tranquilo e boa visibilidade. O SAI opera (5X5). A subida da serra é feita pelas pistas norte da rodovia dos Imigrantes e da via Anchieta. Para a descida da serra, o motorista utiliza as pistas sul das duas rodovias.

11h38 – O sentido Lapa da Marginal Tietê registra lentidão na pista expressa, entre as Pontes Atílio Fontana e das Bandeiras, e na local, entre as Pontes da Casa Verde e Jânio Quadros.

10h59 – A Avenida Washington Luís, sentido Centro, tem lentidão entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e Rua Doria.

10h53 – Rodovia Ayrton Senna permanece com tráfego congestionado do km 23 ao 20, sentido Capital, devido ao excesso de veículos. Em direção a Taubaté, flui normal. Nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, o motorista segue tranquilo.

10h43 – A Avenida Salim Farah Maluf, sentido Vila Prudente, tem lentidão entre a Avenida Luiz Ignacio Anhaia Mello e Ponte do Tatuapé.

10h29 – Lentidão na Cônego D. Rangoni sentido Guarujá está do Km 268 ao Km 264, por excesso de veículos. Trevo da Anchieta já tem o tráfego normalizado.

O tráfego é lento para os veículos que acessam a Alemoa, para o Porto de Santos pela Anchieta do km 63 ao Km 64, por excesso de caminhões. Demais rodovias seguem com o tráfego tranquilo e boa visibilidade. O SAI opera (5X5). A subida da serra é feita pelas pistas norte da rodovia dos Imigrantes e da via Anchieta. Para a descida da serra, o motorista utiliza as pistas sul das duas rodovias.

10h24 – A pista expressa da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, congestionada entre a rodovia Castelo Branco e Rua Brazelisa Alves de Carvalho.

10h17 – A Avenida Salim Farah Maluf, sentido Vila Prudente, da Avenida Celso Garcia até a Avenida Luiz Ignácio Anhaia Mello.

9h43 – A Rodovia Ayrton Senna segue com tráfego congestionado do km 24 ao 20 e do km 14 ao 11, sentido Capital, devido ao excesso de veículos. Em direção a Taubaté, flui normal.

Nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, o motorista segue tranquilo.

9h38 – A pista expressa da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, com lentidão entre a rodovia Castelo Branco e Ponte Julio de Mesquita Neto. São Paulo com 103 kms de filas. zona sul com 31 kms de congestionamento.

9h34 – Liberada a faixa da direita no km 264 sentido Guarujá da Cônego D. Rangoni, interdição aconteceu devido a uma colisão envolvendo dois veículos de passeio e um ônibus por volta das 7h30 e deixou um vítima com ferimentos leves. Por reflexo do acidente o tráfego está lento do km 270 ao Km 264, afetando também a Anchieta, sentido Capital, na altura do trevo que dá acesso a Cônego, do km 55 ao km 60.

Anchieta no sentido litoral tem o tráfego intenso com pontos de parada, no trecho de serra entre o Km 40 e o Km 55; e lentidão do Km 59 ao km 60, altura do Jardim Casqueiro e na chegada a Santos do Km 64 ao Km 65. O motivo dos pontos de lentidão é o excesso de veículos nas rodovias. Demais rodovias seguem com o tráfego tranquilo e boa visibilidade. O SAI opera (5X5). A subida da serra é feita pelas pistas norte da rodovia dos Imigrantes e da via Anchieta. Para a descida da serra, o motorista utiliza as pistas sul das duas rodovias.

8h59 – A Rodovia Ayrton Senna tem tráfego congestionado do km 24 ao 20, sentido Capital, devido ao excesso de veículos. Em direção a Taubaté, flui normal.

Nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, o motorista segue tranquilo.

8h52 – A pista expressa da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, congestionada entre a Rodovia Castelo Branco e Ponte da Freguesia do Ó.

8h45 – Há lentidão na pista sentido São Paulo da rodovia Régis Bittencourt, entre o km 281 e o km 280, na região de Embu das Artes, devido ao tráfego intenso de veículos.

8h30 – Acidente do Km 264, sentido Guarujá da Cônego D. Rangoni interdita a faixa da direita e causa lentidão do Km 269 ao km 264. A colisão envolvendo dois veículos de passeio e um ônibus aconteceu por volta das 7h30 e deixou um vítima com ferimentos leves.

Anchieta tem lentidão do km 13 ao km 10, chegada a São Paulo. Já no sentido litoral o tráfego está lento do km 39 ao km 40, início de trecho de serra e do km 64 ao km 65, chegada a Santos. Há lentidão também nos dois sentidos na região do acesso aos bairros em São Bernardo do Campo, altura do km 23.

Imigrantes tem o tráfego lento no sentido Capital do km 18 ao km 15. O motivo dos pontos de lentidão é o excesso de veículos nas rodovias.

8h29 – A chuva forte que caiu no fim da noite deste domingo, 26, deixando toda a capital paulista em estão de atenção ainda deixa dois pontos de alagamentos na cidade e mais de 50 semáforos com problemas, complicando o trânsito na manhã de hoje.

Os motoristas encontravam dois trechos alagados no sentido Lapa da Marginal do Tietê, um na pista expressa, perto da Ponte Orestes Quércia, e outro na local, perto da Ponte da Vila Guilherme, ambos na zona norte de São Paulo.

De acordo com boletim da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), 56 semáforos, em importantes vias da cidade, como Avenidas Sapopemba, Guarapiranga, Washington Luís, Francisco Morato e Marginal do Pinheiros, estavam apagados ou com amarelo intermitente.

A cidade registrava por volta das 8h30, 92 quilômetros de lentidão. A zona sul era a região com trânsito mais carregado, com 32 quilômetros de vias congestionadas, entre elas a Avenida dos Bandeirantes, com quase seis quilômetros de lentidão no sentido marginal, entre os Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro.

7h50 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem lentidão entre os Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro. São Paulo com 51 kms de lentidão. Zona leste com 17 kms de filas.

7h43 – A Avenida Professor Abraão de Morais, sentido São Paulo, congestionada entre as Ruas Elisa Silveira e Matheus Torloni. São Paulo com 46 kms de lentidão. Zona leste com 17 kms de filas.

7h30 – A pista local da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, congestionada entre a Ponte Cruzeiro do Sul e Hospital Vila Maria. São Paulo com 41 kms de filas. Zona leste com 16 kms de trânsito lento.

7h17 – Há lentidão na pista sentido São Paulo da rodovia Régis Bittencourt, entre o km 284 e o km 280, na região de Embu das Artes, devido ao tráfego intenso de veículos. Na pista sentido Curitiba, o tráfego segue sem lentidão.

7h16 – A Marginal do Tietê ainda tem dois trechos alagados no sentido Lapa, um na pista expressa, perto da Ponte Orestes Quércia, e outro na local, perto da Ponte da Vila Guilherme.

7h12 – Radial Leste, sentido Centro, congestionada entre a Rua Wandenkolk e Viaduto Pires do Rio. São Paulo com 28 kms de lentidão. Zona leste com 12 kms de filas.

6h07 – São Paulo tem dois pontos de alagamento por causa da chuva, ambos transitáveis: na pista expressa da Marginal Tietê, no sentido Castelo Branco, próximo à Ponte Governador Orestes Quércia, e na Avenida Morvan Dias de Figueiredo, no sentido Castelo Branco, perto da Ponte da Vila Guilherme.

6h22 – A Avenida Washington Luís tem uma faixa da direita bloqueada, no sentido bairro, próximo ao número 3500, em razão de um acidente.

6h40 – A Rodovia Castelo Branco tem lentidão, no sentido São Paulo, na pista expressa, do km 30 ao 24, do km 14 ao 13, e do km 15 ao 13, na pista marginal.

6h45 – Rodovia dos Bandeirantes apresenta congestionamento no sentido São Paulo, do km 17 ao 13. Já a Rodovia Anhanguera tem engarrafamento do km 14 ao 11, também no sentido capital, além de ter fluxo carregado na região de Campinas, do km 108 ao 104, na mesma direção.