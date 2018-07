AO VIVO: Acompanhe o trânsito na capital paulista e o tráfego nas estradas nesta sexta-feira, 24

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

20h – A Avenida Washington Luís registra 2,5 km de morosidade, sentido bairro, da Água Espraiada até a Praça Pedro Chaves.

19h25 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 1,9 km de lentidão, sentido Castelo Branco, da Rua Massinet Sorcinelli até a Ponte da Casa Verde.

19h18 – A Avenida Santo Amaro tem 2,3 km de tráfego carregado, sentido bairro, da Avenida Juscelino Kubitschek até a Rua Vahia de Abreu.

19h08 – A Rodovia Ayrton Senna segue com tráfego congestionado do km 11 ao 25, sentido interior, devido ao excesso de veículos e chuva. Pelos mesmos motivos, em direção a São Paulo, o tráfego é lento do km 22 ao 20. Nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, o motorista segue tranquilo. A Ecopistas indica cautela aos motoristas, em razão de pista molhada, na região de Itaquaquecetuba a São Paulo.

19h03 – O Túnel Ayrton Senna II tem 1,7 km de lentidão da Avenida Pedro Álvares Cabral até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

18h54 – A cidade tem 120 km de vias congestionadas no momento. Segundo a CET, 42 km desse total está concentrado na zona sul, 26 km na zona norte, 19 no centro, 18 na leste e 15 no centro.

18h51 – A Avenida Francisco Matarazzo tem 1,9 km de lentidão, sentido bairro, do Largo Padre Péricles até a Avenida Pompeia.

18h45 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 6,4 km de congestionamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Rua Azurita.

18h41 – A Avenida Vereador José Diniz tem 1,8 km de fluxo intenso, sentido centro, da Rua Joaquim Nabuco até a Avenida dos Bandeirantes.

18h38 – Há lentidão na pista sentido São Paulo da rodovia Régis Bittencourt, entre o km 280 e o km 278, na região de Embu das Artes, devido a uma operação da Polícia Rodoviária Federal no Rodoanel Sul. Na pista sentido Curitiba, não há lentidão na noite de hoje.

O tempo é chuvoso entre o km 341 e o km 345, em Miracatu. A concessionária Autopista, responsável pela rodovia, orienta aos usuários para que redobrem a atenção e reduzam a velocidade, devido às pistas molhadas.

18h36 – A Rua da Consolação registra 2 km de trânsito intenso, sentido centro, da Avenida Paulista até o acesso da Ligação Leste-Oeste.

18h32 – O Corredor Norte-Sul tem 2,4 km de lentidão, sentido Aeroporto, do Viaduto Santa Generosa até o Viaduto João Jorge Saad.

18h23 – A Via Anchieta lenta do km 14 ao km 16 sentido litoral, pela pista lateral, por excesso de veículos no acesso da Avenida Lions, na altura de São Bernardo do Campo. No sentido São Paulo, o motorista reduz a velocidade do km 20 ao km 18, também no acesso a São Bernardo do Campo. Demais pontos fluem bem. O SAI opera em esquema normal (5X5). A subida da serra é feita pelas pistas norte da rodovia dos Imigrantes e da via Anchieta. Para a descida da serra, o motorista utiliza as pistas sul das duas rodovias. Há alguns pontos de neblina no topo de serra, mas que não prejudicam a visibilidade.

18h20 – A Avenida dos Bandeirantes registra 3,6 km de trânsito intenso, sentido Imigrantes, da Marginal do Pinheiros até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

18h08 – A pista central da Marginal do Tietê tem 5 km de congestionamento, sentido Castelo Branco, da Pont das Bandeiras até a Ponte Júlio de Mesquita Neto.

18h03 -O motorista encontra tráfego congestionado do km 11 ao 25 da Rodovia Ayrton Senna, sentido interior, devido ao excesso de veículos e chuva. Pelo mesmo motivo, em direção a São Paulo, o tráfego é lento do km 29 ao 26 – acesso ao Bairro dos Pimentas, em Guarulhos – e do km 24 ao 20. Nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, o motorista segue tranquilo. A Ecopistas indica cautela aos motoristas, em razão de pista molhada, na região de Itaquaquecetuba à São Paulo.

17h54 – A cidade tem três pontos de alagamento. Os alagamentos estão na Avenida Antonio Munhoz Bonilha, com a Avenida Nossa Senhora do Ó; Viaduto Engenheiro Alberto Brada, junto da Praça Pietro Ubaldi; Rua Ricardo Cavatton, esquina com a Rua Hugo D’antola.

17h45 – A Radial Leste tem 3,8 km de engarrafamento, sentido bairro, da Rua Wandenkolk até a Avenida Álvaro Ramos.

17h35 – O Elevado Costa e Silva registra 1,3 km de lentidão, sentido Lapa, da Rua Ana Cintra até a Rua Conselheiro Brotero.

17h26 – O Viaduto Grande São Paulo tem 1 km de trânsito intenso, sentido Vila Prudente, da Avenida do Estado até a Avenida Luiz Ignacio Anhaia Mello.

17h18 – Às 16h55, uma colisão no km 38 da Rodovia Ayrton Senna, sentido capital, região de Itaquaquecetuba, ocupa a faixa da direita. Na rodovia Ayrton Senna, sentido interior, o motorista enfrenta tráfego lento do km 11 ao 17. Já no sentido capital, o problema segue do km 23 ao 20. Ambos em razão da forte chuva. Nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, o motorista segue tranquilo. A Ecopistas indica cautela aos motoristas, em razão de pista molhada, na região de Itaquaquecetuba à São Paulo.

17h15 – A cidade tem 64 km de filas.

17h13 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 1,1 km de morosidade, sentido Castelo, da Avenida Jornalista Roberto Marinho até a Rua Quintana.

17h10 – A Avenida Nove de Julho registra lentidão, sentido bairro, da Rua Estados Unidos até a Rua Groenlândia.

17h06 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 4,2 km de congestionamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte Jânio Quadros até a Ponte Aricanduva.

17h02 – A Rua das Juntas Provisórias tem 1,9 km de tráfego intenso, sentido Vila Prudente, da Avenida Almira até o Viaduto Grande São Paulo.

16h55 – A Avenida Ibirapuera tem 1,9 km de lentidão, sentido bairro, da Avenida República do Líbano até a Avenida dos Bandeirantes.

16h44 – A cidade tem um ponto de alagamento na Praça Marrey Júnior, junto da Avenida Sumaré.

16h43 – Áreas de instabilidade ocasionadas pelo calor e pela alta umidade provocam chuvas na capital paulista na tarde desta sexta-feira, 24. Por isso, as zonas norte, leste, oeste e as marginais do Pinheiros e do Tietê entraram em atenção às 16h17.

Imagens de radar indicam precipitação forte na zona norte, principalmente entre os bairros de Perus, Casa Verde, Jaçanã, Santana, Vila Maria e Vila Guilherme. Nos demais bairros, a chuva é de intensidade moderada. Na zona oeste, chove forte entre Lapa, Butantã e parte de Pinheiros. Na zona leste, também observa-se chuva forte entre Ermelino Matarazzo e Penha.

Na Grande São Paulo, o radar meteorológico aponta chuvas intensas em Santana de Paranaíba, Itapevi, parte de Barueri e Guarulhos.

16h25 – A Avenida Guarapiranga tem 1,8 km de lentidão, sentido centro, da Avenida Francisco Nóbrega Barbosa até a Ponte do Socorro.

15h50 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 1,4 km de lentidão, sentido Ayrton Senna, da Ponte das Bandeiras até a Rua Azurita.

14h42 – O Corredor Rebouças/ Eusébio Matoso tem 1,9 km de morosidade, sentido centro, do Túnel Maria Carolina até a Rua Oscar Freire.

13h43 – As pistas central e local da Marginal Tietê, sentido Penha, têm lentidão entre a Ponte Jânio Quadros e Avenida Otto Baumgart.

12h15 – Na rodovia Carvalho Pinto, km 123, região de Caçapava, sentido Interior, não há mais faixa bloqueada, em decorrência do tombamento do caminhão baú, carregado com peças de louça. No momento, apenas o caminhão e o recurso para retirada do veículo se encontram pelo acostamento. Não há carga espalhada pela pista. O acidente ocorreu às 8h10.

11h56 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, congestionada entre o Viaduto Santo Amaro e Avenida Miruna.

10h55 – A pista expressa da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, tem lentidão entre as Pontes Atílio Fontana e Julio de Mesquita Neto.

10h37 – Motorista encontra o tráfego tranquilo e boa visibilidade em todo o Sistema Anchieta-Imigrantes.

10h08 – A Avenida Vereador José Diniz, sentido Centro, tem lentidão entre as Ruas Vieira de Morais e Deodoro.

9h47 – Tráfego normalizado na chegada a São Paulo pela Anchieta.

9h46 – Tráfego segue normal na rodovia Ayrton Senna, em ambos os sentidos.

9h44 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão entre as Pontes Cidade Jardim e Castelo Branco. São Paulo tem 60 kms de lentidção. Zona sul com 25 kms de filas.

9h17 – Radial Leste, sentido Centro, congestionada da Estação Belém do Metrô até a Rua Wandenkolk. São Paulo com 60 kms de lentidão. Zona sul com 25 kms de filas.

9h05 – Os dois sentidos do Corredor Norte-sul registravam lentidão. Na direção do Aeroporto, congestionamento entre o Viaduto Santa Generosa e Praça da Bandeira. Do outro lado, entre a Rua Borges Lagoa e Viaduto João Julião da Costa Aguiar. São Paulo com 65 kms de filas. Zona sul com 27 kms de lentidão.

8h49 – Na rodovia Carvalho Pinto, km 123, região de Caçapava, sentido Interior, um tombamento de caminhão baú, carregado com peças de louça, ocupa acostamento e faixa da direita, desde as 8h10.

8h35 – Chegada a São Paulo pela Anchieta tem tráfego lento do km 12 ao Km 10, por excesso de veículos. Demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes tem boas condições de tráfego e visibilidade. O SAI opera em esquema normal (5X5). A subida da serra é feita pelas pistas norte da rodovia dos Imigrantes e da via Anchieta. Para a descida da serra, o motorista utiliza as pistas sul das duas rodovias.

8h14 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal Pinheiros, congestionada do Viaduto Jabaquara até o Viaduto Santo Amaro. São Paulo com 41 kms de lentidão. Zona sul com 21 kms de filas.

7h51 – A Avenida Aricanduva, sentido Marginal, com lentidão entre a Radial Leste-oeste e Rua Ganges. São Paulo com 32 kms de filas. Zona leste 13 kms de lentidão.

7h41 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, congestionada entre a Ponte Cidade Universitária e Avenida Alexandre Mackenzie. São Paulo com 32 kms de trânsito lento. Zona leste com 13 kms de filas.

7h30 – O trânsito está complicado na Rodovia Anchieta, na divisa entre São Paulo e São Bernardo, devido a um caminhão que pegou fogo por volta das 5 horas, no km 10. Os dois sentidos, que estava interditados, já foram liberados, mas ainda provocam congestionamento na região.

7h24 – O tráfego segue sem retenção em ambos os sentidos da rodovia Fernão Dias (Belo Horizonte e São Paulo).

7h13 – Radial Leste, sentido Centro, congestionada entre as Ruas Pinhalzinho e Divinolândia. São Paulo com 25 kms de lentidão. Zona leste com 11 kms de filas.

6h56 – Corredor Aricanduva, sentido Marginal, com quase dois quilômetros de lentidão a partir da Rua Benedita de Paula Coelho.

6h55 – Complexo Maria Maluf, sentido Imigrantes, com dois quilômetros de congestionamento a partir da Rua do Boqueirão.

6h51 – Radial Leste, sentido centro, com seis quilômetros de trechos de lentidão entre as ruas Divinolândia e Piratininga.

6h45 – Rodovia Ayton Senna, sentido capital, com lentidão entre os quilômetros 23 e 20, região de Guarulhos.

6h40 – Pista lateral da Via Dutra, sentido São Paulo, c0m dois trechos de lentidão na região de Guarulhos: entre os quilômetros 223 e 225 e entre os quilômetros 219 e 221.

6h35 – Pista sentido capital da Rodovia Raposo Tavares apresentava lentidão entre os quilômetros 21 e 19, em Cotia, e entre os quilômetros 12 e 10, já na chegada.

6h15 – Rodovia Anchieta apresentava três quilômetros de lentidão nas pistas expressa e marginal na chegada à capital entre os quilômetros 13 e 10.