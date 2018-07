AO VIVO: Acompanhe o trânsito na capital paulista e o tráfego nas estradas neste sábado, 25

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

16h00 – A cidade de São Paulo registra alguns pontos de lentidão. No Corredor Norte-Sul, há congestionamento entre os viadutos Santa Generosa e Euclides Figueiredo, no sentido Aeroporto, e de 110 metros antes da Rua Aratãs até o viaduto João Julião da Costa Aguilar.

Na Avenida Ibirapuera, a fila segue entre as ruas Pavão e Juriti; na Radial Leste, há lentidão entre a Avenida Alcântara Machado e a Avenida Prefeito Passos, no sentido Penha.

Seguem os congestionamentos do Corredor Rebouças/Eusébio Matoso, no sentido centro, entre as ruas Antonio Rosa e Maria Carolina e no Túnel Fernando Vieira de Mello, na Avenida Rebouças, no sentido centro, do Emboque ao Desemboque.

15h51 – O tráfego foi normalizado na Rodovia dos Bandeirantes.

15h39 – O Corredor Norte-Sul tem lentidão no sentido Santana de 110 metros antes da Rua Aratãs até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

15h32 – Há retenção na pista Norte (sentido Belo Horizonte) da Rodovia Fernão Dias, entre o km 496 e o km 492, na região de Betim (MG), devido a obras de manutenção da ponte no km 492 que restringem o tráfego na faixa 3 e acostamento. O tráfego segue pelas faixas 1 e 2.

15h29 – Tráfego lento no trecho de serra no sentido São Paulo da Rodovia Anchieta devido a ônibus quebrado sobre faixa de rolamento.

15h12 – Foi implantada a operação comboio na Rodovia dos Imigrantes a partir da praça de pedágio por conta da neblina.

14h58 – O tráfego foi normalizado na subida da Rodovia Anchieta. Não há mais pontos de lentidão.

14h37 – O tráfego segue sem lentidão em ambos os sentidos da rodovia Régis Bittencourt.

14h28 – Tráfego lento no sentido capital da Rodovia Anchieta, do km 51 ao km 42 devido a uma carreta quebrada que ocupava as faixas do km 42, em São Bernardo do Campo.

13h48 – Há lentidão no Túnel Fernando Vieira de Mello, na Avenida Rebouças, no sentido centro do Emboque ao Desemboque. O Corredor Rebouças/Eusébio Matoso também tem lentidão entre a Rua Maria Carolina e a Rua Antonio Rosa no sentido centro.

13h21 – A pista expressa da Rodovia dos Bandeirantes tem tráfego lento entre os km 23 e 25 no sentido interior, na região de São Paulo. Motivo: obras interditam algumas faixas da pista.

13h07 – Tréfego segue tranquilo em todas as rodovias que ligam o litoral à capital paulista.

12h49 – Não há mais pontos de lentidão na capital neste momento.

12h07 – Lentidão na pista local da Marginal do Tietê, no sentido Castello Branco, se estende da Rodovia dos Bandeirantes até a Ponte do Piqueri.

11h50 – A pista local da Marginal do Tietê tem lentidão entre a Ponte Velha Fepasa e a Rodovia dos Bandeirantes no sentido Castello Branco.

11h46 – O tráfego segue tranquilo em ambos os sentidos da Rodovia Fernão Dias.

11h07 – O tráfego é bom no corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, mas tempo está encoberto.

10h53 – O tráfego segue sem lentidão em ambos os sentidos da Rodovia Régis Bittencourt.

10h37 – O Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) têm tráfego normal.

10h13 – O trânsito segue tranquilo na cidade de São Paulo.