Ao vivo: Acompanhe o trânsito em São Paulo neste sábado

16h57 – A Avenida Paulista, sentido Consolação, registra lentidão entre a Rua Rio Claro e Praça Oswaldo Cruz, por cotna de uma passeata por mais espaço no trânsito para ciclistas.

15h28 – A Ligação Leste-Oeste, sentido Penha, tem tráfego lento entre a Avenida do Estado e Rua Shuhei Uetsuka C. Furtado.

15h27 – A cidade registra 10 kms de tráfego carregado, sendo 7 deles na zona oeste.

15h13 – A pista local da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, tem tráfego lento entre a Rua Massinet Sorcinelli e Ponte Cruzeiro do Sul.

14h57 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, tem tráfego lento entre as Pontes Eusébio Matoso e Jaguaré, por conta de uma queda de moto, que interdita uma faixa da via.

14h26 – As faixas da esquerda e central do km 499,3 da pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt, na região de Cajati, continuam bloqueadas devido ao tombamento de uma carreta, que derramou carga de produtos químicos na pista no começo da manhã. O tráfego segue sem retenção pela faixa direita. Equipes da Concessionária estão no local e trabalham na remoção do veículo, limpeza e liberação da via.

14h05 – O Sistema Anchieta-Imigrantes permanece com tráfego bom e boa visibilidade nos dois sentidos.

13h38 – O Túnel Tribunal de Justiça tem lentidão de 1 km no sentido Marginal.

12h31 – O sentido Santana do Corredor Norte-Sul registra lentidão entre Avenida Estado de Israel e Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

12h06 – A Avenida Rebouças, sentido Bairro, tem tráfego lento entre Ruas Antonio Sabino e Diogo Moreira.

10h14 – O sentido Aeroporto do Corredor Norte-Sul está com 1.7 km de lentidão entre Rua Euclides Figueiredo e Viaduto Paraíso.

9h52 – Diminui para 2 km o índice de congestionamento na cidade, a maioria no Corredor Norte-Sul, sentido Santana.

9h22 – O sentido Castelo Branco da Marginal do Tietê registra lentidão de 2,6 km na pista local, entre a Rua Massinet Sorcinelli e Ponte da Vila Guilherme.

9h11 – O sentido Santana do Corredor Norte-Sul registra lentidão entre as Ruas Marcondes Salgado e República Árabe-Síria.

8h51 – O tráfego está intenso, mas sem congestionamento, na Rodovia Fernão Dias, a partir de São Paulo até a região de Mairiporã.

8h40 – A faixa da direita e o acostamento do km 499,3 da pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt, na região de Cajati, estão bloqueados, devido ao tombamento de uma carreta, que derramou carga de produtos químicos na pista. O tráfego flui pela faixa da esquerda. No sentido São Paulo, os usuários não encontram dificuldades, na manhã de hoje.

8h38 – A pista expressa da Marginal Tietê, sentido Penha, tem lentidão de 3 kms entre a Ponte Aricanduva e Rodovia Presidente Dutra.

8h12 – A Rodovia Anchieta tem tráfego lento na chegada a Santos, entre o km 63 e o km 65. Acompanhe o trânsito no sistema Anchieta-Imigrantes através do twitter da concessionária .

8h09 – O sentido Santana do Corredor norte-sul registra lentidão de 1,2 km entre a Rua Borges Lagoa e Viaduto Indianópolis.

8h05 – A pista expressa da Marginal Tietê registra lentidão no sentido Penha, entre as Pontes Aricanduva e Tatuapé.