AO VIVO: Acompanhe o trânsito nas estradas e na capital neste domingo, 4

18h14 – O tráfego é tranquilo na maioria das estradas paulistas no final da tarde deste domingo.

Quem volta do litoral pela Rodovia dos Imigrantes encontra tráfego mais intenso no trecho de serra, mas sem congestionamento. Na saída do Guarujá pela Rodovia Cônego Domenico Rangoni, tudo parado por causa de um acidente mais cedo na região. A situação melhora a partir do quilômetro 248.

A concessionária Ecovias, que administra o Sistema Anchieta/ Imigrantes alerta os viajantes para cuidado redobrado devido a neblina no trecho de serra da Anchieta.

A Rodovia Régis Bittencourt tem filas desde o pedágio do quilômetro 373 até o quilômetro 363, região da Serra do Cafezal, no sentido São Paulo, situação agravada pelo tombamento de uma carreta hoje à tarde. Ainda no sentido São Paulo, congestionamento na região de barra do Turvo, entre os quilômetros 553 e 551 devido à obras.

Trânsito também na Rodovia Presidente Dutra, entre os quilômetros 205 e 208 da pista Rio-SP, na região de Guarulhos.

Os corredores Ayrton Senna/ Carvalho Pinto, Castello Branco e Raposo Tavares e a Rodovia Fernão Dias seguem com tráfego tranquilo.

17h49 – A Avenida dos Bandeirantes tem 600 metros de lentidão em sua via expressa no sentido Marginal.

17h03 – Capital segue sem trânsito no final da tarde deste domingo.

15h45 – A Fernão Dias tem tráfego tranquilo nos dois sentidos.

15h42 – A Rodovia Régis Bittencourt tem tráfego restrito na altura do quilômetro 363, na região de Miracatu, no sentido São Paulo. São cerca de cinco quilômetros de lentidão devido ao tombamento de uma carreta que carregava madeira.

15h36 – A cidade de São Paulo não tem pontos de lentidão neste domingo.

14h06 – O tráfego é intenso na Rodovia dos Imigrantes no trecho de serra sentido São Paulo. O motorista, no entanto, não encontra lentidão. De acordo com a Ecovias, cerca de 150 mil veículos desceram para o litoral neste fim de semana pelo sistema Anchieta/ Imigrantes e mais de 80 mil já retornaram à capital.

14h01 – A Avenida Ibirapuera têm trânsito intenso no sentido bairro entre a Av. República do Líbano e a Rua Mondego e da Avenida Pavão até a Avenida Macuco. Somados, os trechos de lentidão chegam a aproximadamente um quilômetro.

14h – O trânsito é tranquilo nas estradas que ligam São Paulo ao interior.

12h54 – A cidade de São Paulo não registra lentidão no início da tarde deste domingo.