Após acidente, uma faixa da Imigrantes é liberada

Os veículos que trafegam pelo sistema Anchieta-Imigrantes encontram problemas na Rodovia dos Imigrantes por causa de um acidente envolvendo cerca de 50 carros na altura de São Bernardo do Campo, sentido São Paulo.

A subida e descida dos veículos está permitida somente pela Anchieta no momento. A pista sul da rodovia dos Imigrantes (sentido litoral) também foi bloqueada para facilitar ao acesso dos recursos operacionais ao local do acidente, ocorrido por volta das 13h no km 41. Para dar vazão ao tráfego que ficou represado do km 48 ao 41, a Ecovias liberou uma faixa no local e, aos poucos, os veículos começam a seguir viagem no sentido Capital.

A visibilidade no local ainda está muito prejudicada por conta da neblina. A operação comboio está em vigor pela Anchieta, sentido litoral.