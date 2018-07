Uma árvore caída há pouco no km 158 da Rio-Santos acaba de ser retirada do local e a pista foi liberada. O trânsito é intenso na região.

Ao longo do dia, três quedas de barreiras prejudicaram o tráfego na via e ainda causam problemas. Duas intervenções continuam em vigor, nos kms 148 e 159, onde os carros passam no sistema pare e siga. Filas se formam antes e depois desse trecho.