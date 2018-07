Atropelamento com morte interdita Avenida Rudge

Uma mulher foi atropelada na Avenida Rudge, na região central de São Paulo, nesta quinta-feira, 28, por volta das 20 horas e 20 minutos. O resgate foi chamado, mas ela morreu no local, antes mesmo da sua chegada. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego, as faixas central e da direita da via estão interditadas, no sentido bairro. Há trânsito por aproximação no Viaduto Orlando Murgel. O corpo ainda aguardava, às 23 horas e 34 minutos, pelos trabalhos de perícia. Logo depois, será recolhido por uma viatura do Instituto Médico Legal.