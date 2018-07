Aumenta o congestionamento no Corredor Norte-Sul nos dois sentidos. Da Praça da Bandeira até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar no Sentido Aeroporto o tráfego apresenta quase 9 km de lentidão. No sentido inverso, para Santana, do Viaduto Indianópolis até a Praça da Bandeira, a lentidão é de cerca de 7,5 km.