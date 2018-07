A Avenida do Estado no sentido Santana tem congestionamento de 2,1 km entre a Rua Trinta e Um de Março e a Avenida Cruzeiro do Sul. No sentido Ipiranga, a lentidão é de 2,3 km entre a Rua Amélia Sá Barbosa e a Rua Vinte e Cinco de Março.