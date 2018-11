Avenida do Estado ficará inteiramente interditada no sentido Santana, no doomingo

A Avenida do Estado ficará totalmente interdida no sentido Santana das 06h00 às 18h00 de domingo, 19, devido às obras de demolição do Edifício São Vito, no trecho do Viaduto 31 de Março, junto ao acesso à Rua da Figueira e a Avenida Mercúrio.

Os veículos que seguem pela Avenida do Estado (sentido Zona Norte) deverão utilizar a Rua da Figueira e a Avenida Mercúrio; Já para os motoristas que seguem pela Avenida do Estado (sentido Zona Oeste) deverão utilizar a Rua da Figueira, o Viaduto Antônio Nakashima, Parque D. Pedro II, Rua Frederico Alvarenga, Rua do Glicério e Ligação Leste/ Oeste.