A Avenida dos Bandeirantes tem lentidão no sentido Imigrantes, da Avenida Nova Independência até a Rua Antônio de Macedo Soares. No sentido Marginal, a lentidão se estende da Rua Miruna ao Viaduto Dante Delmanto e do Viaduto Bandeirantes até o Viaduto Santo Amaro.