A Avenida dos Bandeirantes está com congestionamento em ambos os sentidos. No sentido Imigrantes, são 7 km de lentidão do Viaduto Liomar Baleeiro até a Marginal Pinheiros. Já no sentido Marginal, a lentidão se estende por 3 km do Viaduto Santo Amaro à Avenida Miruna.