Avenida Eusébio Matoso tem trânsito intenso na manhã desta segunda-feira

O trânsito na capital paulista ficou abaixo da média na manhã desta segunda-feira, 11. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), às 11h30, são Paulo registrava 20 km de lentidão, o que representava 2,3% dos 868 km de vias monitoradas pela companhia.

Mais cedo, por volta das 8h, uma pessoa ficou ferida em um acidente envolvendo carro e moto na pista central da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, perto da Ponte dos Remédios. Devido ao acidente, o trânsito ficou complicado na região.

Às 11h30, a pista local da Marginal Tietê registrava quase 2 km de morosidade, no sentido Castelo Branco, do Hospital da Vila Maria até a Ponte do Tatuapé.

O Corredor norte-sul também tinha problemas. No sentido Castelo Branco, entre o Viaduto Indianópolis e a Rua Borges Lagoa, havia mais de 1 km de lentidão.

Os pontos de maior retenção, entretanto, estavam na Avenida Eusébio Matoso, com 3,1 km de lentidão, no sentido centro; a Radial Leste, também no sentido centro, do Bernardino Brito F. de Carvalho até a estação Penha do Metrô, com 2,5 km de congestionamento; e a Avenida dos Bandeirantes, no sentido Imigrantes, entre o viaduto João Julião da Costa Aguiar e a Rua João Carlos Mallet, com 1 km de engarrafamento.