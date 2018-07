São Paulo, 29 – A Avenida Rudge, bloqueada desde às 20 horas e 20 minutos desta quinta-feira, 28, foi liberada. Por volta da primeira hora desta manhã de sexta-feira, 29, as faixas central e da direita foram desbloqueadas pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

A causa do bloqueio foi o atropelamento de uma mulher nesta via da região central de São Paulo. O resgate foi chamado, mas ela morreu antes do socorro.