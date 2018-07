Avenida Sumaré é totalmente liberada depois de acidente

A Avenida Sumaré, na zona oeste de São Paulo, foi totalmente liberada as 8h08 desta quinta-feira, 14, após uma Mercedes-Benz bater contra um poste na altura do número 290 da via, no sentido Limão, nesta madrugada. O acidente, que aconteceu as 3h45, na pista sentido Barra Funda, perto da Rua Apiacás.

As 8h30, a cidade tinha 20 km de congestionamento, índice abaixo da média para o horário. A zona sul é a região com maior registro de filas, com 12 km, ou seja, 59% do total de lentidão da capital. A pior via é a Avenida dos Bandeirantes, com 4 km de engarrafamento, sentido Marginal. O motorista encontrava morosidade do Viaduto Jabaquara até o Viaduto Santo Amaro.