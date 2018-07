Na altura do km 19 da Rodovia Ayrton Senna, sentido Capital, uma colisão envolvendo um veículo de passeio e uma motocicleta interdita duas faixas da esquerda. O acidente gera tráfego lento do km 21 ao 19 (região de Guarulhos), neste sentido da rodovia. No sentido Interior e na rodovia Carvalho Pinto, o fluxo é bom.