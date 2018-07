A Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento em ambos os sentidos. Na direção de São Paulo do km 23 ao 20 (região de Guarulhos) e no outro lado do km 17 ao 19 (região entre Guarulhos e São Paulo) e, do km 22 ao 26 (região de Guarulhos). Todos por excesso de veículos.

A rodovia Hélio Smidt – acesso ao Aeroporto de Cumbica -, tem trânsito ruim em direção ao Aeroporto. No sentido contrário e na rodovia Carvalho Pinto, flui normal