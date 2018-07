Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento do km 12 ao 14 (região de Guarulhos), sentido Interior. Neste sentido, o fluxo é intenso, com alguns pontos de parada, do km 11 ao 57 (região entre São Paulo e Guararema). No sentido Capital, o motorista encontra trânsito lento do km 22 ao 19 (região de Guarulhos), por excesso de veículos.