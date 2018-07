Na Rodovia Ayrton Senna, o tráfego é intenso com pontos de parada no sentido interior, do km 11 ao 28, e no sentido capital, do km 24 ao 19.

Uma colisão envolvendo um veículo de passeio e uma motocicleta interdita a faixa da esquerda no km 14,5, sentido interior. O acidente não deixou vítimas.