A Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento do km 13 ao 23, sentido interior, por excesso de veículos. Em direção a São Paulo, o trânsito está lento do km 32 ao km 31, por conta de obras de recuperação de pavimento que interditam a faixa da direita. No mesmo sentido, o tráfego é lento do km 23 ao 20, por excesso de veículos.