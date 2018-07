Ayrton Senna continua com lentidão devido a incêndio em Parque

O tráfego na Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, é lento do km 24 ao 19, por excesso de veículos e reflexo do incêndio no km 16. A faixa da esquerda, no km 16, segue bloqueada, também sentido Capital, por conta do incêndio que ocorre no Parque Ecológico do Tietê. Para melhorar a fluidez no tráfego, neste sentido da rodovia, o acostamento foi liberado para o tráfego a partir das 15h30. Em direção ao Interior, o fluxo de veículos segue tranquilo.

As rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, têm boas condições de tráfego, em ambos os sentidos.