O tráfego também segue lento em alguns pontos da rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo: do km 57 ao 45 (região de Mogi das Cruzes), do km 32 ao 31 (região de Itaquaquecetuba) e, do km 22 ao 19 (região de Guarulhos), por excesso de veículos. No sentido Interior e nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, o trânsito flui bem.