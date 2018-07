Uma colisão entre dois veículos no km 20 da rodovia Ayrton Senna, sentido SP interdita a faixa da esquerda, que tem óleo na pista. O trânsito neste sentido segue ruim do km 24 ao 20 e, do 18 ao 11, por excesso de veículos. Em direção ao Interior, o trânsito está lento do km 17 ao 19, também por excesso de veículos.