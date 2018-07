Ayrton Senna tem lentidão por causa de caminhão quebrado

A Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento do km 33 ao 29 (região entre Itaquaquecetuba e Guarulhos), sentido São Paulo, por conta de um caminhão quebrado que ocupa a faixa central na altura do km 30. Equipes da concessionária estão empenhadas na retirada do veículo, que está carregado de mármore.

O motorista encontra ainda a faixa da direita interditada e a visibilidade prejudicada na altura do km 57 (região de Mogi das Cruzes) da rodovia Ayrton Senna, sentido capital, por conta de incêndio na vegetação no canteiro lateral.