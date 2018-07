Ayrton Senna tem tráfego carregado no sentido capital

Rodovia Ayrton Senna segue com tráfego lento do km 22 ao 19 (região entre São Paulo e Guarulhos), sentido capital, por conta de um engavetamento que ocupa a faixa da esquerda (1) no km 16, desde as 8h15. O acidente não deixou vítima.

O tráfego em direção ao Interior pela Ayrton Senna e na rodovia Carvalho Pinto, o fluxo é bom.

A rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, tem trânsito lento no sentido aeroporto, também por excesso de veículos. No sentido contrário, o trânsito é normal. Há boa visibilidade por todo o corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto.