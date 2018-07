Ayrton Senna tem tráfego carregado no sentido São Paulo

Motorista encontra tráfego lento na rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, do km 57 ao 45 (região de Mogi das Cruzes) e, intenso sem pontos de parada entre o km 32 e o km 26, do km 22 ao 21, por excesso de veículos.

No sentido Interior e nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, o trânsito segue bom.

De acordo com informações do DER, as rodovias dos Tamoios, Oswaldo Cruz, Mogi-Bertioga e Floriano Rodrigues Pinheiro têm tráfego intenso, sentido São Paulo, e tempo instável.