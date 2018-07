Ayrton Senna tem tráfego lento nos dois sentidos

A rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento do km 24 ao 20 e do km 19 ao 15 por conta de excesso de veículos e reflexo de um acidente no km 15, às 6h15, que envolveu uma bicicleta e um ônibus. No sentido contrário, o fluxo é ruim do km 13 ao 19 (saída para a rodovia Hélio Smidt). Na rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, o fluxo está lento nos dois sentidos, por excesso de veículos. A rodovia Carvalho Pinto apresenta boas condições de tráfego, nos dois sentidos. A visibilidade é boa por todas as rodovias administradas pela Ecopistas. Há garoa apenas na região de Guararema (altura do km 57 e 60).