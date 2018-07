Ayrton Senna terá interdição nesta madrugada no sentido São Paulo

As obras de recuperação vão interditar parte da Rodovia Ayrton Senna das 23h30 desta quarta-feira, 20, às 5h de quinta-feira, 21. No sentido São Paulo, serão paralisadas para obras as faixas da esquerda e da direita (1 e 2), entre o km 11 e o km 12, na região de São Paulo.

Outra interdição ocorre na Rodovia dos Tamoios. A faixa da direita está bloqueada na altura do km 11, em São José dos Campos. No local detritos são removidos da pista, após o desmonte de rocha ocorrido na madrugada desta quarta-feira.

Quem seguem em direção ao litoral pode pegar a faixa da esquerda no sentido correto e a faixa da esquerda que normalmente opera no sentido oposto. Na faixa da direita, sentido São José dos Campos, o fluxo segue com tranquilidade.