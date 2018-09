O bairro da Mooca apresenta quatro pontos intransitáveis por causa da chuva. A Rua Melo Freire está com problemas na altura das ruas Itapura e Monte Serrat, no sentido bairro. No Viaduto Engenheiro Alberto Badra há um ponto de alagamento na altura da Rua Hely Lopes Meirelles, no sentido Itaquera. Já a Rua Taquari está intransitável em ambos os sentido na altura da Rua Bresser.